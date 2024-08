Svaz měst a obcí chce kvůli nefunkčnímu stavebnímu zákonu jednat s premiérem

Potíže se spuštěním digitalizovaného stavebního řízení by podle Svazu měst a obcí (SMO) mohly znamenat skluz 13 000 stavebních povolení v hodnotě 100 miliard korun, a to v případě, že se podaří systém uvést do funkčního stavu do začátku září. Podle předsedy svazu Františka Lukla byla digitalizace připravena humpoláckým způsobem, stavební úřady jsou zavaleny žádostmi, které došly podle starých pravidel do konce června, a trápí je dlouhodobý podstav.

Svaz varuje před kolapsem úřadů a také před dalšími škodami, které mohou plynout z nemožnosti čerpaní předjednaných dotací. Svaz požádal ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), aby svolal jednání s organizacemi, na něž dopadají změny v digitalizaci, a to za přítomnosti premiéra Petra Fialy (ODS).

Problémem je podle starostů i přesun složitějších stavebních řízení na větší obce, kde chybějí úředníci. Navíc nemají podrobný manuál pro práci s novým systémem. Svaz je také zklamán komunikací ministerstva pro místní rozvoj v prvních dnech spuštění systému, kdy se ukázaly chyby.

Nový stavební zákon začal platit 1. července. Norma například ruší dvojí povolování staveb a územní a stavební řízení slučuje do jednoho. Řízení má být pro všechny účastníky v digitální podobě přes propojení Portálu stavebníka pro veřejnost a Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ) pro úředníky i dalších systémů.

Potíže s novým on-line systémem mohou podle úřadů a odborníků vést k průtahům ve stavebních řízeních, finančním ztrátám i krachu některých projektantů. I měsíc po spuštění mají s jeho využíváním radnice a žadatelé o stavební povolení dál problémy. Podle ankety ČTK se úřady potýkají s chybami a nelogičnostmi v systému či chybějícími prvky oproti původním systémům. Podle odborníků by mohly ztráty způsobené průtahy v řízeních dosáhnout za červenec miliardy korun. Podle komory stavařů kvůli potížím se systémem a změnou stavebního zákona ukončí aktivní činnost možná až tisíce projektantů.

Projektanti v ohrožení

Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla je po měsíci stavební řízení v chaosu, Portál stavebníka nefunguje a systém stále není propojen s katastrem nemovitostí.

Od 1. července uživatelé poslali podle údajů MMR přes Portál stavebníka přes 4200 žádostí. Úředníci v ISSŘ začali pracovat s 2300 z nich.

Oslovené úřady se obávají, že kvůli potížím se systémem nebudou moct dodržet zákonné lhůty pro vyřizování podání. Komora očekává, že aktivní činnost může ukončit až několik tisíc projektantů.

Prodlevy v řízeních podle odborníků zvyšují náklady stavebníků a mohou bránit vyplacení záloh projektantům.

MMR uvedlo v předchozích dnech, že nový systém každé dva týdny aktualizuje a podstatné vady řeší v řádu dní. Stavební úřady ale zatím větší změny ve fungování nezaznamenaly.

