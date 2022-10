V Praze vznikne největší dřevěný bytový dům, Radlický dřevák

Čtyři patra a skoro osmdesát bytů nabídne dřevěný bytový dům, který se chystá postavit společnost Skanska v pražských Radlicích. Dům dostane název Radlický Dřevák a vznikne jako součást projektu, který kromě dřevostavby zahrnuje i další dvě budovy z obvykle užívaného materiálu. Podle Skansky půjde o největší dřevěný bytový dům v Česku.

Skanska plánuje zahájit stavbu v roce 2024 a dokončit o dva roky později, výši investice neuvedla. Na dřevěný bytový dům v budoucnu naváže firma nedaleko výstavbou kancelářské dřevostavby.

Stavbu bere firma jako pilotní projekt, v jehož rámci porovnají dvě různé stavební technologie. "Je to jakási laboratoř, v které zjistíme, jaké nás to bude stát úsilí, kolik času to zabere a kolik to bude stát peněz," uvedl generální ředitel rezidenčního developera Skanska Petr Michálek.

Náklady firma neuvedla, ale očekává, že budou vzhledem k pilotnímu projektu o něco vyšší než už zbylých dvou domů. Životnost se odhaduje stejná jako o domů z tradičních materiálů.

Nosnou konstrukci budou tvořit křížem lepené desky CLT ve všech nadzemních podlažích. Budova bude stát na železobetonovém monolitickém základu, v kterém budou garáže. Developer vybuduje v dřevostavbě menší byty 1+kk a 2+kk a podle vývoje trhu rozhodne, zda půjdou do prodeje nebo na nájemní bydlení. Za architektonickým návrhem stojí ateliér Jakub Cígler Architekti.

Zatím jen čtyři patra

Dům bude mít čtyři patra, jelikož víc zatím v Česku nedovolují požární normy. Aktuálně umožňují maximální dvanáctimetrovou výšku. "CLT desky dávají možnost až dvacetipatrové výstavby. Věříme, že i v české legislativě dojde k úpravám, které nám umožní širší využití dřeva do budoucna," řekl Pavel Tomek, projektový manažer rezidenčního developera.

Michálek uvedl, že výstavba dřevěného domu by měla být rychlejší a především s menší uhlíkovou stopy. "Předpokládáme, že si tu ověříme, že dřevo do budoucna může nahradit výraznou část konvenčních materiálů, které více zatěžují životní prostředí," podotkl Michálek. Společnost uvádí, že 1600 metrů krychlových dřeva nahradí téměř polovinu objemu betonu potřebného na výstavbu objektu běžnou metodou. Dům by tak měl mít uhlíkovou stopu o 28 procent nižší oproti běžné stavbě.

Všechny domy budou mít systém pro hospodaření s recyklovanou, takzvanou šedou vodou, fototermické panely, zelené střechy a budou využívat dešťovou vodu pro zalévání zeleně.

U metra Radlická následně Skanska plánuje postavit dvě dřevěné propojené administrativní budovy, které mají nabídnout prostory o rozloze zhruba 32 tisíc metrů čtverečních.

V Praze vznikne největší dřevěný bytový dům v Česku, Radlický dřevák. zdroj: Skanska, s laskavým svolením