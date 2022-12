V Polsku nájemní bydlení stavíme. Chtěli bychom i v Praze, říká ředitel developera Crestyl

Máme zkušenosti s nájemním bydlením a rádi je nabídneme i zde v Česku, třeba ve spolupráci s městem, říká provozní ředitel společnosti Crestyl v Česku Simon Johnson.

Crestyl zhruba před deseti lety jako první překročil při prodeji bytů magickou hranici 80 tisíc korun za metr čtvereční. Tehdy se ještě mluvilo v souvislosti s takovou cenu o luxusním bydlení. Nebyl to risk?

Zásadní je pro nás kvalita, myslíme na výsledný produkt. V letech 2010 až 2012 jsme dokázali prodávat o 10 až 12 procent dráž než konkurenti. Onu hranici 80 tisíc za metr čtvereční jsme překročili v libeňském projektu. I když nešlo o nijak atraktivní lokalitu, zatraktivnila ho blízkost vody. Projekt jsme dokončili a z lokality se i díky tomu stala jedna z nových čtvrtí, která přitahuje zájem.

Ano, voda je skvělý marketingový tah. Nicméně ty slibované jachty tam vidět nejsou.

Ale jsou, provozujeme tam dvě jezera (mariny), a skutečně je to teď úspěšný privátní přístav. Povolovací proces na mola samozřejmě nějakou dobu trval. Stejně jako dekontaminace. Odtěžili jsme více než 40 tisíc kubíků kontaminovaného materiálu z bývalé loděnice.

Je segment luxusního bydlení něčím, co stále českému trhu chybí?

Se slovem luxusní bydlení nakládám velmi opatrně. Dávám přednost tomu, že my stavíme střední až vyšší standard bydlení. Nekonkurujeme butikovým projektům v centru Prahy za mimořádné ceny, my rádi stavíme kvalitní nové byty, jimiž cílíme na klienti s hypotékou.

Luxus? V nemovitostech jde o lokalitu

Jak byste popsal luxus?

Luxusní jsou určitě menší butikové projekty v centru města, luxusní ale mohou být i naše podkrovní byty, nebo byty u vody, nebo se zahradou. Ale hlavně luxus musí být unikátní, musí mít něco navíc. A v nemovitostech jde vždy o lokalitu, v každé se dá najít něco navíc. Může to být výhled na vodu, do lesa, ale i na historické domy.

A poohlížíte se i po nějaké další lokalitě v Praze, kdy byste mohli takové byty postavit?

Já si myslím, že každá část Prahy by přivítala rezidenční výstavbu. V Praze je nedostatek nových bytů, což je i jeden z těch primárních důvodů, proč jsou ceny tak vysoké. Takže myslím si, že každá městská pražská část Prahy by velmi přivítala kvalitní dobře umístěné bytové projekty.

Nájemní bydlení Crestyl zajímá

Uvažuje Crestyl o tom, že by se v budoucnu účastnil výstavby nájemného bydlení, například v moderaci města?

Rádi bychom o tomto jednali, myslím si, že jsme firma, která má obrovské znalosti v oblasti nájemního bydlení. Aktuálně stavíme 2 500 nájemních bytů v Polsku. Takže určitě.

Vedli jste o tom s předchozím vedením Prahy nějaká jednání?

Ano, v diskusi byly dva pozemky.

Aktuální situace nutí některé z tuzemských developerů přeorientovat se na komerční výstavbu. Jak je na tom v poměru bytové a nebytové výstavby komerčních prostor Crestyl?

Naše portfolio je poměrně hezky vyvážené mezi bytovou a komerční výstavbou. Crestyl je nejvýznamnější jako bytový developer, a věnovali jsme se tomu dlouho, nicméně byli jsme to právě my, kdo začal developovat nákupní střediska. Stavěli jsme v Chomutově a v Mostě. Ke komerční výstavbě jsme se vrátili už během posledních pěti let. V portfoliu máme více než 300 tisíc čtverečních metrů kanceláří v Brně i v centru Prahy.

Trh s kancelářemi poznamenala pandemie. Nepřichází teď další "krize" pro tento segment, v souvislosti s tím, že firmy budou chtít ušetřit na energiích?

To je složitá otázka. Podle mého názoru pandemie nezměnila kancelářský trh, ale urychlila změny, které jsme dlouhodobě předvídali. Přechod z kanceláře na homeoffice bylo něco známého už před pandemií. Pandemie to pouze urychlila. Ale homeoffice není důvod k tomu mít kanceláří míň. Navíc se zcela změnila očekávání zaměstnanců, chtějí kvalitnější prostor. Začne se to projevovat v dalších letech, ale nejsou to takové dramatické změny, které změní náš byznys.

Jaký tedy bude rok 2023 pro trh s kancelářemi?

Ten hodně ovlivní vámi zmiňované ceny energií. Všeobecně vnímáme, že se teď trh zpomalí, příští rok bude náročný. V případě rezidenčního trhu, který stále trpí nedostatkem nabídky i vlivem zdlouhavého povolovacího procesu, propad ceny neočekávám. Zcela odlišná situace nastane na trhu u secondhandových bytů. A v případě kanceláří? To, co je hotové, to prospěje v tomto období, protože nájemci se obávají přestěhovat. Nový kancelářský prostor má tedy opačný efekt, nájemci jsou nervózní a mají tendenci zůstávat. Vítězi jednoznačně budou kvalitní kancelářské prostory, které jsou již v provozu. S obtížemi pak mohou bojovat nové kancelářské projekty.

A brzdí to tedy nějak Vaše plány ve výstavbě nových kancelářských budov?

Zatím k rozhodnutí, že bychom brzdili projekt s povolením, nedošlo. I když to samozřejmě vyloučit nemohu.

V Polsku budou byty zlevňovat spíš než v Česku

Proč se Crestyl rozhodl expandovat do Polska?

O expanzi do ciziny jsme uvažovali delší dobu. Český trh je fantastický, ale malý. V Polsku jsme cítili příležitost pro růst.

A jak se vám na polském trhu daří?

Polský trh je větší, není zatížený problémy s počtem povolovaných jednotek. I když se poptávka zpomalila, poměrně úspěšně prodáváme. Ceny nových bytů zatím ještě neklesly, ale nastat to může.

Může v Polsku může dojít ke zlevnění bytů rychleji než v Česku?

V zásadě ano. Nemyslím, že to bude nějaké výrazné zlevnění, kvůli růstu stavebních nákladů tam ten prostor zkrátka není.

Byla rychlost povolovacích procesů v Polsku, které v důsledku snižuje i cenu vystavěných jednotek, důvodem vaší expanze na tamní trh?

Ne, naším důvodem nástupu na polský trh byla možnost společnosti dělat zásadně víc. Navíc jedním z mnoha rozdílů proč se byty v Polsku prodávají levněji než v Česku je, že polské byty se prodávají bez interiéru. Podlahy, koupelny, kuchyně, světla, omítky, malba... To vše jde na náklady zákazníka. Zatímco v Česku se byty prodávají většinou na klíč. A polské bytové projekty mají tendenci být trošku větší, jednodušší způsobem provedení, jednodušší designem, což samozřejmě jejich cenu snižuje.

A poohlížíte se i po dalším trhu?

Dnes máme velké ambice nastoupit do Německa. Pracujeme na tom. Posuzovali jsme tři společnosti.

A proč Německo?

Protože vnímáme dlouhodobě stabilitu této země a myslíme si, že by to pro nás znamenalo další zvýšení hodnoty firmy.

Část Savarinu může být hotová do dvou let

Vlajkovou lodí Crestylu je projekt Savarinu v centru Prahy. Troufnete si odhadnout, kdy by mohl být dokončen?

Projekt se projednává hodně dlouho. Jsme teď v jednání s Ministerstvem kultury a těším se na nějaké potenciální řešení, jak postoupit v tom územním řízení dále. Minulý rok jsme získali stavební povolení na první etapu. Takže už probíhá stavba, která znamená rekonstrukci stávajícího paláce Na Příkopě a jeho dvora. Tato etapa byla mohla být hotová v roce 2024. A pevně věřím, že do konce nebo na přelomu roku, získáme ta pravomocná územní rozhodnutí na další fázi.

Co konkrétně tedy bude hotové v roce 2024?

Dva kavárenské prostory, jedna velká restaurace je v jednání a samozřejmě obchodní jednotky Na Příkopě a ve vnitrobloku.

Mimochodem, máte už potenciální nájemce?

Máme, o prostory v centru města je stále zájem.

V Česku žijete a pracujete od 90.let. Jaké poměry tehdy panovaly na realitním trhu?

Na začátku 90. let nebyl nastaven žádný řádný systém, ani ve finančních vztazích na stavbě, ani s investory, s nájemcem. Bylo to trošku cowbojské a zajímavé. Od té doby se situace samozřejmě značně změnila a stabilizovala.

Mluvíte dobře česky. Kde jste se to naučil?

Přiznám se, že jsem měl příležitosti na začátku pracovat v Brně, ve Zlíně, v Ostravě, v Prostějově. V Praze mám spoustu známých, kteří se domluví dobře anglicky, v menších městech na Moravě nebo na Slovensku, to tak nebylo. Takže abych mohl pracovat, musel jsem to naučit.

A umí Češi momentálně lépe anglicky, než uměli před 20 lety?

Těžko posuzovat. V mladé generaci určitě, skoro každý mladý Čech umí anglicky velmi dobře. Starší generace spíš mluví německy případně rusky.

A jakým jazykem řešíte projekty v Crestylu?

Moji kamarádi v práci mě nazývají „poslední federální Čechoslovák z Londýna“. Nemluvím česky, spíš československy. Nicméně na představenstvu mluvíme anglicky, ale většinou v práci spolu mluvíme Česky.

Simon Johnson

Do společnosti Crestyl nastoupil v roce 2010 na pozici výkonného ředitele. Předtím se podílel například na developmentu bratislavského centra Eurovea nebo pražského Palladia. Angličan mluvící plynule česky i slovensky působí ve střední Evropě již téměř 25 let, kdy se sem přestěhoval kvůli manažerské roli v mezinárodní společnosti Bovis, poté působil i v řadě dalších developerských firem.