Realitní makléř Matej Kucharič: Mezi investory je nyní zájem o Albánii

Pro Čechy a Slováky je nemovitostní trh dlouhodobě náhražkou trhu kapitálového. Tuto tezi potvrdil v pořadu Svět financí s Trinity Bank realitní investor a makléř Matej Kucharič, který se na nemovitostním trhu pohybuje již 18 let. Investičně se zaměřuje zejména na Tenerife, zájem ale vidí také o další destinace. „Investoři nyní mají ve hledáčku Albánii,“ uvedl Kucharič.

Vyplatí se investice do nemovitosti v zahraničí? Podle dat patrně ano. Zatímco v České republice klasické rezidenční nemovitosti nabízejí výnos do pěti procent a například v Praze ještě výrazně méně, v atraktivních destinacích lze očekávat výnos dvoj- až trojnásobný.

Potvrzuje také zkušený investor a makléř Matej Kucharič, který se investicím do nemovitostí v zahraničí věnuje již 18 let. Je však důležité věnovat pozornost také rozdílnému procesu nákupu oproti České republice, upozornil Kucharič, který byl hostem pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

„Investor musí v každé zemi počítat se specifickými poplatky a daněmi. Například na Tenerife jde zhruba o deset procent navíc oproti kupní smlouvě, které jdou i na daň z převodu nemovitosti,“ uvedl Kucharič.

Zaměřeno na Albánii

Právě Tenerife, jeden z Kanárských ostrovů, patří v posledních letech k nejvyhledávanějším cílům českých nemovitostních investorů. A to zejména kvůli počasí, ale také službám, které tu různé agentury vlastníkům nemovitostí nabízejí.

Data ukazují, že zájem o nemovitosti v dané lokaci často zvyšuje vstup do Evropské unie. „Ukázalo se to na České republice i na Slovensku,“ připomněl v pořadu Svět financí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Nyní se totéž očekává od Albánie, jejíž vstup se blíží,“ dodal Kovanda.

A zájem investorů potvrdil také Kucharič. „Albánie je velmi atraktivní. Co se bavím s investory, tak právě tuto zemi nyní mají často ve hledáčku.“

Začít doma

Podle Kovandy pak investice do zahraniční nemovitosti může být velmi důležitou součástí širokého investičního portfolia. Nicméně není to vhodná investice pro začátečníky.

„Já bych českému začínajícímu investorovi do nemovitostí doporučil začít na domácím trhu. Nicméně pro ty, kteří již v Česku investiční nemovitost vlastní, jsou reality v zahraničí zajímavým prostředkem k diverzifikaci portfolia, a tedy rozložení rizik,“ myslí si hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Ten zároveň upozorňuje na to, že vlastnictví nemovitosti v cizině může s sebou nést specifická rizika. „Zkrátka není to tak snadné, jako když potřebujete zkontrolovat své nájemníky a vlastníte nemovitost ve vedlejší čtvrti,“ dodává Kovanda.

Jaké výnosy nabízejí jednotlivé přímořské destinace? Proč si čeští investoři oblíbili Tenerife na Kanárských ostrovech a Dubaj? A vyplatí se spekulace na Albánii, která míří do Evropské unie a očekává se tu nárůst cen nemovitostí? Sledujte nejnovější epizodu pořadu Světu financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

