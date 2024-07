Dalibor Martínek: Nefunkční stavební řízení Bartoš ustojí, Fiala ho potřebuje

Už začátkem roku prohlásil při pravidelném setkání s novináři Dušan Kunovský, největší český developer, že nový stavební zákon už snad ani nechce komentovat. Jeho příprava byla tehdy v troskách. Nebyl vysoutěžený dodavatel systému. A aby takový systém mohl dobře fungovat, je potřeba ho nejen naprogramovat, ale také zavést do praxe, naučit s ním pracovat všechny zúčastněné. Tedy hlavně úředníky. Pro stavebníky by měl být jednoduchý a přehledný.

Čekalo se na duben, kdy měl na stavebním fóru v Brně přijít ministr Ivan Bartoš se zásadním prohlášením, jak to tedy s novým stavebním řízením bude. Bartoš tam skutečně dorazil a až 28. dubna tohoto roku představil Portál stavebníka a všechny ujišťoval, že vše dobře šlape a zákon bude jako lusk. Slova mu jdou dobře.

Jenže, ani v té době nepadlo rozhodnutí, která IT firma bude pracovat na jedné složce nového systému, takzvaném Geoportálu. Toto rozhodnutí padlo až koncem května, měsíc před spuštěním celého systému.

Tragicky špatná práce ministerstva, které mělo na přípravu přelomové normy a její aplikaci víc než dva roky. Po celou tu dobu brali Bartošovi lidé plat.

Dokonce i prezident Petr Pavel koncem května prohlásil, že by digitalizaci stavebního zákona odložil, aby nevznikly firmám a občanům zbytečné nepříjemnosti. Bartoš byl proti, vše prý stihne. Jeho ministerstvo dokonce na své stránky vyvěsilo vysvětlující materiál k údajným pomluvám chystané normy.

Výsledek? Co se stát nemělo, se přesně stalo. Nový systém není funkční skoro měsíc po svém spuštění. Dokonce i Bartoš nyní uznává, že nastaly drobné chyby a chystá, za erární peníze, manuál pro úředníky. Mezitím se ajťáci snaží odstranit mraky chyb, které v neodladěném systému existují.

Developeři měli dobrou intuici a veškeré žádosti, které podat šlo, podali ještě v červnu. Jak potvrdila pro Newstream jedna z velkých developerských firem, v červenci zatím nepodávala žádný požadavek, takže s fungováním nového systému nemá ještě zkušenost. Teď mají s Bartošovou novinkou potíž hlavně úředníci a drobní stavitelé.

Bartoš dál situaci bagatelizuje, v pevném rozkročení místo toho oznamuje po pravici premiéra Fialy nominanta vlády na eurokomisaře. Problém je, že Fiala Bartoše pro svou vládu potřebuje, ještě aspoň rok. Takže expertovi na digitalizaci a šéfovi jedné z koaličních stran patrně projde i tento průšvih se stavebním řízením.

Ale klid. Druhý expert a také šéf koaliční strany Marian Jurečka již vymyslel návrh zákona na zvýšení platů státních úředníků. Stavební řízení sice nebude fungovat, ale úředníci za to dostanou kompenzaci. Tedy ti, kteří ještě předtím nedostanou infarkt.

