Kolik domácností musí refinancovat hypotéku nikdo neví. Dokonce ani ČNB

V posledních čtyřech měsících letošního roku čeká refinancování hypoték možná až desítky tisíc českých domácností. Přesná čísla zatím nemá ani ČNB, nejvyšší orgán dohledu nad finančním trhem.

Minulé vedení České národní banky (ČNB) přenechalo tomu současnému časovanou bombu v podobě vysokých úrokových sazeb, které domácnostem nevídaným způsobem zdražuje hypotéky. Měsíční splátky mohou vzrůst i o více než polovinu. Přesná data o tom, kolika úvěrům končí v nejbližší době fixace, ale nemá ani ČNB.

Nové vedení centrální banky se nyní snaží předvídat možné škody. Podle informací Newstreamu si ČNB v poslední době od tuzemských bank vyžádala data o blížících se končících fixacích. „Jsou data a informace, které ČNB třetím stranám nesděluje kvůli povinnosti zachovat mlčenlivost při výkonu dohledu,“ reaguje na dotaz mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

Refinancování se může týkat desítek tisíc smluv

Obavy ČNB z dopadu vysokých úroků na domácnosti jsou oprávněné. Úročení úvěrů na bydlení za poslední rok a půl vzrostlo čtyřnásobně. Zatímco na přelomu let 2020 a 2021 nebyl problém sehnat úvěr i s úrokem pod 1,7 procenta, nyní se sazby s pětiletou fixací pohybují okolo 6,5 procenta. Změna sazby z 1,7 na 6,5 procenta představuje – u desetimilionového úvěru – nárůst měsíční splátky ze zhruba 35 tisíc na 63 tisíc korun. I u menších úvěrů může jít o deset tisíc korun měsíčně navíc. Samotné zvýšení splátky by většina rodin mohla zvládnout. Ale…

„Pokud k tomu připočteme vysokou inflaci, která se týká i zcela nezbytných komodit jako jsou potraviny, energie, paliva – to v souběhu se zvýšením sazby hypotéky a zvýšení splátek o větší tisíce korun měsíčně to může být pro domácnosti problém,“ varuje před souběhem několika negativních faktorů David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

Kolika domácností se letos a příští rok dotkne zdražení hypotéky, nikdo neví. „Bohužel přesnější údaje nemáme k dispozici, doporučujeme se obrátit na Českou bankovní asociaci (ČBA),“ reaguje mluvčí centrální banky. ČBA ale kontruje, že pokud by čísla někdo měl, byla by to jedině ČNB. Nějaké vodítko nabízí pohled na údaje Fincentrum Hypoindexu. Podle něj poskytly banky v posledních čtyřech měsících let 2017 a 2019 – končit budou nejčastější tří a pětileté fixace – 36 tisíc, respektive 28 tisíc hypotečních úvěrů. Tato čísla potvrzují i vyjádření největších bank na trhu. „Fixace hypoték během roku končí nižším desítkám tisíc klientů,“ říká František Bouc z České spořitelny. Patrik Madle, mluvčí ČSOB, mluví o desítkách tisíc klientů v následujícím roce.

Ticho před bouří

Banky zatím velké potíže nehlásí. Ke konci června byl podíl nesplácených hypoték jen 0,62 procenta. Nejvíce nesplácených hypotečních úvěrů banky evidovaly v březnu 2013. Tedy v období po hospodářské krizi, kdy sazby již klesaly. Aktuálně je pravděpodobnější, že problémy se splácením budou mít rodiny s menší hypotékou a levnější nemovitostí. Ty mají většinou nižší příjmy a nedostatek finančních rezerv.

„Pokud klienti dostatečné rezervy nemají, nastupuje pomoc rodiny a omezení všech zbytných výdajů. Případně je možné přestěhovat se do menšího bytu a větší pronajímat – a z rozdílu si pomáhat. Sestěhovat se mohou i generace,“ nabízí možnosti řešení vysokých splátek Tereza Kaiseršotová, mluvčí Raiffeisenbank. „Jedná se ale o hypotetickou situaci, kterou jsme v praxi dosud neřešili,“ dodává.

Některé banky se již snaží připravit na rostoucí počet klientů, kteří přestanou zvládat své závazky splácet. Možností je například prodloužení splatnosti úvěru.

