Tipy na výlet za nejkrásnějšími vodními mlýny jižního Slovenska

S modernizací života i výroby se mění i technické budovy, které měly v minulosti ve společnosti zásadní místo. Mezi takové patří i vodní mlýny, které postupně téměř zmizely z české i slovenské krajiny. Naštěstí ale stále existují iniciativy, které ty nejzajímavější technické památky tohoto typu zachraňují a rekonstruují. Prohlédněte si ty nejkrásnější vodní mlýny, které jsou dnes pýchou Podunají.

Na Žitném ostrově na jižním Slovensku dnes funguje pro návštěvníky minimálně šestice pozoruhodných technických památek v podobě romantických vodních mlýnů. Každý z nich je přitom jedinečný. Zatímco jeden je součástí skanzenu, další umožňují prohlídky pro návštěvníky nebo přímo slouží jako technické památky lidového mlynářství na jižním Slovensku.

Jedinečné mlýny Podunají

Některé z mlýnů jsou navíc poslední svého druhu v daném regionu. Mezi takové patří třeba Kolový mlýn v obci Jahodná, který se z jedenáctky mlýnů v oblasti Malého Dunaje zachoval jako jediný. Na břehu Klátovského ramene Malého Dunaje se zase nachází spodkový vodní mlýn Dunajský Klátov. Ten fungoval jako mlýn do čtyřicátých let 20.století a pak chátral. V osmdesátých letech 20.století jej ale zakoupil stát a nejen mlýn, ale i celé jeho bezprostřední okolí se stalo chráněným územím. První rekonstrukce se tak tento mlýn dočkal v roce 1987 a té komplexní pak až v roce 2016.

Za unikátní v rámci celé Střední Evropy se pak považuje další z vodních mlýnů, a to třípodlažní Vodní kolový mlýn Jelka z roku 1894. Ten původně to byl lodní mlýn, který byl na mletí přebudován až v roce 1906 a takto fungoval pak až do roku 1951. Jeho rekonstrukce a vybudování zemědělského skanzenu v okolí mlýna se uskutečnilo ovšem až v roce 1992.

Další z mlýnů, Vodní mlýn Kolárovo, je zase atypický tím, že se jedná o jediný plovoucí mlýn na Slovensku. V současnosti je zakotvený ve slepém rameni Malého Dunaje a pro návštěvníky je dostupný přes nejdelší evropský celodřevěný zastřešený most.

Mlýn, který představuje tradiční řemeslo

Tím posledním mlýnem z regionu, který aktuálně prošel rekonstrukcí, je Vodní mlýn Tomášikovo na břehu Malého Dunaje. Od roku 1895, kdy byl postaven nedaleko obce Tomášikovo se pak používal jako mlýn až do 60.let 20.století. Na svou velkou rekonstrukci si ale musel počkat až do roku 2023. Do zásadní obnovy se díky evropským dotacím pustil Trnavský kraj, který rekonstrukci pojal jako možnost, jak představit jedno ze zdejších tradičních řemesel. Podmínkou zadavatele přitom bylo zachování původních prvků a konstrukce objektu a současně i vybudování návštěvnického centra v odpovídajícím duchu budovy vodního mlýna.

Prohlédněte si, jak vypadají nejkrásnější vodní mlýny jižního Slovenska:

