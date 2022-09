Amazon v Kojetíně otevře logistické centrum za pět miliard. Zaměstná dvě tisícovky lidí i roboty

Pětimiliardové obří logistické centrum pro Amazon v moravském Kojetíně je hotovo. Zaměstná dvě tisícovky lidí i roboty.

Nábor prvních zaměstnanců pro nové logistické centrum internetového obchodního domu Amazon v moravském Kojetíně se už rozbíhá. Své nové distribuční centrum, v pořadí již druhé v České republice, si zde Amazon převzal od developerské společnosti Panattoni do užívání začátkem posledního zářijového týdne. Budovu centra, která vyšla na více jak pět miliard korun, financovala společnost Accolade, stavbu zajišťovala společnost Goldbeck Bau.

Nejnovější tuzemské logistické centrum pro internetový obchodní dům Amazon vyrostlo na pláních u malého moravského městečka Kojetín na Olomoucku. Přesně řečeno na tamním brownfieldu, kde kdysi byly usazovací nádrže místního cukrovaru Kojetín. Teď se tam bude ve velkém skladovat a rozesílat zboží do celého širšího regionu. Díky tomu zde najde práci na dva tisíce stálých zaměstnanců, kterým budou sekundovat i roboti. Nadnárodní gigant Amazon sice převzal do užívání své nové distribuční centrum už začátkem tohoto týdne, zprovoznění v plné míře ale plánuje až na příští rok. Nábor zaměstnanců se nicméně už prý rozběhl.

Developer, který sází stromy…

Netradičně vícepatrové logistické centrum v Kojetíně naplánovala průmyslová developerská společnost Panattoni spolu s investorem firmou Accolade. Od samého počátku byl ovšem projekt areálu úzce připravován a konzultován také s vedením města. Nejenže se musel celý brownfield sanovat a bylo zapotřebí odstranit ekologické zátěže i železobetonový recyklát z demolice, developer se s městem domluvil i na dalších speciálních ekologických opatřeních v rámci obce.

Při výstavbě tak mělo například být vysázeno více jak 500 nových stromů a z toho tři sta přímo v areálu, dvě stovky pak v samotném městě Kojetín. Počítá se také s ještěrkovištěm a včelími úly, celý areál se bude vytápět tepelnými čerpadly a na střeše budou fungovat fotovoltaické panely.

Projekt areálu vznikl na ploše s půdorysem o téměř 52 tisíci metrech čtverečních. Díky tomu, že má ale celkem čtyři nadzemní podlaží, má areál v součtu více jak 190 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Většina logistických hal a skladů u nás mívá výšku kolem dvanácti metrů, tady je ovšem více jak dvojnásobná a dosahuje až na úroveň sedmadvaceti metrů.

Ekologické vychytávky

Stavitelé kojetínského areálu se také chlubí, že díky unikátnímu vybavení, vychytávkám ohledně energetické soběstačnosti a šetrnému přístupu k životnímu prostředí jde o nejmodernější logistickou halu v zemi. Usilují proto i o získání nejvyššího hodnocení v rámci ekologické certifikace. Park podle vyjádření společnosti Accolade na stránkách firmy cílí na certifikaci udržitelného přístupu BREEAM New Construction na úrovni „Excellent“ a je například připraven i na realizaci fotovoltaických panelů na střeše budovy.

„Jsem opravdu hrdý, že můžeme předat Amazonu stavbu, která je naprostou jedničkou, co se týče propojení moderních technologií a šetrnosti k životnímu prostředí. Už dobrovízský projekt byl v těchto oblastech unikátní, avšak distribučním centrem v Kojetíně jsme se opět posunuli o několik generací dál. Věřím, že nejmodernější logistický areál pomůže Amazonu v další expanzi v e-commerce sektoru, jenž v posledních letech zažívá doslova boom. Zároveň doufám, že projekt bude přínosný pro celý region díky velkému množství pracovních příležitostí,“ uvedl při předávání areálu Amazonu generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko Pavel Sovička.

Složitost dokládá podle něj i náročnost samotné stavby čtyřpodlažní budovy. „V jeden moment se na stavbě pohybovalo vždy okolo tisícovky lidí. Pro srovnání u jednopodlažních budov jde standardně o zhruba 150 lidí,“ uvedl Sovička.

Další výhodou pro vysoké hodnocení certifikace BREEAM by pak měl být také způsob, jakým byl areál logistického centra stavěn a to, že stavební materiál se dovážel po železnici z nedaleké továrny namísto transportu ze vzdálených destinací. Při výstavbě tak 22 stovek kamionů mohl nahradit vlak, který přivezl v součtu 6800 betonových panelů a dalších stavebních prvků a celkovou váhou přes 80 tisíc tun.