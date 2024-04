Nájem, nebo hypotéka? Co je výhodnější? Záleží, jestli žijete v Ostravě či Praze

Při rozhodování mezi nájemním bydlením a pořízením vlastní nemovitosti na hypotéku většina lidí srovnává výši tržního nájemného s měsíční splátkou hypotéky. Která z částek je aktuálně vyšší? Ve spolupráci se společností hyponamíru.cz jsme to spočítali za vás. A odpověď se liší pro Prahu, Brno i Ostravu.

Srovnání nákladů na bydlení

Při rozhodování mezi vlastním a nájemním bydlením je třeba srovnat i celkové náklady na provoz domácnosti. V případě vlastní nemovitosti si každý majitel hradí veškeré výdaje za drobnější opravy i rozsáhlejší rekonstrukce. Mezi pravidelné výdaje patří platby za energie (tzn. elektřinu a plyn), vodné, stočné, připojení k internetu, svoz komunálního odpadu, daň z nemovitosti a také pojištění nemovitosti a domácnosti. Majitelé bytů musí počítat i s platbou do fondu oprav, poplatky za správu domu a za energie ve společně užívaných prostorách.

Před nastěhováním do podnájmu většina majitelů vyžaduje složení kauce. Z ní jsou hrazeny případné zaviněné škody na vybavení domácnosti či nedoplatky. V případě nájmu je největším pravidelným výdajem nájemné. Nájemce si obvykle dodatečně hradí i výdaje za energie, vodné, stočné a připojení k internetu. Větší opravy si hradí majitel nemovitosti.

„Největší překážkou v pořízení vlastního bydlení může být nedostatek vlastních úspor a nízký příjem. Pokud uvažujete o financování nemovitosti hypotékou, musíte z vlastních zdrojů pokrýt minimálně 10 procent hodnoty pořizované nemovitosti (pozn. LTV u žadatelů o hypotéku do 36 let věku je 90 procent, u ostatních pak 80 procent),“ popisuje Miroslav Majer, CEO hyponamíru.cz.

Ideální doba pro koupi

Zájem o nemovitosti byl až do roku 2022 enormní. Snadná dostupnost hypoték, příznivé úrokové sazby, rostoucí příjmy i úspory domácností. Tyto okolnosti přiměly řadu Čechů k rozhodnutí pořídit si vlastní bydlení. Vysoká poptávka a současně omezená nabídka volných nemovitostí se promítla do cen bytů, rodinných domů i stavebních pozemků. Od roku 2010 do třetího čtvrtletí roku 2023 vzrostly podle dat Eurostatu ceny nemovitostí v Česku o 122 procent.

Značnou část nemovitostí lidé financují za pomocí hypotéky. Boom zájmu o úvěry na bydlení utnuly vysoké úrokové sazby. Ty se na přelomu let 2022 a 2023 vyšplhaly až nad 6procentní hranici. Česká národní banka z důvodu extrémně vysoké inflace zvedla základní úrokovou 2T repo sazbu až na 7 procent. Na této úrovni se držela rok a půl. Ceny nemovitostí vlivem slabé poptávky zaznamenaly pokles.

„V tuto chvíli již ČNB snižuje základní úrokové sazby, což se příznivě promítá i do úročení hypoték. V roce 2024 je očekáván postupné zlevňování hypoték. Nyní mají kupující poslední možnost získat nemovitost za ještě dobrých podmínek. Očekáváme, že snižování sazeb s sebou ponese rapidně větší zájem o nemovitosti a trh se rozjede a s ním i ceny. Proto bych neváhal a kupoval ještě teď,“ doporučuje Majer.

Výrazná inflace minulých let se podepsala i do výše požadovaného nájemného (pozn. inflace v letech 2022 byla 15,1 procenta a v roce 2023 pak 10,7 procenta) a nájemní bydlení se tedy podražilo.

V Praze je výhodnější bydlet v nájmu

Průměrné tržní nájemné třípokojového bytu v Praze o výměře 60 metrů čtverečních se dnes pohybuje okolo 24 tisíc korun měsíčně. Byt o stejné podlahové ploše lze pořídit v průměru za 7,4 milionu korun. V případě financování nákupu tohoto bytu hypotékou (70 % LTV) byste při splatnosti 30 let a úrokové sazbě 5,39 procenta měsíčně spláceli 29 055 korun. Z našeho jednoduchého výpočtu vyplývá, že splátka hypotéky je o více než 5 tisíc korun vyšší než aktuální výše tržního nájemného.

Brno dohání v cenách nemovitostí Prahu

V případě Brna je situace obdobná – splátka hypotéky je nyní vyšší než měsíční nájemné. Na koupi šedesátimetrového bytu v dobrém technickém stavu v Brně si musíte připravit přibližně 6,6 milionu korun. Měsíční splátka hypotéky (70 % LTV) vychází při úrokové sazbě 5,39 procenta a splatnosti 30 let na více než 25 914 korun. Srovnatelný byt si lze dnes pronajmout za 17 000 korun měsíčně. Při bydlení v nájmu tedy dnes zaplatí o necelých 9 tisíc korun méně.

Splácet hypotéku se vyplatí v Ostravě

V Ostravě jsou oproti Praze a Brnu ceny nemovitostí podstatně nižší. Průměrná cena šedesátimetrového bytu se dvěma pokoji s pohybuje okolo 3,1 milionu korun. Při koupi takového bytu na hypotéku (70 % LTV) by byla měsíční splátka 12 172 korun (pozn. splatnost 30 let, úroková sazba 5,39 procenta). Za pronájem srovnatelného bytu v Ostravě mohou dnes pronajímatelé požadovat až 12 tisíc korun měsíčně. V případě Ostravy vychází výdaje za nájemné nebo hypotéku téměř srovnatelně.

