Dalibor Martínek: Piráti táhnou proti alkoholu. Maskují kolaps výstavby

Piráti se staví do čela boje proti alkoholu. To je jistě záslužná činnost. O Pirátech se spíš vědělo, že bojují za legalizaci marihuany. Jak se ukazuje, stíhají obojí. Zástupci Pirátů ve sněmovně prosazují sadu opatření, od vyšších daní přes zákaz reklamy až po omezení prodejní doby či licence na prodej alkoholu. Nyní hledají pro své nápady podporu, něco by chtěli dotáhnout ještě v tomto volebním období.

Reklama

Vyšší daně se jim už asi v rámci vlády prosadit nepovede, premiér nechce lidi rok před volbami víc dráždit.

Zajímavá je ovšem myšlenka zákazu prodeje alkoholu ve večerních a nočních hodinách. A to hned z několika pohledů. Za prvé, Češi jsou skutečně ožralové. Podle posledních údajů Světové zdravotnické organizace jsou ve spotřebě na hlavu Češi třetí „nejlepší“ na světě. Hned za prvními Rumuny a druhými Gruzínci. Lidé u nás vypijí v průměru 13,3 litru čistého alkoholu na osobu ročně. Průměr Evropy je 9,2 litru, a celosvětový průměr je 5,5 litru alkoholu na osobu a rok.

Taková čísla skutečně vedou k zamyšlení, co s tím.

Zkušenost říká, že nejlepší je edukace, výchova, která začíná v rodině a prostupuje celou společností. Sankce a represe nikdy k ničemu dobrému nevedly, viz třeba americká prohibice, líheň Al Caponeho. Přestože navrhovaná česká verze by byla jen odvárek té americké, třeba zákaz prodeje od deseti hodin večerních, zákonitě by vedla k obcházení a nutnosti zvýšené kontroly. Jako tenkrát v Americe.

Reklama

Piráti jdou do boje s alkoholem. Chtějí omezit reklamu i přidat varování na etikety Zprávy z firem Vládní Piráti navrhují omezit reklamu na alkohol v televizi a rozhlase a zavést zdravotní varování na etiketách alkoholických nápojů. ČTK Přečíst článek

Méně alkoholu, čisté dobro?

Jenže čeští politici regulování lidí milují, nedokáží bez něj žít. Stejně jako v chlastu jsme v čele světového žebříčku v počtu vyhlášek, norem, nařízení a všelijakých regulací. Jsme přeregulovaní.

Zajímavé je, že další regulaci občanů z pozice státu žádají zrovna Piráti. Strana, která vznikala na heslech typu „Více svobody, méně buzerace.“ Kde jsou tyto ani ne deset let staré ideály strany, která se i díky nim dostala do takzvané středopravé koaliční vlády?

Fascinující je, že s těmito s prominutím bolševickými regulačními nápady přichází partaj postavená na mladých lidech. Ale možná je to logické. Jsou to lidé, kteří nezažili „regulace“ minulého režimu, nemají na co vzpomínat. A vzpomínky jejich rodičů jsou pro ně relevantní jako pravěcí ještěři.

V žebříčku největších pijanů přestali vévodit Slované. Češi jsou až třetí Enjoy Evropané vypijí ročně s velkým náskokem nejvíce alkoholu na světě, uvádí ve své čtvrteční zprávě Světová zdravotnická organizace (WHO). Denně zemře v evropském regionu v důsledku konzumace alkoholu 2200 lidí, doplnil server rakouské televize ORF. Česko je po Gruzii a Rumunsku třetí evropskou zemí s nejvyšší konzumací čistého alkoholu na osobu. ČTK Přečíst článek

Kouřová clona hlubších problémů

Možná Pirátům připadá toto téma pro veřejnost dobře stravitelné. Méně alkoholu, čisté dobro. Kdo by to mohl napadnout. Zakážeme alkohol, ubyde noční kriminalita, autonehody, konec rušení nočního klidu. To by mohlo hodit pár pozitivních bodíků. Zvláštní, že téma regulace alkoholu „vyplavalo“ na povrch zrovna v době, kdy jiný Pirát, dokonce sám šéf Pirátů Ivan Bartoš, má na hlavě tunu másla v podobě zpackané digitalizace stavebního řízení a kolaps povolování výstavby v Česku. Což je patrně největší průšvih, kterého tato vláda dosáhla.

Stále ještě ministr, protože šéf koaliční strany, své chyby bagatelizuje a nepřiznává, neomlouvá se. Jediným důvodem průšvihu podle něj je přílišná složitost systému, která prý s sebou logicky nese i jisté nedodělky. To je pro krizovou komunikaci vhodný postup: Nikdy nepřiznejte chybu. Další důležitá poučka říká: Když nevíš kudy kam, obrať pozornost někam jinam. Viz. Skvělý americký film Vrtěti psem. Takže se nám uprostřed léta objevil na scéně alkohol.

Architekt Kasl: Bartošovo selhání může být pro některé ateliéry fatální Reality Nedostatečně připravená a nefungující digitalizace stavebního řízení ohrožuje existenci architektonických ateliérů, které nemají peníze na pokrytí delšího období bez příjmu za projednané projekty. Přestože na vyčíslení škod je ještě brzy, problémy by se mohly stupňovat, říká předseda České komory architektů (ČKA) Jan Kasl. ČTK Přečíst článek