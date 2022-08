Zdražování hypoték v srpnu ustalo. Možná ne na dlouho

Úroky u hypoték začínají podle Fincentrum Hypoindexu stagnovat. Průměrná nabídková sazba v srpnu vzrostla pouze o 0,04 procentního bodu na 6,28 procenta. Některé hypoteční úvěry dokonce zlevnily. Už v září ale může být vše jinak. Záleží, zda bankovní rada České národní banky (ČNB) zvedne sazby. Vyloučené to není. Tuto možnost již připouští i Aleš Michl, nový guvernér ČNB a vrchní odpůrce zvyšování sazeb.

Růst úrokových sazeb hypoték se v srpnu zastavil. Svůj podíl na tom má rozhodnutí obměněné bankovní rady ČNB, která ponechala základní úrokové sazby beze změny. Po sérii jejich skokového zvýšení za Rusnokovy éry je pauza ve zdražování hypoték pro trh příjemná změna.

Radovat se ze stability by ale bylo předčasné. „Stagnace nemusí vydržet příliš dlouho,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Své varování opírá o vyjádření nového guvernéra ČNB Aleše Michla, který už zvýšení sazeb na nadcházejících měnově-politických zasedáních nevylučuje.

„Můžeme tedy jen doufat, že případné další zvýšení sazeb ČNB nebude příliš dramatické a nepřispěje k dalšímu zvyšování splátek hypoték a tím zvýšení tlaku na již dnes tak zatížené rodinné rozpočty,“ dodal Sýkora.

Rozhodne inflace

Hlavním ukazatelem dalšího vývoje bude i nadále inflace. „Další výrazné zvyšování úrokových sazeb v následujících měsících neočekávám. Musel by se změnit především charakter inflace. A tu současný guvernér označuje za dovezenou, kterou vyšší úrokové sazby nezastaví,” uvedl zakladatel hypotečního tržiště Zaloto Marek Kříž.

Do konce roku by se tak podle něj měly úrokové sazby u hypoték pohybovat mezi současnými šesti až osmi procenty. „To by mohl být strop, od kterého se odrazíme opět směrem dolů a v horizontu dvou až tří let se vrátíme k sazbám začínajícím číslovkou tři,” dodal Kříž.

Podle Fincentrum Hypoindexu byla v srpnu průměrná nabídková sazba u hypoték 6,28 procenta, oproti předešlému měsíci se navýšila se jen o 0,04 procentního bodu. Měsíční splátka hypotéky na 3,5 milionu korun sjednané do 80 procent odhadní ceny nemovitosti, fixaci na tři roky a splatnosti 25 let tak činila 23 151 korun.

Oproti minulému měsíci, kdy měsíční splátka hypotéky vzrostla během jediného měsíce téměř o 1 150 korun, se tempo růstu měsíční splátky, která v tomto měsíci vzrostla pouze o 77 korun, prakticky zastavilo.

Úrokové sazby u hypoték nad 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) podle stejného ukazatele dokonce nepatrně klesly. Hypotéky s fixací na jeden rok zlevnily o jeden bazický bod na 6,21 procenta ročně a s fixací na tři a 10 let o dva bazické body na 6,67 procenta, respektive na 6,30 procenta ročně. Nejvýrazněji se snížily sazby u hypoték s fixací na pět let, a to o pět bazických bodů na 6,23 procenta.

Vlastní bydlení je problém i pro střední třídu

Na hypoteční trh dopadají nejen vysoké úrokové sazby, které byly na trhu naposledy v devadesátých letech, ale i přísnější pravidla pro poskytování hypoték, která od dubna zavedla ČNB.

Kvůli rostoucím sazbám rostou měsíční splátky úvěru a je stále složitější dosáhnout na limit ukazatele DSTI, který limituje podíl měsíčních splátek žadatele o úvěr k jeho čistému měsíčnímu příjmu na 45 procent, u mladých pak na 50 procent.

„Navíc ušetřit 10, respektive 20 procent z ceny nemovitosti (limit ukazatele LTV vyjadřující poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti – pozn red.) je při vysokých cenách nemovitostí stále obtížnější. Ceny nemovitostí často znemožňují splnit i limit příjmového ukazatele DTI, kdy hypotéka může činit maximálně 8,5násobek, u mladých pak devítinásobek čistého ročního příjmu žadatele. Vlastní bydlení se tak postupně stává nedostupné i pro střední třídu,“ uzavřel Sýkora.

