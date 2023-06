Šesticifru na výplatnici žadatele o hypotéku už banky hledat nemusejí. ČNB zasáhla

Hypotéky budou už zase dostupnější. Česká národní banka (ČNB) zasáhla. Na svém čtvrtečním zasedání rozhodla o zmírnění pravidel pro jejich poskytování. Od července už nebude nutné u žadatelů uplatňovat limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI). Ostatní pravidla pro hypotéky ponechala bankovní rada ČNB v platnosti, uvedla členka bankovní rady Karina Kubelková.

Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) bude i nadále 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. Limit celkového dluhu žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu (DTI) ponechala ČNB na 8,5, pro žadatele do 36 let na 9,5.

Centrální banka zároveň konstatovala, že ceny nemovitostí zůstávají nadhodnocené. Na konci prvního čtvrtletí byly o 57 procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti, a zhruba o 23 procent vyšší, než by odpovídalo požadovaným výnosům z pronájmu nemovitosti.

Limity pro hypotéky platí od loňského dubna. Kubelková dodala, že na hypotečním a nemovitostním trhu přetrvávají systémová rizika kvůli nadhodnocení cen domů a bytů, přestože u bytů začalo nadhodnocení klesat. „V tomto cenovém prostředí méně než deseti procentům domácností umožňují jejich příjmy bezpečné dluhové financování průměrného bytu při dané výši úrokových sazeb,“ řekla. Proto podle ní zůstávají v platnosti limity LTV a DTI.

Limit DSTI, který vyžadoval poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem nanejvýš 45 procent, u lidí mladších 36 let 50 procent, podle bankovní rady není nutné uplatňovat v prostředí vysokých úrokových sazeb. Kubelková konstatovala, že v bilancích bank zůstává vysoký počet hypotečních úvěrů s úrovní DSTI nad 40 procent, jejich objem je ale systémově nevýznamný.

Kubelková také řekla, že první čtvrtletí letošního roku ukázalo výrazný pokles objemu nových hypotečních úvěrů. Úvěrovou aktivitu podle ní tlumily vysoké úrokové sazby společně s limity pro poskytování hypoték.

Bankovní sektor je v dobré kondici

Češi své úvěry, nejen ty hypoteční, splácejí svědomitě, jejich platební morálka zůstává dobrá. I proto zůstává finanční sektor v ČR vysoce odolný i vůči zhoršenému ekonomickému vývoji, jak ukázaly poslední zátěžové testy.

Bankovní sektor je dostatečně kapitálově i likviditně vybaven, aby odolal šokům i v případě déletrvajících ekonomických potíží. Nebankovní finanční sektor, tedy pojišťovny či penzijní fondy, zůstává rovněž odolný, uvedli představitelé ČNB.

„Bankovní sektor je dlouhodobě ve velmi dobré kondici. Ačkoliv přetrvávajícím rizikem zůstává další vývoj kvality úvěrového portfolia, jeho postupné zhoršování, pozorované v minulém roce, se na počátku tohoto roku zastavilo. To je pozitivní signál. Úvěrové ztráty jsou i nadále utlumené, a ČNB proto věnuje velkou pozornost problematice jejich včasného a konzervativního zachycení v hospodaření bank,“ uvedl ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub.

Bankovní rada ČNB také rozhodla o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy o čtvrt procentního bodu na 2,25 procenta. Nová sazba opatření, které má chránit úvěrový trh, začne platit od července, uvedla Kubelková podle níž ČNB zohlednila, že ekonomika je v sestupné fázi finančního cyklu.

Bankovní rada je podle Kubelkové připravena sazbu rezervy dál snižovat, pokud bude pokračovat trend odeznívání cyklických rizik v bankovním sektoru. V případě výrazného zhoršení ekonomické situace je rada připravena rezervu zcela uvolnit.

Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, zpravidla s ročním předstihem. Rezervu mají banky i další úvěrové instituce vytvářet jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů.