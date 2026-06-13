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newstream.cz Reality FOTOGALERIE: Byt, který po rekonstrukci nemá skoro žádné stěny. A právě proto funguje líp

FOTOGALERIE: Byt, který po rekonstrukci nemá skoro žádné stěny. A právě proto funguje líp

Byt bez stěn
Filip Beránek, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Studio RDTH architekti proměnilo pražský byt v otevřený prostor bez klasické chodby, pokojů a dveří. Jediný centrální nábytkový blok tu nahrazuje příčky a vytváří domov, který se může měnit spolu se svými obyvateli.

Odstranit z bytu téměř všechny stěny a dveře zní jako radikální gesto. Pro většinu lidí je domov spojený s jasně oddělenými místnostmi: tady se spí, tady se pracuje, tady se vaří, tady se zavírají dveře. Jenže právě tahle pravidla mohou být někdy tím, co prostor zbytečně svazuje.

Pražská rekonstrukce od studia RDTH architekti ukazuje jinou možnost. Místo klasické dispozice s chodbou a jednotlivými pokoji vznikl plynulý otevřený prostor, který je zároveň velkorysý i praktický. Nejde o efektní bourání pro efekt. Jde o přesně promyšlený způsob, jak dát bytu větší svobodu.

14 fotografií v galerii

Z původní dispozice zůstalo jen to nejnutnější, konkrétně instalační jádro, světlík a toaleta jako jediný skutečně uzavřený prostor s klasickými dveřmi. Všechno ostatní se otevřelo.

Mezi 1+kk a 4+kk

Výsledkem je byt, který se nedá jednoduše zařadit. Na první pohled působí jako velké 1+kk. Zároveň ale funguje jako 4+kk, protože jednotlivé zóny pro spaní, práci, vaření, hygienu i odpočinek tu mají své jasné místo. Rozdíl je v tom, že je nevymezují zděné příčky. Místo nich pracují architekti s vestavěným nábytkem, závěsy, sklobetonem, světlem a jemnými změnami v uspořádání prostoru.

Srdcem bytu je centrální nábytkový blok. Architekti jej do dispozice vložili jako hlavní organizační prvek, který nahrazuje klasické stěny. Jeho mírné pootočení vytváří kolem sebe jednotlivé funkční zóny a dává prostoru přirozenou dynamiku. Díky tomu byt nepůsobí jako otevřená hala, kde se všechno děje na jednom místě. Naopak. Každá část má vlastní atmosféru, ale žádná není definitivně uzavřená. 

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Petra Nehasilová

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Dvě kuchyně, dva scénáře života

Jedním z nejzajímavějších momentů rekonstrukce jsou dvě kuchyně. První se nachází přímo v obytném prostoru a funguje spíš jako domácí kavárna. Není určená k velkému vaření, ale k rychlé kávě, snídani, setkání, práci nebo odpočinku. Je to zóna, která může v budoucnu snadno změnit funkci. Dnes je kavárnou, zítra může být pracovním místem, barem nebo úložnou sestavou. Byt s tím počítá.

Druhá kuchyně je plnohodnotná. Nachází se v zadní části dispozice, obsahuje všechny spotřebiče a navazuje na ni pračka se sušičkou i otevřené regály. Od zbytku prostoru ji odděluje závěs, který lze během chvíle odsunout nebo zatáhnout. Kuchyně tak může být součástí života bytu, ale nemusí být pořád na očích.

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Petra Nehasilová

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Také hygienické zázemí tu funguje jinak než v běžném bytě. Toaleta je jediným prostorem s klasickými dveřmi. Odděluje ji neprůhledná, ale světlo propouštějící stěna ze sklobetonových tvárnic. Část koupelnových funkcí se ale přesouvá mimo uzavřený prostor sprchy.

Umyvadlo tak není zavřené v malé místnosti, ale stává se univerzálnějším prvkem každodenního provozu. Zvýšená podlaha za nábytkovou sestavou zároveň ukrývá rozvody vody a kanalizace, aniž by narušovala otevřený charakter interiéru.

Surový beton, dub a sklobeton

Materiálová skladba je střídmá, ale výrazná. Hlavní roli hraje obnažený betonový skelet domu, kterému architekti vrátili jeho přirozenou surovost. Beton tu nepůsobí chladně ani nedokončeně. Funguje jako pevný rámec pro měkčí a obytnější vrstvy interiéru. 

Teplo do prostoru přinášejí dubové parkety. Bílé vestavěné prvky nechávají vyniknout samotnou dispozici. Sklobetonové tvárnice propouštějí světlo tam, kde by běžná stěna prostor příliš uzavřela. Blackoutové závěsy zase umožňují rychle měnit atmosféru, regulovat světlo a zlepšovat akustiku.

Jednoduchá je také světelná elektroinstalace. Celý byt je napojený na jediný světelný okruh a jednotlivá svítidla se ovládají digitálně, z mobilních telefonů obyvatel nebo z domácího tabletu.

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pej

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Bytovky v Harrachově a s obří slevou? Nikdo je nechce, jedině zadarmo

Bytovky v Harrachově a s obří slevou? Nikdo je nechce, jedině zadarmo
Profimedia
ČTK
ČTK

Stát znovu narazil při prodeji dvou bytových domů s nájemníky v krkonošském Harrachově. Nepomohla ani výrazně nižší cena. Do veřejné soutěže se ani na sedmý pokus nepřihlásil žádný zájemce.

Neúspěchem skončil i sedmý pokus ministerstva financí (MF) prodat dva bytové domy s nájemníky v krkonošském Harrachově. Do veřejné soutěže se opět nikdo nepřihlásil. O výsledku aukce informoval mluvčí ministerstva Filip Běhal.

„Nebyla podána žádná nabídka. Další postup bude předmětem dalšího posouzení,“ uvedl.

Ani obří sleva nezafungovala 

Prodej komplikuje fakt, že stát prodává jen budovy, zatímco pozemky pod nimi patří městu. Původně chtělo ministerstvo financí za obě nemovitosti se 14 byty a deseti garážemi alespoň 112 milionů korun. Přestože minimální cenu postupně snižuje, zatím nedostalo ani jednu nabídku.

V sedmém kole byla minimální cena za obě budovy 44,9 milionu korun.

Aktualizováno

Stát jako neúspěšná realitka. Dvě bytovky v Harrachově nikdo nechce. Ani se slevou

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Dva bytové domy s nájemníky v krkonošském Harrachově na Jablonecku se ministerstvu financí nepodařilo prodat ani na pátý pokus. I když úřad cenu snížil na 67,24 milionu korun, do veřejné soutěže se nikdo nepřihlásil. O výsledku informovala mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.

ČTK

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Harrachov chce domy bezúplatně

Harrachov má sice o budovy zájem, chce je ale od státu dostat bezúplatně. Argumentuje tím, že domy jsou ve špatném stavu a potřebují opravy za desítky milionů korun. K dohodě se státem ale zatím město nedospělo.

Radnice oba domy, které stojí v místní části zvané Klondajk, už v minulosti vlastnila. Získala je rozestavěné před více než 30 lety a dostavěla je pro místní skláře.

Nyní v nich bydlí většinou senioři, invalidé nebo rodiče samoživitelé. Obě budovy převzal stát od města před pěti lety při vypořádání závazků po privatizaci státního podniku Crystalex z 90. let minulého století.

Krkonošská bouda Dvoračky

Dvoračky jsou zpět. Krkonošská legenda se po letech vrací v moderním kabátě

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Jedna z nejznámějších krkonošských bud se po dlouhé pauze znovu otevírá hostům. Dvoračky na svahu Lysé hory v Rokytnici nad Jizerou projdou 26. prosince slavnostním návratem do provozu. Dva a půl roku byly zavřené – a dnes jsou k nepoznání.

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FOTOGALERIE: Méně aut, víc života. Česká města mění náměstí a parky k nepoznání

Takto vypadá nové centrum Mostu
Česká cena za architekturu/Tomáš Souček
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Revitalizace náměstí v Třebíči a Mnichově Hradišti, Oživení Jarošky v Brně či Park Střed v Mostě ukazují nový směr českého veřejného prostoru. Projekty nominované na Českou cenu za architekturu dokazují, že města už neřeší jen dlažbu a lavičky, ale klima, lokální ekonomiku i to, zda lidé budou chtít v centrech skutečně trávit čas.

Veřejný prostor byl dlouho v českých městech zbytkovou kategorií. Tím, co zůstalo mezi silnicí, parkovištěm, chodníkem a několika stromy. Poslední roky ale ukazují, že se přístup mění. Náměstí, ulice a parky se z dopravních nebo reprezentativních ploch postupně stávají strategickou infrastrukturou města. 

Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti se po revitalizaci od Rehwaldt Landscape Architects proměnilo z prostoru autobusového nádraží a parkoviště v reprezentativní městské náměstí pro setkávání, odpočinek i společenské akce. Křížící se linie v dlažbě, inspirované symboly města, dávají náměstí jasný řád a pomáhají přirozeně organizovat pohyb chodců, cyklistů i dopravy. Nová výsadba, vodní prvek a široké chodníky s možností předzahrádek posilují obytnost náměstí. Stromy jsou zavlažovány dešťovou vodou ze zpevněných ploch pomocí systému Stockholm Solution. 12 fotografií v galerii

Právě to ukazuje několik projektů nominovaných na Českou cenu za architekturu. Každý z nich řeší jiné měřítko a jiný typ problému. Třebíč pracuje s historickým náměstím zatíženým dopravou. Brno testuje proměnu ulice pomocí taktického urbanismu. Most obnovuje park vzniklý v komplikovaném kontextu města znovu postaveného po těžbě uhlí. Mnichovo Hradiště vrací náměstí reprezentativní roli poté, co desítky let fungovalo hlavně jako autobusové nádraží a parkoviště.

Od parkoviště zpět k městu

Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti je typickým příkladem problému, který zná řada českých měst. Centrální plocha s historickým významem se postupně proměnila v dopravní a parkovací uzel. Revitalizace od Rehwaldt Landscape Architects jí vrací reprezentativní i pobytovou funkci.

Vzniká zde prostor pro společenské akce, setkávání i běžný každodenní pobyt. Důležité je, že nejde o náměstí jako kulisu, ale o funkční městský prostor. Návrh pracuje s bezpečným pohybem chodců, cyklistů i aut, s jasnou orientací v prostoru a s možností předzahrádek, které mohou posílit lokální gastronomii a obchod.

To je pro současné město zásadní. Náměstí nemá být jen volnou plochou, kterou lze jednou za čas zaplnit trhem nebo slavností. Má fungovat každý den.

Podobnou logiku má i obnova Karlova náměstí v Třebíči od Atelieru RAW. Jedno z největších náměstí v Česku má výrazný podélný tvar a dlouhodobě ho zatěžuje projíždějící doprava. Návrh proto staví na jasně organizovaném pohybu, čitelné kompozici a návratu historických prvků, včetně kašen a rehabilitace pomníku Cyrila a Metoděje. Třebíčský projekt ukazuje, že rekonstrukce náměstí není jen otázkou povrchů. Historické centrum potřebuje prostor, který zvládne dopravu, obchod, kulturu i shromažďování. 

Místo parkoviště stojí nový bytový dům.

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Petra Nehasilová

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Ulice jako laboratoř

Brněnské Oživení Jarošky, za kterým stojí Kancelář architekta města Brna, ukazuje jiný přístup. Nečekat roky na velkou rekonstrukci, ale testovat změnu hned. Třída Kapitána Jaroše je jedna z nejreprezentativnějších brněnských ulic. Má lipovou alej, délku půl kilometru a potenciál městské promenády. Zároveň ji dlouhodobě degradovalo parkování.

Projekt na čtyřicetimetrovém úseku nahrazuje třicet parkovacích míst pěší zónou, dřevěnými platformami, mobiliářem, zelení a autorským neonovým osvětlením šetrným k vegetaci i živočichům. Oživení Jarošky stojí na taktickém urbanismu, monitoringu a datech. Sleduje se počet návštěvníků, jejich sociální struktura, typy aktivit, obsazenost parkovacích míst i vliv na tržby okolních podniků. To je pro česká města důležitý posun. Veřejný prostor se už nenavrhuje jen podle intuice, ale na základě dat, testování a zpětné vazby.

Realizace doc. Matouše Jebavého představuje komplexní revitalizaci parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad.

Architektura už není jen pro fajnšmekry. V Česku se z ní stává byznys

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Architektura v Česku přestává být debatou o hezkých fasádách. Stává se otázkou bydlení, veřejných peněz, hodnoty nemovitostí, kvality měst i schopnosti obcí dotáhnout dobré projekty do reality. Letošní čísla z České ceny za architekturu ukazují zemi, která umí stavět kvalitně, ale pořád příliš pomalu.

Petra Nehasilová

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Park jako paměť města

Park Střed v Mostě od Rehwaldt Landscape Architects a Atelieru Hoffman pracuje s úplně jinou vrstvou městského příběhu. Most je město poznamenané radikálním zásahem 20. století. Historické centrum bylo v sedmdesátých letech zbouráno kvůli povrchové těžbě hnědého uhlí a Park Střed vznikl jako součást urbanistického konceptu nového Mostu.

Revitalizace proto neřeší jen současné potřeby obyvatel, ale i paměť místa. Návrh navazuje na původní vodní prvky, zachovává kaskády a fontánu v ose na Hněvín a doplňuje park o kavárnu, pódium, hřiště a sportoviště. Betonové terasy nepravidelných tvarů odkazují na morfologii lomů a mostecké krajiny. 

Všechny tyto projekty spojuje také nový vztah k zeleni a vodě. Stromy, trvalkové záhony, dešťová voda nebo půdní podmínky nejsou doplňkem, ale součástí technické i ekonomické logiky návrhu.

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V Mnichově Hradišti jsou nové stromy zavlažovány dešťovou vodou ze zpevněných ploch. V Brně se Oživení Jarošky soustředí na ochranu lipové aleje a zlepšení půdních podmínek. V Mostě návrh pracuje s historickou druhovou skladbou parku. V Třebíči se zeleň stává součástí celkové kompozice náměstí. 

Méně aut, více pobytu

Další společný jmenovatel je zřejmý: přehodnocení role aut. Neznamená to jejich úplné vytlačení z měst, ale proměnu priorit. Prostor, který byl dříve věnován parkování nebo průjezdu, se částečně vrací chodcům, stromům, lavičkám, zahrádkám, dětem a každodennímu životu.

V Brně jde o nahrazení třiceti parkovacích míst pobytovým prostorem. V Mnichově Hradišti o proměnu bývalého autobusového nádraží a parkoviště v reprezentativní náměstí. V Třebíči o organizaci dopravy tak, aby nezničila centrální městskou funkci náměstí.

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