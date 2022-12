Sleva 15 procent. Drama na švédském realitním trhu vrhá Seveřany do krize

Ceny nemovitostí ve Švédsku z dosavadního vrcholu, na kterém byly začátkem roku, klesly o 15 procent. Pokles realitního trhu v největší severské ekonomice tak ještě může prohloubit začínající hospodářský propad, uvedla dnes agentura Bloomberg. Největší riziko představují komerční nemovitosti.

Rostoucí inflace a zvyšující se náklady na půjčky poslaly ceny bydlení strmě dolů po celém světě. Za dosavadním vytrvalým růstem cen, který ve Švédsku trval asi deset let, byly zejména levné úvěry, nedostatek bydlení a nízce úročené hypotéky. Teď je Švédsko jedním z míst, kde je propad cen nemovitostí nejrychlejší.

„Trh prochází dramatickou změnou,” řekla analytička finančního ústavu Nordea Bank Abp Annika Winsthová.

Rostoucí životní náklady a klesající hodnota domů nutí spotřebitele, aby si lépe hlídali výdaje. To následně vytváří ještě větší tlak na ekonomiku. Švédsku nyní podle Bloombergu hrozí, že upadne do nejhorší recese mezi 27 ekonomikami, které tvoří Evropskou unii.

Švédsko ale není s problémy na trhu nemovitostí samo. Obrat od strmého růstu cen realit zažívá i Kanada, Austrálie nebo Nový Zéland. Více než desítka rozvinutých ekonomik se nachází buď uprostřed propadu cen nemovitostí, který se definuje jako dvě po sobě jdoucí čtvrtletí klesajících cen, nebo jsou ve fázi, že se mu blíží.

Ochlazování zažívá i realitní trh v České republice. Například analytik finančního ústavu UniCredit Bank Jiří Pour očekává na příští rok pokles cen nemovitostí zhruba o pět procent.

