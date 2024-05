Evropské průmyslové parky zajímají nejen výrobní firmy, ale také velké nemovitostní fondy a investory

Průmyslové haly a parky jsou v Česku i celé Evropě na vzestupu. Souvisí to s aktuálními trendy, kdy se výrobní firmy přesouvají zpět do Evropy a chtějí být blíže svým zákazníkům. Největší zájem je o nemovitosti v atraktivní lokalitě, které splňují alespoň základní stupeň udržitelnosti. Ty jsou ostatně velmi oblíbené i mezi nemovitostními fondy, které tento typ komerčních prostor stále častěji zařazují do svých portfolií.

Zatímco dříve se firmy při volbě distribučního řešení rozhodovaly primárně podle ceny, dnes se situace na trhu částečně mění. Na ceně samozřejmě stále záleží, do popředí se ale dostávají i některé další faktory. „Základními kritérii bývají poloha a dostupnost nemovitosti vzhledem k dopravním tepnám a infrastruktuře. Důležitým faktorem je také kvalita a dispozice prostor, která musí odpovídat potřebám a specifikacím nájemce,“ říká Lukáš Répal, jednatel projektových společností fondu a provozní ředitel skupiny Accolade, která má ve svém portfoliu průmyslové nemovitosti po celé Evropě.

Mezi nejvyhledávanější lokality v Česku patří obecně okolí Prahy, kde se koncentruje velké množství firem. Míst, kde se dají stavět nové projekty, tu ale postupně ubývá a nabídka je omezená. Značný zájem je také o Brno a okolí, Plzeň nebo industriální oblasti v severních, východních a západních Čechách.

„Accolade má silné zastoupení v Karlovarském kraji, už několik let jsme tu vůbec největším investorem. Lokalita je zajímavá svou výbornou dopravní infrastrukturou a skvělou strategickou polohou s ohledem na blízkost německých hranic. Kromě toho tu nechybí kvalitní pracovní síla. Jako jednu z výzev do budoucna ale určitě vnímám další rozvoj kvalifikované pracovní síly, například formou podpory tamního vzdělávání, a to i s ohledem na fakt, že v Karlovarském kraji není v tuto chvíli žádná veřejná univerzita. Dostatek vzdělaných lidí je přitom pro firmy klíčový,“ vysvětluje Répal.

Stále důležitějším kritériem je při výběru průmyslového objektu i stupeň udržitelnosti. Především pro nadnárodní korporace už je to takřka povinnost, standardem se tak stávají tepelná čerpadla, fotovoltaika nebo dobíjecí stanice pro osobní i nákladní automobily. Důraz na udržitelnost je nejen odpovědným, ale také čistě pragmatickým krokem. „Udržitelné budovy nabízejí nižší provozní náklady, lepší pracovní prostředí pro zaměstnance a mohou být také atraktivnější pro zákazníky nebo partnery. Zájem o ESG je spojen i s legislativními požadavky na snižování emisí,“ zmiňuje Répal.

Česko se v mnoha ohledech postupně rozvíjí a pro zahraniční firmy je stále atraktivnější. Jak ale upozorňuje Lukáš Répal, pořád máme co dohánět. Inspirovat se můžeme třeba u našich polských sousedů. Polsko totiž v posledních letech prošlo obrovským vývojem. „Země masivně investovala do rozvoje dálniční sítě a celkově dopravní infrastruktury. V Česku jsou samozřejmě tyto snahy patrné také, ale často zůstávají pouze ‚na papíře‘ a chybí dlouholetá vize. V Polsku mají časové harmonogramy a doopravdy je v termínech plní,“ vysvětluje a dodává: „Důležitá je také délka povolovacího procesu u stavebních povolení, která je s Českem neporovnatelná. Mají funkční právo a samosprávy, které rozvojové projekty dlouhodobě podporují. Díky tomu lze povolení vyřídit v řádech měsíců, nikoli let.“

Průmyslové nemovitosti jako stabilní investiční příležitost

Průmyslové objekty jsou dnes nedílnou součástí řady nemovitostních fondů. Podle Répala jsou atraktivní především díky nájemnému, které v posledních třech letech významně vzrostlo. „Momentálně je situace na trhu stabilní, může dojít i k mírné korekci směrem dolů vinou přesycení trhu v některých lokalitách a díky snižujícím se stavebním nákladům. Přesto dlouhé povolovací procesy a obecně vyšší výnosy komerčních nemovitostí ve světě výraznější snižování nájmů neumožní,“ vysvětluje.

To je jeden z důvodu, proč investování do tohoto typu nemovitostí vnímají v Accolade jako velkou příležitost a založili Accolade Industrial Fund určený pro kvalifikované investory. Letos slaví už deset let své existence a v portfoliu má přes třicet průmyslových parků s více než stovkou nájemců v Česku, Polsku, Německu, na Slovensku nebo ve Španělsku či Nizozemsku. A hlásí téměř plnou obsazenost. Hodnota fondu se pohybuje kolem 1,7 miliardy eur a pronajímaná plocha čítá více než 1,8 milionů metrů čtverečních. „Chceme reagovat na aktuální požadavky nájemců, investorů i bank, proto máme jedno z nejzelenějších portfolií industriálních budov v Evropě,” ukončuje Répal s tím, že většina jejich parků získala mezinárodní certifikaci udržitelnosti BREEAM.

