Výstavbu v Praze brzdí úředníci a hlavně prudiči, říká Petr Palička z Penty

Máme jeden bytový projekt na Praze 9, ale ten se zasekl, protože nám dělá obstrukce jedna paní, říká Petr Palička, šéf Real Estate společnosti Penta. To je podle něj notorický problém, a proto trvá výstavba v hlavním městě a obecně v Česku tak dlouho. Týká se to kanceláří i bytů. Proto se málo staví, proto cena bydlení roste, mladí lidé utíkají do nájmů. Od nového stavebního zákona, který má začít platit v polovině roku, si Palička moc neslibuje. Nově ustanovená fikce souhlasu je podle něj pofiderní. „Uvidíme, co ukáže praxe.“

Penta je aktivní na pražském realitním trhu. Oznámili jste několik velkých akvizic nebo projektů. Čím je to dáno?

Jsou to všechno dlouhodobé věci, které se vyvíjely v některých případech řadu měsíců, v některých případech dokonce řadu let. A je tak trošku možná i náhoda, že se to sešlo v jeden čas. Nebyl to žádný záměr, nějaký cíl.

Který z projektů byste vypíchl, který je vaše vlajková loď?

Projektů máme řadu, v Čechách a na Slovensku je to dohromady přes 40 projektů v přípravě nebo v různých fázích. Kdybych měl sám za sebe říct vlajkovou loď nebo hlavní projekt, tak je to Florenc 21 (autobusové nádraží na Florenci s širším okolím - pozn. red.).

To je poměrně dlouhodobá záležitost, už před dvěma lety byly zveřejněny výsledky architektonické studie. Jaká je aktuální situace?

Je to trochu bizarní věc, která se odehrává na pražském trhu. Máte pravdu, že výsledky soutěže byly vyhlášeny před dvěma lety. Bylo dohodnuto s magistrátem, že výsledek soutěže, urbanistická studie, bude použita. Ještě bude trochu dopracována a bude použita jako podklad pro změnu územního plánu. Soutěž trvala zhruba rok, stála milion euro. Podílelo se na ní velké množství mezinárodních odborníků, jedenáctičlenná porota. Změna územního plánu do dneška není. A není proto, že Národní památkový ústav podal odpor na ministerstvo kultury. Věřím, že během tří, čtyř měsíců by mohlo dojít k odsouhlasení změny.

Jak vlastně fungují změny územního plánu? Nový územní plán hlavního města se chystá dvanáct let, a možná se bude dalších pár let ještě chystat. Jak vlastně probíhají změny plánu, jak to funguje?

Jedna věc je příprava nového metropolitního plánu, to je samostatný proces. Druhou věcí jsou změny. To je proces, který je celkem přesně daný. Řekněme, že v optimální situaci trvá zhruba dva roky, když všechno dobře funguje. Ovšem v okamžiku, kdy se buď někdo dlouho k něčemu vyjadřuje nebo ještě spíše nevyjadřuje, nebo se odvolává a dělá záměrně obstrukce, tak to samozřejmě může trvat dlouho. Například územní plán na místo, kde dneska už stojí Masaryčka, se měnil tuším 13 let.

Na různé průtahy už asi musíte být zvyklí…

Na toto si nemůžete zvyknout, protože to je absurdní. Třeba, že někdo, kdo je u veřejné soutěže po celou dobu, se ve finále proti ní odvolá. „Hlavák“ je vlastně úplně podobný případ. Jestliže něco děláte, máte to dělat pořádně, a nebát se svůj názor říct a obhajovat si ho. Když ho neobhájíte, no tak prostě jste ho neobhájil, to se nedá nic dělat, to se člověku stane mnohokrát. Ne se potom následně drát nějakými zadními vrátky.

Jak vypadala soutěž na dostavbu Vítězného náměstí, které se účastníte?

Jsme na začátku. Teď se budou jednotlivé objekty projektovat a nepochybně tam dojde ještě k celé řadě diskusí.

Proč se nám v Česku nedaří stavět, proč narážíme při každém větším projektu na „zvláštní“ problémy?

Celkem známá věc je, že u nás je složitá legislativa povolovacího procesu, která se teď tedy snad trochu změní s novým stavebním zákonem. Ale myslím, že jedním z velkých problémů je, že do procesu má možnost vstupovat velmi mnoho subjektů, a to bez jakékoli osobní zodpovědnosti. Nám se třeba stalo na Vítězném náměstí, kde dokončujeme bytový dům v místě proluky, kde jsou dole obchody, nad tím byty, ve dvoře krásná zahrada. Z hlediska městské části si nelze přát víc. Prostě krásný bytový dům, věc, která vlastně musí projít hladce. Přesto jsme dva roky stáli v odvolání, protože jeden člověk si založil občanské sdružení, prostě nechtěl, aby se tam něco stavělo. A dva roky stavba stála. Bez jakékoliv osobní zodpovědnosti to stojí strašné peníze. A spousta lidí okolo toho běhá, snaží se to někam posunout. Po dvou letech se nám podařilo posunout územní rozhodnutí a následně stavět. Ale to se může stát komukoli, nedá se tomu předejít.

Co si slibujete od nového stavebního zákona, který by měl začít platit od července?

Chybí tam některé věci, které jsme považovali za klíč nebo za dobré. A sice, že když se vám někdo nevyjádří ve lhůtě, tak neexistuje postih. Teď je tam dána fikce souhlasu, to je 30 nebo 60 dní. Ale právníci už říkají, že když se úřad nevyjádří, může být problém při případném odvolacím řízení. Že se stavba může zarazit. Čili ta fikce vlastně není. Všechno se ukáže až v praxí. Ale tlak určité části politického spektra, aby se mohli lidé vyjadřovat ke všemu, ten tady prostě je. A je velmi těžké ho omezit, protože je to okamžitě vnímáno jako útok na občanská práva.

Doporučil byste nějaký přístup, který by urychlil povolovací řízení, ale zároveň umožnil, aby v Česku mohly vznikat jedinečné stavby?

To jsou různé věci. Že mohou různé subjekty, které ke konkrétnímu projektu nemají žádný vztah, vstupovat do řízení, je jedna věc. Pokud si myslíte, že je něco špatně, odvoláte se a něco zastavíte, měl byste nést zodpovědnost. Abyste si rozmyslel do něčeho vstupovat. Samozřejmě jsou hlasy, že by „chudí“ nemohli bojovat za spravedlnost. Netroufám si říct nějaké obecné pravidlo, ale myslím, že každý, kdo něco dělá, by měl za svou činnost nést zodpovědnost.

A co se týká zajímavých staveb, v Praze je široké centrum, kde se pouze výjimečně může stavět přes 40 metrů výšky. Vyjednat výstavbu je velmi komplikované. Mimo definované centrum výškové stavby omezeny nejsou. Tady myslím mnohokrát chybí určitá odvaha. Nedostatek osobní odpovědnosti je obecně problém naší společnosti.

Platí, že je mlčící, souhlasící většina, a nesouhlasící menšina, ale ta je hlasitější. V průběhu výstavby Masaryčky jsme toho zažívali hodně. Budovu jsme připravovali sedm let. Dali jsme si záležet, abychom participaci udělali skutečně důsledně. Měli jsme otevřené informační středisko, dotazníkové akce, věnovali jsme se tomu hodně. Lidé nám říkali, proboha, už tu něco postavte. Jestli to bude sedm nebo osm pater vůbec nebylo tématem. Ale byla velmi malá skupina lidí, kteří prostě nedali celou dobu pokoj. Úplně vážně se musíte bavit s lidmi, kteří vám řeknou, že by tam měl být plavecký bazén. Dělali jsme tam happening, a chodili tam lidé s nafukovacími kačery okolo sebe, volali po koupališti.

Nejčastější argument na sociálních sítích byl, že tam neměly vzniknout kanceláře, ale byty…

To byl velký problém, protože místo je hodně hlučné. A také, je to jedno z nejlukrativnějších míst v Praze. Na takovém pozemku se levné byty prostě stavět nedají. A zároveň tam máte devět kolejí na nádraží, to je hygienicky velmi problematické.

Máte nyní rozjetých spoustu bytových projektů, třeba v pražské Libni nebo ve Vysočanech. Máte tam nějaké ambicióznější plány?

Na Praze 9 máme jeden projekt, který v tuto chvíli ovšem opět stojí. Nikoli proto, že bychom úmyslně pozastavovali výstavbu. Stojíme kvůli jedné paní, která se nám odvolává. Je to bytový dům, obchody, fakt nic, co by škodilo městu. Je to na místě bývalých jatek. Čekáme, až se dostaneme přes tuto obstrukci. Ale obecně se v tuto chvíli hodně soustředíme na centrum Prahy, okolí Florence, hlavního nádraží. Máme nějaké projekty na Praze 6, které už se většinou staví. A čtvrtý kvadrant na Vítězném náměstí.

