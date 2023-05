Nové Světové obchodní centrum stojí již deset let, budova na sebe stále nevydělala

Před deseti lety dosáhla nejvyšší stavba západní polokoule svého vrcholu. Nová dominanta New Yorku známá jako 1WTC svojí výškou 1776 stop odkazuje na rok vyhlášení americké nezávislosti. Dokončení mrakodrapu na místě teroristických útoků z 11. září bylo otázkou cti, ale cena se vyšplhala rekordně vysoko a komplex si na sebe stále nevydělá.

Nejdražší v historii

Za potlesku stavebních dělníků jsou na vrchol nové dominanty New Yorku umístěny poslední dva kusy 124 metrů vysoké věže. One World Trade Center (1WTC) před deseti lety dosáhl svého vrcholu. Ačkoliv tou dobou od teroristického útoku z 11. září 2001 uplynulo již téměř 12 let, obnova oblasti jižního Manhattanu nebyla zdaleka u konce.

Budova 1WTC, která vyrostla na místě takzvaných dvojčat zničených při útocích z 11. září, stála 3,8 miliardy dolarů (80 miliard korun) a je nejdražším mrakodrapem, který byl kdy postaven. Ve své době šlo o nejdražší stavbu světa, od té doby ale již pár staveb, včetně sídla společnosti Apple v kalifornském Cupertinu za 5 miliard dolarů, překonalo. Titul nejdražší výškové stavby už mu ale nikdo nesebral. Londýnský Shard vyšel na 1,9 miliardy dolarů, nejvyšší budova světa, dubajská Burdž Chalífa, dokončená v roce 2009, stála 1,5 miliardy.

Je to drahé, protože je to bezpečné

Podle majitele komplexu obchodního centra, Port Authority, byla stavba One World Trade Center mnohem dražší než tradiční kancelářský mrakodrap především kvůli bezpečnostním opatřením spojeným s výstavbou nejvyšší budovy v Severní Americe na místě, které bylo cílem dvou samostatných teroristických útoků (místo bylo také bombardováno v roce 1993). Mrakodrap o výšce 1776 stop (rok vyhlášení nezávislosti Spojených států), tedy 541 metrů, kdysi známý jako Freedom Tower, stojí na silně vyztužené podstavě bez oken. Má také silné jádro z betonu a oceli kolem výtahových šachet.

Budova byla zcela dokončena v roce 2014. Plnit se ji ale dařilo jen pomalu. Částečně proto, že 1WTC čelil obavám ze strany potenciálních nájemců, které často odrazovalo spojení místa s teroristickým útokem, řekl před lety Douglas Durst, kterého v roce 2010 Port Authority pověřilo úkolem sehnat pro nový mrakodrap dostatek zájemců. „Když jsme vyjednávali s většími nájemníky, vždy tam byl jeden člověk, který prohlásil, že se na místě necítí komfortně," řekl Durst kdysi deníku Wall Street Journal. „Nakonec jsme tedy pronajímali menším firmám, kde šéf zvládl zaměstnancům domluvit.“

Stále to nevydělává

Podobně nevalné to také bylo s finančními výsledky. Poslední známé údaje jsou za rok 2020, kdy celý komplex World Trade Center utržil 328 milionů dolarů, ale utratil 335 milionů dolarů a skončil tak v mírné ztrátě.

Obnova v září 2001 zničeného komplexu nebyla jednoduchá a trvala bezmála dvacet let. Komplikovali ji mimo jiné rozepře mezi Port Authority a realitními developery. Nakonec se po vítězném zápasu s časem se podařilo na desetileté výročí útoku dokončit památník obětem teroristických útoků. Dnes na obrysech dvou věží původního obchodního centra stojí bazény se jmény obětí. Tečka za obnovou zničeného komplexu přišla až loni v létě, když se otevřel pravoslavný kostel svatého Mikuláše, který nahradil původní, zničený při zářiových útocích.