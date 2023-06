Byt v černohorském Monte Carlu vyjde o třetinu levněji než na Lipně

Češi dobývají Balkánský poloostrov. Do Chorvatska nebo Albánie už dávno nejezdí jen na dovolenou, ale i investovat do nemovitostí. A jejich pozornosti neunikla ani další balkánská země, Černá Hora. I pro ni totiž platí, že byt tam vyjde levněji než v tuzemsku.

Reklama

I v Černé Hoře se ceny nemovitostí odvíjí primárně od lokality. Metr čtvereční podle dat černohorského statistického úřadu v průměru vyjde na zhruba 1400 eur, což je v přepočtu asi 34 tisíc korun. Nejpříznivější ceny lze nalézt v černohorském vnitrozemí, naopak v přímoří se ceny mohou vyšplhat výš. Například v turisticky oblíbené Budvě, říká se jí proto černohorské Monte Carlo, se metr čtvereční dá pořídit za 1800 eur (v přepočtu 79 tisíc korun). Pro srovnání, v Lipně nad Vltavou je cena za metr čtvereční o zhruba 40 tisíc korun vyšší, jak uvádí nejaktuálnější data společnosti Flat Zone.

Zatímco tedy byt o 35 metrech čtverečních u černomořského pobřeží vyjde na 2,7 milionu korun, u lipenské přehrady za něj investor zaplatí přes čtyři miliony korun.

„Mezi naše klienty patří Němci, Poláci i Češi,“ přibižuje Alexadar Tomic z realitní kanceláře CMM Montenegro v Budvě. Právě Češi podle něj dávají přednost menším apartmánům.

3+1 na Proseku, nebo luxusní vilu na Bali? Češi objevují bydlení v exotických končinách Reality Bali patří k nejkrásnějším místům na světě. A luxusní vila u moře tu stojí kolem 330 tisíc eur, tedy v přepočtu necelých osm milionů korun. Domy určené k rekonstrukci pak vyjdou ještě na výrazně méně. sta, pej Přečíst článek

Apartmány v Černé Hoře nabízejí zajímavý výnos

Až polovina zahraničních investorů si byty v Černé Hoře kupuje jako investici. Podle tamních makléřů investiční byty slibují až šestiprocentní výnos z nájmu. V Budvě například vyjde měsíční nájem v průměru na 1370 eur (téměř 32 tisíc korun).

Investice do nemovitostí v Černé Hoře může stejně jako v případě Albánie kromě výnosu z nájemného přinést i zhodnocení v souvislosti s neustálým růstem cen nemovistostí. Ty podle dat tamního statistického úřadu vzrostly v posledním kvartále loňského roku o téměř 12 procent, a to především v souvislosti s rostoucí poptávkou ze zahraničí. A potenciál dalšího růstu cen nemovitostí vidí analytici i v souvislosti s případným vstupem země do Evropské unie.

Levná Albánie láká na byty u moře za dva miliony. Ještě atraktivnější ale budou tamní Alpy Reality Ceny nemovitostí v Česku sice mírně klesají, ale byt o velikosti 60 metrů čtverečních za dva miliony lze v tuzemsku pořídit spíš jen v okrajových lokalitách. V Albánii za tuto cenu koupíte apartmán s výhledem na moře. Investičně atraktivní mohou být i albánské hory. „Na hranicích s Černou Horou či Severní Makedonií jsou již teď lyžařská střediska, která byste nerozeznali od těch v Itálii. Podstatný rozdíl je v ceně pobytu. Za celou rodinu tady utratíte to, co v Itálii za jednu osobu,“ říká v rozhovoru pro Newstream Daniel Mikulka ze společnosti Myalbania.cz. Petra Jansová Přečíst článek

Podobný vývoj jako v roce 2004, kdy vstup Česka do EU doprovázel razantní nárůst cen nemovitostí, se totiž očekává i v případě Albánie i Černé Hory. „První velký boom v cenách realit v České republice nastal po vstupu do EU, kdy usnadnění právních a ekonomických vazeb k nám přilákalo zahraniční investory a zvýšilo poptávku po nemovitostech,“ přibližuje Pavel Ryska, analytik J&T Banky.

Češi si v zahraničí kupují luxus

Novinkou, kterou lze pozorovat, je bezesporu to, že Češi v zahraničí čím dál častěji hledají nemovitosti ve vyšším cenovém segmentu. „Snaží se ochránit majetek před inflací a možným znehodnocením v případě propadu koruny,“ vysvětluje Jan Rejcha, majitel společnosti Rellox, která se na prodej zahraničních nemovitostí specializuje.

„V Černé Hoře máme v nabídce jeden nový luxusní resort u moře. Za byt velký 121 metrů čtvereční tam klient zaplatí 10 tisíc eur (23 milionů korun),“ dodává Rejcha.

REPORTÁŽ: V Dubaji otevřel další podnik michelinského šéfkuchaře. Místo ohromí, jídlo už tolik ne Enjoy Dubaj by se dala označit za hlavní město slavných šéfkuchařů. Málokterá ze světových kuchařských celebrit by emirátském velkoměstě nechtěla mít svůj vlastní podnik. Nedávno se do města vrátil Angličan Jason Atherton, který otevřel City Social v nejvyšším patře hotelu Grosvenor House. Luxusní podnik v dubajské marině rozhodně stojí za pozornost. Z vytříbeného menu si odnáším vlažné nadšení, prostředí mě ale ohromilo. Velkolepé interiéry a výhledy do všech stran Dubaje dělá z podniku místo, kam se budu rád vracet, píše reportér Newstreamu Zdeněk Pečený. Zdeněk Pečený Přečíst článek

I když pro cizince není snadné získat hypotéku v Černé Hoře, některé z tamních bank možnost vzít si úvěr do 50 procent hodnoty nemovitosti poskytují i nerezidentům. Týká se to ale pouze novostaveb od bankami prověřených developerů.

Ředitel Century 21: Chata na Mácháči vyjde dráž než ve Španělsku Reality Nemovitosti v zahraničí lákají kvůli ceně čím dál více Čechů. Chaty a chalupy totiž vyjdou v některých tuzemských lokalitách dráž než ve Španělsku nebo Itálii. Levně si jde koupit rodinný dům i v některých tuzemských regionech. „Především na východě ČR, na hranicích se Slovenskem cena rodinných domů klesla o 20 procent,“ říká ředitel sítě realitních kanceláří Century 21 Tomáš Jelínek. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek

Domek na pláži není jen pro bohaté, když se o něj umíte podělit Reality Apartmán u moře či v Alpách už není jen pro bohaté. Pro ty, kteří zrovna nedisponují volnými desítkami milionů, je tu podílové spoluvlastnictví. Do Česka tento model nově přináší platforma Tuseca. pez Přečíst článek