Trigema prodává poslední byty v projektu Lihovar Smíchov

Společnost Trigema zahájila prodej posledních čtyřiceti bytů v závěrečné etapě projektu Lihovar Smíchov, které se nacházejí v těsné blízkosti právě dokončovaného Dvoreckého mostu. Převážná většina jednotek je v dispozicích 2+kk a 3+kk.
„Etapa Jih projektu Lihovar Smíchov představuje poslední možnost získat byt či investici v lokalitě, jejíž hodnota bude nadále růst,“ uvedl Marcel Soural, zakladatel a předseda představenstva společnosti Trigema.
„Při návrhu jsme dbali na zachování autentického industriálního charakteru původního Zlíchovského lihovaru. Zároveň klademe důraz na to, aby lokalita přirozeně žila, s bistry a restauracemi, obchody, uměleckými galeriemi, sportovním vyžitím i originálními zážitkovými a kulturními prvky, a stala se tak hodnotným místem pro život,“ doplnil Soural.
Ke standardu bytů v projektu Lihovar patří dřevěné podlahy či kamenné parapety. Koupelny jsou vybaveny velkoformátovými obklady a dlažbou, se značkovou sanitární keramikou včetně prémiové wellness toalety.
Projekt je navržen s průkazem energetické náročnosti budov A, což znamená mimořádně úsporné bydlení s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění, ohřev vody, chlazení, větrání i osvětlení. K úsporám přispívá využití studniční vody i tepelné čerpadlo země–voda, které v zimě vytápí a v létě odvádí přebytečné teplo zpět do země.
Vnitřní klima zajišťuje rovnoměrné stropní sálání – jak tepelné, tak chladicí. Hliníková okna s trojskly tlumí hluk i tepelné výkyvy, venkovní žaluzie zachytí až 97 procnet slunečního záření. Celý systém doplňuje inteligentní řešení Loxone, které umožňuje ovládání domácnosti odkudkoli.
Součástí projektu Lihovar bude také 6 200 metrů prostor zaměřených na společenský život a gastronomii. Na ploše přes čtyři tisíce metrů vznikne ve třech podlažích jeden z největších pražských food courtů, který nabídne výběr bister, restaurací, kaváren i nových konceptů.
V areálu se nachází již existující Musoleum Davida Černého v prostorách původní památkově chráněné varny. Nová galerie od Czech Photo bude otevřena na konci tohoto roku.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například sTomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.
Na Ukrajině začala fungovat protivzdušná obrana, kterou provozují soukromé podniky. Uvedl to ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov, podle nějž bylo tímto způsobem sestřeleno v Charkovské oblasti několik ruských dronů Šáhed a Zala.
„Experimentální projekt vlády zaměřený na zapojení soukromého sektoru do systému protivzdušné obrany se již realizuje a přináší první výsledky,“ uvedl Fedorov v příspěvku na Telegramu, k němuž připojil video ukazující sestřel několika bezpilotních prostředků. „Vznikl model, v němž stát, armáda a byznys fungují jako jeden celek,“ dodal.
První úspěchy podle něj zaznamenala soukromá firma, která vytvořila vlastní jednotku protivzdušné obrany. Podobné týmy nyní vznikají v dalších 13 podnicích, které od ukrajinského ministerstva obrany obdržely příslušné povolení a budou tak moci začít chránit vlastní infrastrukturu, uvedl Fedorov.
Soukromá protivzdušná obrana je integrována do jednotného systému řízení ukrajinských vzdušných sil. „Jde o systémové řešení, které umožňuje rychle rozšiřovat kapacity protivzdušné obrany bez dodatečného zatížení frontových jednotek,“ dodal Fedorov s tím, že výsledkem má být více chráněných objektů, více sestřelených cílů a rychlejší reakce na ruské útoky.
Fedorov, který dříve působil v byznysu a později byl zodpovědný za digitální transformaci, se ukrajinským ministrem obrany stal v lednu 2026. Úřad pod jeho vedením koncem února představil plán, který má donutit Rusko, aby vzdalo své snahy o dobytí Ukrajiny. Jeho součástí je mimo jiné „uzavření nebe“ nad Ukrajinou, která denně čelí útoku desítek či stovek ruských dronů.
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.
I když synonymem financování nákupu, oprav či modernizací nemovitostí jsou hypotéky, stavební spoření své místo na slunci neztrácí. I proto, že nabízí úvěr, který je na trhu jedinečný, říká v rozhovoru Petr Kielar, nezávislý konzultant v oboru stavební spoření a bývalý dlouholetý zaměstnanec a posléze člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, předchůdkyně dnešní ČSOB Stavební spořitelny.
Často slýcháme názor, že stavební spoření se přežilo. Že je to něco, co nám tady pomáhalo rozeběhnout financování bydlení, ale že teď vše řeší hypotéky. Ostatně došlo postupem času ke snížení státní podpory z původních 4,5 tisíce na tisícovku ročně.
Pravdou je, že stavební spoření se u nás vyvinulo v jiný produkt, než bylo původně zamýšleno. Navzdory svému názvu nebylo stavební spoření koncipováno jako spořicí produkt. Původní představa byla, že stavební spořitelny budou dávat úvěry ze stavebního spoření, které budou mít nízké a pevné úrokové sazby. To se bohužel nikdy nepodařilo. Dnes naprostou většinu úvěrů stavebních spořitelen tvoří překlenovací úvěry, které tyto vlastnosti nemají a jsou poskytovány za tržních podmínek. Na druhou stranu stavební spoření je oblíbený způsob spoření, který dává jistý výnos, který není vysoký, ale je bezpečný. A velmi zajímavé jsou překlenovací úvěry na bydlení poskytované bez zástavy nemovitosti. Ty jsou svými parametry na českém trhu jedinečné.
Zájem o stavební spoření je víceméně stabilní, v loňském roce klesl počet nově uzavřených smluv jen nepatrně, o tři procenta. I tak bylo uzavřeno přes 437 tisíc nových smluv, z toho přibližně pětinu tvořila ujednání o navýšení cílové částky. Stavební spořitelny evidují přes 2,7 milionu smluv o stavebním spoření, takže stavebko má každý čtvrtý občan naší republiky. V roce 2025 bylo poskytnuto více než 51 tisíc nových úvěrů na bydlení v celkovém objemu přes 67 miliard korun. To nejsou parametry přežitého produktu.
Jak si „stavebko“ stojí v konkurenci s hypotékami a různými typy bankovních úvěrů a ve srovnání se spořícími účty či termínovanými vklady?
Spořicí účet dává zajímavou úrokovou sazbu, která se však může kdykoli změnit. Výhodou je absolutní volnost používání vložených prostředků. Člověk může spořicí účet ze dne na den ukončit. Naproti tomu stavební spoření je dlouhodobý produkt, typická doba spoření je šest let. Stavební spoření je možné ukončit dříve, ovšem za cenu ztráty státní podpory a v některých případech je požadován poplatek za předčasné ukončení smlouvy.
Výhodou je, že stavební spořitelna je povinna držet úrokovou sazbu beze změny po dobu nejméně prvních šesti let a vklady jsou ze zákona pojištěné. U spořicích účtů, kde má banka právo jednostranně měnit úrokovou sazbu, nevíme, jak budou budoucí sazby vypadat – mohou být vyšší, ale také nižší. A úplně jiná kategorie jsou investice, které negarantují ani zhodnocení, ani výplatu všech vložených peněz. Zajímavé jsou ale především úvěry na bydlení, které stavební spořitelny poskytují.
Jak vypadá srovnání úvěrů stavebních spořitelen s hypotékami?
Stavební spořitelny poskytují dva typy úvěrů na bydlení. Jednak hypotéky, čili úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti, a dále úvěry bez zajištění. Úvěry hypotečního typu jsou srovnatelné s hypotékami ostatních bank. Nicméně těchto úvěrů rychle ubývá, stavební spořitelny je postupně přestávají nabízet, aby nekonkurovaly mateřským bankám. Stále více se prosazuje model, kdy zájemce o hypotéku obslouží mateřská banka, ale když chce klient úvěr na bydlení bez zajištění nemovitostí, postará se o něj stavební spořitelna. V segmentu nezajištěných úvěrů jsou stavební spořitelny mimořádně silné a dokážou nabídnout úvěr v objemu dvou až tří milionů se splatností až 25 let. Podobné parametry úvěrů budeme u běžných bank hledat jen obtížně.
Nicméně při dnešních cenách nemovitostí jsou dva či tři miliony úvěru velmi málo…
Dva či tři miliony se týkají nezajištěných úvěrů. U hypoték, pokud je stavební spořitelna nabízí, je strop jiný. Když se podíváme na statistiky hypoték stavebních spořitelen, tak jsou tyto hypotéky jak objemem, tak sazbami, tak dobou splatnosti plně srovnatelné s hypotékami ostatních bank. Ale jak už jsem zmínil, tento segment je v řízeném útlumu. Mateřské banky nechtějí, aby jim jejich dceřiná stavební spořitelna konkurovala a stavební spořitelny se soustřeďují na nezajištěné úvěry, ve kterých jsou úspěšné.
Nezajištěné úvěry jsou vhodné pro rekonstrukce anebo pro pořízení družstevního bydlení, kde bývá se zajištěním nemovitostí problém. A ten limit dva, tři miliony je v tomto případě velmi velkorysý.
Jak se vyvíjí segment stavebního spoření třeba od covidu? Vnesl do něj nějaké změny covid, inflace, růst cen energií, nemovitostí, krize bydlení?
Změny tam jsou poměrně velké, ale zároveň hodně pomalé, takže jsou na první pohled obtížně pozorovatelné. S růstem cen nemovitostí se přirozeně zvyšují objemy úvěrů. Takže průměrná hypotéka je dnes stejně jako u bank kolem 4,5 milionu, přičemž před dvěma roky to bylo o milion korun méně. Ale zajímavější jsou změny, které nesouvisejí přímo s ekonomickým vývojem, ale jsou důsledkem integrace stavebních spořitelen do mateřských bank. Již jsem zmínil dělení trhu, kdy banky poskytují hypotéky a nezajištěné úvěry na bydlení nechávají obsluhovat své stavební spořitelny. Obchodní politiky stavebních spořitelen se podřizují politikám mateřských bank. A to má řadu důsledků.
Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.
Například vidíme, že u stavebních spořitelen klesá objem vkladů na účtech, což má celou řadu důvodů. Jedním z nich je růst úrokových sazeb na trhu, respektive konec období nízkých úrokových sazeb, které skončilo někdy v roce 2022, a odklon části klientů od stavebního spoření k jiným produktům. Také tento proces byl do jisté míry ovlivněn mateřskými bankami. Protože z pohledu finanční skupiny je jedno, zda peníze jsou ve stavební spořitelně, v bance či v investiční společnosti. Důležité je, aby skončily ve finanční skupině. Kdyby byla stavební spořitelna samostatný subjekt, tak se samozřejmě bude odlivu depozit bránit. Ale jako součást většího celku má jako hlavní cíl udržet depozita v rámci finanční skupiny, nikoli nutně ve stavební spořitelně.
Pro zachování státní podpory nabídly stavební spořitelny státu pomoc při poradenské činnosti občanům v programu Nová zelená úsporám a v rámci tohoto programu poskytují také dotované úvěry. Jak se to vyvíjí? A jaký vliv bude mít to, že by program neměl poskytovat dotace, ale jen nízkoúročené půjčky?
Vliv by měl být spíše pozitivní, protože se počítá s tím, že místo dotací budou bezúročné půjčky. Zatímco dříve byl úvěr poskytován pouze jako doplněk k některým dotacím, podle nových propozic by proběhlo veškeré financování formou úvěru. Zatím neznáme podrobnosti, ale je velmi pravděpodobné, že stavební spořitelny zde budou hrát hlavní roli. Souvisí to s tím, že úvěr v objemu tří milionů korun bez zajištění nemovitostí s dobou splatnosti 25 let je doménou stavebních spořitelen. Stavební spořitelny tento produkt umí, mají hustou síť poradenských míst s dobře proškolenými pracovníky a mají v této oblasti dlouhodobé zkušenosti. Takže stejně jako stavební spořitelny ovládly segment dotovaných úvěrů, budou nepochybně dominovat i v bezúročných úvěrech Nové zelené úsporám.
Věci by jistě prospělo, kdyby byly tyto úvěry poskytovány jako jednoduché úvěry s anuitními splátkami. To ale stávající zákon neumožňuje a na strategické změny obvykle není čas, takže i tyto nízkoúročené půjčky budou mít formu překlenovacích úvěrů.
A co role stavebních spořitelen coby poradenských míst?
Poradenství fungovalo a funguje na základě dohody stavebních spořitelen se státem. Nevím ale, zda je úmysl pokračovat v tom i v nové Nové zelené úsporám. Bylo by to určitě vhodné, i když si myslím, že pro stavební spořitelny je to zátěž. A je otázkou, zda to budou stavební spořitelny i nadále dělat zadarmo.
Je známo, že v některých regionech Česka má stavební spoření daleko větší význam než pro lidi z velkých měst. Znamená pro ně hlavní nástroj financování oprav, rozšiřování a modernizací jejich bytů či domů. Třeba proto, že na hypotéku prostě nedosáhnou.
Regionální rozdíly neznám. Ale samozřejmě pro řadu lidí, kteří chtějí renovovat, opravovat, může být hypotéka z nejrůznějších důvodů problematická. Nezajištěný úvěr je sice dražší než hypotéka, ale je jednodušší a pro dlužníka může být přijatelnější, když nemá zastavenou nemovitost. A parametry nezajištěného úvěru, když pomineme úrokovou sazbu, jsou srovnatelné s hypotékou. Když si představíte, že by před 20 lety někdo řekl, dostal jsem od banky tři miliony bez zajištění nemovitostí, tak bychom mu nevěřili. A dnes je to běžné. A tři miliony na rekonstrukci jsou dostačující.
