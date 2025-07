Tipy na letní čtení: Co chce Donald Trump a jakou roli hrají katastrofy v dějinách?

Léto je ideální dobou pro návrat ke klasické knize nebo k e-booku. Za redakci newstream.cz jsme vybrali pětici knih, které v posledních týdnech vyšly a které vám mohou pomoci lépe se zorientovat v současném dění. Mezi autory najdeme šéfku newstream.cz Terezu Zavadilovou nebo slavné historiky Nialla Fergusona či Noaha Yuvela Harariho.

Tereza Zavadilová: Éra X

Jak porozumět tomu, co se nyní ve Spojených státech, potažmo ve světě, děje? Na to se ptá celý svět. A odpovědi nabízí vydavatelka newstream.cz Tereza Zavadilová ve své knize Éra X, která má podtitul Co chtějí Musk, Thiel, Trump & spol.

Kniha sleduje myšlenkový i osobnostní vývoj lidí, kteří jsou kolem Donalda Trumpa v jeho druhé éře a mají na něj největší vliv. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg jsou nejbohatší lidé světa a jejich vliv je nepředstavitelný, zatímco filozofem a vizionářem nového hnutí je šedá eminence a velmi mocný muž, Peter Thiel.

Jak a z čeho se jejich životy a impéria formovala a co jsou hlavní myšlenky, které inspirovaly vize miliardářů ze Silicon Valley? Jak je utvářelo právě toto unikátní technologické podhoubí a jakou roli hraje v obrovském bohatství těchto lidí venture kapitál? Jak lidé kolem Trumpa manipulovali veřejným míněním a co jsou jejich cíle? Kniha Éra X jako první u nás přináší na všechny tyto otázky odpovědi.

Tereza Zavadilová přitom vychází zejména z toho, do jakých projektů vlivné byznysové figury investují a jaký svět chtějí svými investicemi vytvořit. Logika „Follow the Money“ má totiž větší sílu než snaha ideologicky pochopit některé zdánlivě nesmyslné dění v současném nejvyšším byznysu.

Niall Ferguson: Zkáza

Katastrofy jsou ze své podstaty těžko předvídatelné. Neexistuje žádný historický cyklus, který by nám pomohl předvídat příští pandemie, zemětřesení, požáry, finanční krize nebo války. Když však katastrofa udeří, měli bychom být připraveni lépe než Římané, když vybuchl Vesuv, nebo středověcí Italové, když udeřila černá smrt. Koneckonců máme na své straně vědu. Přesto byla v roce 2020 reakce mnoha vyspělých zemí na nový virus z Číny špatně zvládnutá. Proč? Proč se jen několik asijských zemí poučilo ze SARS a MERS?

Proslulý historik Niall Ferguson ve své novince Zkáza tvrdí, že pandemie odhalila hlubší patologie – patologie, které byly patrné již v našich reakcích na dřívější katastrofy. Kniha čerpá z mnoha oborů, včetně ekonomie, kliodynamiky a vědy o sítích, a nabízí nejen historii, ale i obecnou teorii katastrof a ukazuje, proč se naše stále byrokratičtější a složitější systémy s nimi vyrovnávají čím dál hůře.

Yuval Noah Harari: Nexus a Sapiens

Nejčtenější historik současnosti ve své nejnovější knize Nexus zkoumá, jak informační toky utvářely svět: od doby kamenné přes kanonizaci Bible, hony na čarodějnice, stalinismus a nacismus až po aktuální vzestup populismu a AI.

Harari ukazuje, že lidstvo získalo obrovskou moc prostřednictvím budování rozsáhlých informačních sítí. Vysvětluje, jak je různé společnosti a politické systémy využívaly k dosažení svých cílů i upevnění pořádku. A proč je dnešní informační revoluce radikálně odlišná – a mnohem nebezpečnější – než všechny předešlé. Jaké volby staví před lidstvo existenciální riziko v podobě neúnavné, ale chybující AI? Na to odpovídá slavný myslitel ve své novince.

A nakladatelství Jan Melvil Publishing navíc vydalo také novou verzi dnes již legendární Harariho knihy Sapiens, v níž popisuje klíčové výhody druhu Homo Sapiens proti svým konkurentům – schopnost učit se a měnit zažité návyky, tedy inovovat.

Richard McGuire: Tady

A jako bonus pro příznivce nevšedních kulturních zážitků tu je komiks Richarda McGuira Tady. Ten se ihned po svém vydání zařadil mezi nejinovativnější literární díla všech dob a nyní konečně vychází česky (nakladatelství Host Brno).

„Děj“ grafického románu Tady se odehrává na ploše miliard let. Veškerý děj sledujeme z koutu jednoho obyčejného obýváku v jednom obyčejném domě a výsostně komiksovými prostředky se pohybujeme časem. Stěžejní jsou bezejmenní obyvatelé domu, jejich malé osudy a rodinné momentky. V roce 1907 začíná stavba domu, v roce 1609 svádí muž z kmene původních obyvatel svou partnerku, v roce 1986 by se archeolog rád podíval na dvorek, v roce 1870 si malíř s doprovodem užívá romantický piknik, v roce 1998 vlétne do pokoje pták a způsobí zmatek…

Komiks propojuje lidské osudy s faunou a flórou – před osídlením území sledujeme bizona na pastvině, objevují se motivy divoké přírody a pradávného oceánu. Nechybí ani vize vzdálené budoucnosti. Tady je malou historií jedné rodiny a velkým časosběrem celé planety.

