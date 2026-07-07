Zámek, 17 domů a kus Atlantiku za čtvrt miliardy. Skotské panství Glengorm je na prodej
Na skotském ostrově Mull se prodává panství Glengorm s baronským zámkem, téměř 1 500 hektary půdy, třemi jezery a necelými pěti kilometry pobřeží. Savills za fungující hospodářský a turistický areál požaduje nejméně devět milionů liber, tedy zhruba čtvrt miliardy korun. Kupující nezíská jen historické sídlo, ale také farmu, nájemní nemovitosti a zavedené podnikání v cestovním ruchu.
Na trh s luxusními nemovitostmi míří jedna z nejvýraznějších letošních nabídek ve Skotsku. Realitní poradenská společnost Savills hledá kupce pro panství Glengorm na severním cípu ostrova Mull. Nabídková cena začíná na devíti milionech liber, tedy přibližně na čtvrt miliardě korun.
FOTOGALERIE: Panství Glengorm
Součástí prodeje je zámek s 18 ložnicemi, pozemky o celkové rozloze 3 702 akrů, tedy přibližně 1 498 hektarů, více než tři míle neboli necelých pět kilometrů členitého pobřeží Atlantiku, tři jezera, zemědělský provoz a portfolio 17 dalších nemovitostí. Panství se nabízí pouze jako jeden celek.
Zámek se 166letou historií
Centrem panství je Glengorm Castle, dokončený v roce 1860 pro Jamese Forsytha z Dunachu. Sídlo navrhli edinburští architekti Charles Kinnear a John Dick Peddie a šlo o jejich první zakázku ve stylu skotské baronské architektury.
Stavbu charakterizují věže, zdobené štíty, cimbuří a fasáda z místní žuly doplněná pískovcovými prvky. Budova je ve Skotsku památkově chráněna v kategorii B, která zahrnuje objekty regionálního nebo významnějšího místního historického a architektonického významu.
Uvnitř se nacházejí tři hlavní reprezentační místnosti, knihovna, jídelna a celkem 18 ložnic. Součástí zámku jsou také čtyři samostatné apartmány. Tři se využívají ke krátkodobému ubytování, čtvrtý slouží jako byt pro zaměstnance.
Historické sídlo od roku 2014 vytápí centrální systém spalující biomasu. Energetický štítek objektu nicméně uvádí třídu F. Budoucí vlastník tak musí vedle běžných provozních výdajů počítat také s nákladnou údržbou rozsáhlé památkově chráněné budovy.
Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.
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Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.
Kupující nezíská jen luxusní rezidenci
Glengorm není pouze reprezentativním sídlem pro zámožného jednotlivce. Jde o fungující hospodářský celek, který kombinuje zemědělství, nájemní bydlení a cestovní ruch.
Zhruba 1 351 hektarů připadá na pastviny, horské pozemky a půdu využívanou k extenzivnímu chovu. Dalších přibližně 105 hektarů tvoří lesy. Pobřeží zahrnuje chráněné zátoky, historické molo, loděnici a kotviště. Na pozemcích leží také tři jezera, mezi nimi sopečné jezero S’ Airde Beinn.
Významnou součástí hospodaření je více než 170 let budovaný chov skotského náhorního skotu. Genetický materiál z místního stáda byl podle Savills vyvážen také do zahraničí. Farma chová rovněž ovce plemene Scottish Blackface a produkované hovězí, jehněčí i zvěřinu prodává prostřednictvím zavedeného místního podniku.
Panství nabízí možnosti rybolovu, lovu jelení zvěře a dalšího rekreačního využití. Lodě mohou kotvit v chráněných zátokách na severozápadním pobřeží.
Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik a diplomat Karel Schwarzenberg, má nového majitele. Barokní objekt nabízela od loňska realitní kancelář Svoboda & Williams a podle Hospodářských novin jej nyní získala rodina Jaroslava Noska, spolumajitele sázkové kanceláře Tipsport. V katastru nemovitostí je jako vlastník nově uvedena Jana Nosková. Původní nabídková cena 65 milionů korun byla podle deníku výrazně překonána.
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Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik a diplomat Karel Schwarzenberg, má nového majitele. Barokní objekt nabízela od loňska realitní kancelář Svoboda & Williams a podle Hospodářských novin jej nyní získala rodina Jaroslava Noska, spolumajitele sázkové kanceláře Tipsport. V katastru nemovitostí je jako vlastník nově uvedena Jana Nosková. Původní nabídková cena 65 milionů korun byla podle deníku výrazně překonána.
Příjmy z nájmů a turistů
Dalším zdrojem příjmů je portfolio 17 obytných a hospodářských nemovitostí. Část z nich slouží k dlouhodobému nájemnímu bydlení, další fungují jako rekreační objekty. Krátkodobé ubytování doplňují apartmány přímo v zámku.
Turistickým centrem panství je Glengorm Coffee Shop and Gallery, která vznikla v roce 2002 v areálu někdejších stájí. Kavárna nabízí místní produkty a galerie vystavuje díla regionálních umělců. Prodej zahrnuje jak tento podnik, tak zavedené rekreační ubytování.
Společnost Savills konkrétní výši tržeb, zisku ani nájemních výnosů nezveřejnila. Nabídku proto nelze posuzovat jako standardní investiční nemovitost s jasně stanovenou návratností. Její hodnotu tvoří kombinace půdy, historického zámku, obytných a hospodářských budov, provozovaných podniků a mimořádné polohy.
Pouhé vydělení nabídkové ceny rozlohou by odpovídalo přibližně šesti tisícům liber za hektar. Takový údaj je však jen orientační. V ceně jsou zahrnuty desítky staveb, infrastruktura, hospodářský provoz i turistické podnikání, takže ji nelze srovnávat s cenou běžné zemědělské půdy.
Velká skotská panství se prodávají jen výjimečně
Glengorm přichází na trh v době, kdy se obchodování s rozsáhlými skotskými pozemky výrazně zklidnilo. Podle Scottish Land Commission se v roce 2024 uskutečnilo pouze 16 prodejů panství, nejméně za sledované pětileté období.
Ještě vzácnější jsou transakce s plochou přesahující tisíc hektarů. V roce 2024 jich bylo zaznamenáno jen šest a za celé období let 2020 až 2024 celkem 32. Celých 94 procent obchodů s venkovskými pozemky se týkalo ploch menších než 500 hektarů.
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Glengorm se svou rozlohou řadí právě mezi nejvzácnější nabídky. Od čistě zemědělských nebo lesnických pozemků se navíc liší rozvinutou turistickou infrastrukturou a několika zdroji příjmů.
České zámky stojí desítky milionů
Také v Česku se pravidelně objevují na prodej zámky, tvrze a další historická sídla. Oproti Glengormu však zpravidla nabízejí výrazně menší pozemky a jen výjimečně zahrnují rozsáhlé fungující hospodářství. Nabídkové ceny se podle stavu, polohy a způsobu využití pohybují od nižších desítek milionů korun. U nejrozsáhlejších nebo nejluxusnějších areálů bývá cena zveřejněna pouze na vyžádání.
Mezi levnější aktuální nabídky patří zámek Tomíkovice u Žulové v Jeseníkách. Historický areál s přibližně 1 400 metry čtverečními užitné plochy a více než 3,2 hektaru pozemků se nabízí za 21,999 milionu korun. Soubor budov zahrnuje zámeckou část, další obytný dům, administrativní prostory i objekty využitelné pro výrobu nebo skladování. Část areálu je pronajatá a poslední dílčí rekonstrukce proběhla v roce 2026.
Situace na trhu s historickými nemovitostmi není předvídatelná a nehodnotí se tak snadno jako ostatní segmenty realitního trhu, říká Lenka Munter, makléřka z realitní kanceláře Luxent, která se na prodej zámků věnuje. Pravidelně také odhaduje hodnotu majetku britské královské rodiny pro americký časopis Forbes. A jak se podle ní cena zámků vyvíjí? „Nezaznamenala jsem ani nárůst ani pokles, cena každé takové nemovitosti je stanovena velmi individuálně,“ říká Munter.
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Situace na trhu s historickými nemovitostmi není předvídatelná a nehodnotí se tak snadno jako ostatní segmenty realitního trhu, říká Lenka Munter, makléřka z realitní kanceláře Luxent, která se na prodej zámků věnuje. Pravidelně také odhaduje hodnotu majetku britské královské rodiny pro americký časopis Forbes. A jak se podle ní cena zámků vyvíjí? „Nezaznamenala jsem ani nárůst ani pokles, cena každé takové nemovitosti je stanovena velmi individuálně,“ říká Munter.
Za 33 milionů korun je na trhu zámek v Čechticích na Benešovsku. Objekt nabízí celkovou plochu 1 672 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze 2 751 metrů čtverečních. Ve srovnání s Glengormem jde tedy o městské historické sídlo bez rozsáhlých zemědělských nebo lesních pozemků.
Výše se cenou dostává kompletně zrekonstruovaný zámek, respektive původní tvrz v Třebotově nedaleko Prahy. Areál s užitnou plochou přibližně 2 500 metrů čtverečních se prodává za 64,9 milionu korun. Nabízí ubytování, společenské a výstavní prostory, kapli, wellness s bazénem, kino, vinárnu, tenisový i squashový kurt. Díky poloze zhruba 20 kilometrů od centra Prahy může fungovat jako soukromé sídlo, hotel nebo prostor pro společenské akce.
Majetek nad sto milionů představuje zámek Kundratice na Šumavě s přibližně tisícem metrů čtverečních vnitřních prostor a téměř 69 hektary pozemků. Za něj majitelka požadovala přes sto milionů korun. Na českém trhu se objevují také ještě rozsáhlejší majetky, jejichž cenu prodávající nezveřejňují. Nabídky bez veřejné ceny jsou u historických nemovitostí běžné zejména tehdy, když prodej zahrnuje rozsáhlé lesní a zemědělské pozemky nebo je určen úzkému okruhu investorů.
Glengorm je tak proti běžným českým nabídkám několikanásobně dražší. Rozdíl však netvoří jen velikost nebo prestiž zámku. Skotské panství zahrnuje téměř 1 500 hektarů půdy, pobřeží Atlantiku, farmu, 17 dalších nemovitostí i fungující turistické podniky. Svým rozsahem se blíží spíše samostatnému hospodářskému území než klasickému zámeckému areálu.
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