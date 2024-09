Chata v Posázaví má atypický tvar. Uvnitř se důmyslně pracuje se světlem

Chata v Posázaví zaujme na první pohled. Především svým atypickým vzhledem a tvarem. Asymetrická stanová střecha je seříznutá a zakončená dvojicí světlíků. Za přestavbou původní stavby ze 70. let stojí Atelier Hajný.

Reklama

Na místě dnešní moderní chaty, která má užitnou plochu 80 metrů čtverečních, stála původně jednoduchá přízemní chatka s podsklepením a nízkou sedlovou střechou. Časem však bohužel začala chátrat a navíc nevyhovovala ani dispozičně, protože současní majitelé si přáli rozšířit přízemní místnost o podkrovní ložnici. Územní plán ovšem nedovoloval novostavbu a výška byla omezena na maximálně 7,7 m od přilehlého terénu. Jediným řešením proto byla kompletní rekonstrukce, která by dům zvětšila a zároveň vyhověla požadavkům úřadů i sousedů.

FOTOGALERIE: Jak rekonstrukce dopadla? Nahlédněte do nové chatky

Rekonstrukci si vzal na starost architekt Martin Hajný a jeho studio Atelier Hajný. Ten přišel s návrhem stavby atypického tvaru se seříznutou střechou. Důvodem byla minimalizace výšky a ohleduplnost vůči sousedům, kterým takto tvarovaná střecha nenarušuje výhled do krajiny.

Reklama

Z původní chatky zůstala jenom kamenná podezdívka, na které stojí nová plechová hmota. Hlavní konstrukce je sloupková, difuzně otevřená dřevostavba na železobetonové desce, která je posazena na železobetonových pilířích skrytých za kamennými stěnami. Střecha i fasáda jsou opláštěny trapézovým plechem, bezúdržbovým materiálem s dlouhou životností, který svým tvarem připomíná dřevěné laťky.

FOTOGALERIE: Atypickou chatku najdete i nad Sušicí. Ta získala dokonce světové ocenění

Světlý interiér

Při pohledu zvenčí chata vyniká tmavou barvou. Uvnitř je tomu opačně. Převaha dřeva interiér zesvětlila. Použitá borová překližka s výraznou kresbou přechází ze střešních podhledů na stěny i veškerý nábytek. Barevně kontrastuje s fasádou a zároveň je praktická, protože do interiéru proniká více světla. Na podlaze a stěnách koupelny je nenápadná šedá stěrka.

Z přízemí se otevírají výhledy do okolí velkými prosklenými plochami s orientací na jih a východ. Jednoduchá dispozice zde dovolila použít fasádní okna ze všech stran. Seříznutá střecha naopak zůstala z vnějšího pohledu jednolitá, jakékoli vložení okna by narušilo jednoduchost domu. Ložnice je proto prosvětlena dvojicí otevíravých světlíků shora. Světlíky vytváří zajímavý meditativní prostor a umožňují rychlé komínové provětrání celého objektu. V kombinaci s výrazným přesahem střechy nad jižní částí je tak zajištěno příjemné vnitřní klima po celý rok.

Sláva panelákům. Stačí pár promyšlených zásahů a byt konkuruje novostavbám Reality Úplně běžný panelákový byt na tradičním tuzemském, pražském, sídlišti lze proměnit k nepoznání. Rekonstrukce bytů na sídlištích je zdá se velkou otázkou do budoucna. A architekti si s tím dokáží poradit. Petra Nehasilová Přečíst článek

Postavili si ji sami. Chata nad Sušicí z těch nejlevnějších materiálů zaujala i v zahraničí Reality Je tak malá, že ji dokázali postavit ve dvou. Architekti ze studia Byró ji navíc navrhli z těch nejlevnějších materiálů. Chatka možná i proto zaujala v zahraničí. Podle prestižního serveru Dezeen je jednou 10 nejlepších „tiny“ staveb na světě, která byla realizovaná v minulém roce. Petra Nehasilová Přečíst článek

Krkonošská chata Dvoračky šla po sto letech k zemi. Majitel postaví kopii Reality Majitel zboural krkonošskou boudu Dvoračky na úpatí Lysé hory. Původně plánoval menší stavební úpravy, ale při nich zjistil, že statiku celého objektu narušila dřevomorka. Nová bouda, která by měla být zvenčí téměř identickou kopií té původní, by na místě měla stát za dva roky. Uvedla to televize Nova. ČTK Přečíst článek