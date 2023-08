Slavná HSBC Tower od Normana Fostera čelí nejistotě. O obří office centra není zájem, hrozí jim demolice

Mnohé londýnské mrakodrapy sloužící jako kancelářské budovy patří ke skvostům moderní architektury, jako například slavná HSBC Tower od Normana Fostera. Pandemická krize i inflace ale způsobily prudký propad zájmu velkých firem, takže některé z mrakodrapů zejí prázdnotou. A někteří investoři je skupují s cílem zbourat, protože hodnota pozemku je nyní vyšší než budov, byť ceněných experty, napsala agentura Bloomberg.

Co dělat se 45patrovým mrakodrapem bez nájemníků? Tuto otázku nyní řeší majitel 200metrové ikonické HSBC Tower v Londýně od proslulého architekta Normana Fostera. Banka své dlouholeté sídlo za tři roky opustí a pronajímatel, katarský státní investiční fond, se už nyní obává, že tak velkého nového nájemníka nesežene.

Plán HSBC opustit věž v luxusní čtvrti Canary Wharf do polovičního areálu v City ukazuje globální výzvy, které před investory stojí při přeměně nechtěných obřích kancelářských prostor pro svět po pandemii a firmy, jejichž zaměstnanci ve velkém přešli na práci z domova, napsal Bloomberg.

Pozemek cennější budovy

Katarský fond není jediný, kdo by mohl mít potíže najít firmu, která potřebuje tolik prostoru. Vyhlídky pro podobné budovy se natolik zhoršily, že někteří investoři skupují tyto prázdné objekty s cílem je zbourat, neboť sázejí na to, že pozemek, na kterém stojí, má nyní větší hodnotu než samotná stavba.

Takový nově uvolněný pozemek v centru velkých měst či původní objekt by pak mohl být použit na stavbu či přestavbu pro luxusní bydlení, tolik potřebné ve stále se rozvíjejících městech. Přestavba by se mohla zdát jako vhodné řešení hned tří problémů měst více než demolice. Zaprvé, dlouhodobá poptávka po kancelářských prostorách byla zdecimována pandemií, přičemž Londýn měl loni podle odhadů expertů volné kancelářské prostory rovnající se 60 budovám Mary Axe v londýnské City, které se pro její vzhled neformálně přezdívá The Gherkin neboli okurka.

Zadruhé, bytová krize v Británii dosáhla aktuálního vrcholu a podle tamního Centra pro města stojí kvůli velké poptávce průměrný dům v Anglii více než desetinásobek roční průměrné mzdy. A konečně, majitelé office center jsou nabádáni, aby budovy raději znovu použili nebo recyklovali, než aby je bourali, a to kvůli velké uhlíkové stopě, kterou by demolice způsobila.

Ne všechny kancelářské mrakodrapy lze přestavět

Ale není to vždy možné, řekl Robert Sloss, výkonný ředitel HUB, developera, který předělává kancelářský blok v londýnské City za 30 milionů liber (844 milionů korun) z 50. let na byty. „Ne každá budova se může přeměnit na obytnou - není to všelék pro každou zaniklou kancelářskou budovu," řekl.

Životaschopnost přeměny kanceláře na rezidenci závisí na samotné budově. Hlavním problémem je „hloubka podlahy“ – vzdálenost od oken ke středu podlahy místností v budově. Budovy postavené jako kanceláře mohou být mnohem hlubší než ty, které byly postaveny pro bydlení. Velikost HSBC Tower z ní proto v tomto ohledu dělá nepravděpodobného kandidáta, řekl docent na Bartlett School of Planning, University College London Ben Clifford.

A problémem mohou být i prosklené fasády kancelářských budov, které v létě mohou vnitřky budov přeměnit na skleník. Při přestavbě je také nutné brát v úvahu ventilaci, neboť mnoho kancelářských budov má okna, která jsou utěsněná - a nelze jimi větrat, podotkl Bloomberg.

