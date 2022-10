Vítkova CPI čelí snížení investičního ratingu. Doplácí na akvizice rakouských firem

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service ve středu snížila rating dlouhodobých závazků společnosti CPI Property Group, jejímž většinovým vlastníkem je český podnikatel Radovan Vítek. Agentura hlavní rating snížila o jeden stupeň na známku Baa3, svůj krok zdůvodnila slabší kapitálovou strukturou firmy po převzetí rakouských realitních podniků Immofinanz a S Immo.

„Očekáváme, že podíl cizích zdrojů se na konci roku 2022 bude pohybovat kolem 51 procent a že čisté zadlužení bude asi patnáctinásobkem zisku před úroky, daní a odpisy (EBITDA),” uvedla kancelář agentury Moody's ve Frankfurtu nad Mohanem. Slabší úvěrové ukazatele podle ní do určité míry vyvažuje silnější obchodní profil společnosti jako klíčového hráče na trhu kancelářských nemovitostí ve střední Evropě.

CPI Property Group má sídlo v Lucembursku a s jejími akciemi se obchoduje na burze ve Frankfurtu nad Mohanem. Vlastní nemovitosti v České republice, Maďarsku, Polsku, na Slovensku, v Chorvatsku, ve Švýcarsku, dále ve Francii, Rumunsku, Rusku a Británii. Vítek v CPI Property Group vlastní 87,8 procenta. Podle časopisu Forbes je jedním z devíti českých dolarových miliardářů.

Firma v prvním pololetí zvýšila konsolidovaný hrubý provozní zisk (EBITDA) o 52 procent na 261 milionů eur (6,4 miliardy korun). Hodnota realitního portfolia se zvýšila zhruba o 60 procent na 20,9 miliardy eur (více než 513 miliard korun).

Realitnímu impériu Radovana Vítka se daří. Hlavně díky akvizicím Reality Koupě rakouských realitních společností Immofinanz a s Immo se miliardáři Radovanu Vítkovi hrubě vyplácí. Zisk jeho realitního impéria CPI Property Group roste o desítky procent. ČTK Přečíst článek

Někde je svět evidentně v pořádku. Čeští miliardáři výrazně zbohatli Leaders O více než 70 miliard se rozšířil majetek majitele skupiny KKCG Karla Komárka. Stal se tak největším skokanem mezi tuzemskými miliardáři, vyplývá z aktulního žebříčku nejbohatších Čechů magazínu Forbes. Na první místě dál zůstávají většinoví vlastníci skupiny PPF v čele s Renátou Kellnerovou. ČTK Přečíst článek

Magazín Realitní Club

Všichni někde bydlíme. Všichni jsme někdy řešili, jestli máme přestat platit nájem, jít do hypotéky a pořídit si vlastní byt. Všichni neustále něco rekonstruujeme, vylepšujeme, děláme hezčím. Mnozí z nás do realit investovali. Mnozí to stále ještě zvažují. I proto jsme spustili Realitní Club. A nyní vychází první číslo Magazínu Realitní Club.

Na jeho stránkách poznáte, že o nemovitostech a trhu s nimi lze přemýšlet jinak, než jste byli doposud zvyklí. A nejen, že tak přemýšlet lze, ono to dokonce je nevyhnutelné. Ať už za pomoci rozhovorů s osobnostmi jako Dušan Kunovský, Eva Jiřičná, Ondřej Boháč nebo Thomas Haetherwick, přehledu Top staveb z celé země, zamyšlení nad zahraničními nemovitostmi, které Čechy čím dál více lákají na atraktivní cenu, nebo naopak nad bydlením v regionech.

Magazín Realitní Club bude vycházet dvakrát ročně, zakoupit jej lze v trafikách a předplatit zde.

Témata související s realitami: