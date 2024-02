Snadněji k vlastnímu domovu. Ministerstvo spustí program Dostupné bydlení, čeká se jen na eurokomisaře

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) plánuje letos na podzim spustit program Dostupné bydlení zřízený Státním fondem podpory investic (SFPI). Čeká zatím na potvrzení od Evropské komise, využívat na něj chce evropské a státní finance.

Program má obcím a právnickým osobám poskytovat podporu v kombinaci se zvýhodněným dotovaným úvěrem na výstavbu cenově dostupných nájemních bytů. Do programu bude z Národního plánu obnovy (NPO) vyčleněno přes 4,5 miliardy korun.

„Finanční rámec programu nejdříve předložíme do meziresortního řízení a doufáme, že program spustíme po letošním létě. V posledním roce jsme s Evropskou komisí vyjednávali, jak financovat z veřejných peněz dostupné bydlení, aby tam mohl být zlevněný nájem. Zároveň jsme řešili, pro jaké skupiny by bydlení bylo určeno,“ uvedl vedoucí oddělení koncepce dostupného bydlení Vít Lesák. Program by podle něj měl být úspěšný také proto, že paralelně s tímto programem se spustily dotace na projektovou přípravu a zahájí se provoz poradenských center.

Podporu bude možné využít na novostavby, stavební úpravy nebo přístavby. Část z peněz lze použít okamžitě na maximálně 40 procent celkových nákladů při splnění konkrétních požadavků. Následný dotovaný úvěr ve výši základní sazby EU pro ČR snížený až o tři procentní body může pokrýt 90 procent nákladů na projekt. Splatnost je do 30 let a předčasné splacení je bez poplatků. Žádat o ni může územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená nebo založená obcí nebo krajem, státní příspěvková organizace, registrovaná církev a náboženská společnost nebo jimi zřízená právnická osoba a veřejně prospěšná právnická osoba.

Dotované dostupné bydlení má sloužit čtyřem cílovým skupinám. Do příjmové spadají všechny domácnosti kromě 20 procent nejbohatších. Zájemci v cílové skupině nesmějí být vlastníky žádných nemovitostí určených k bydlení. Další skupinou jsou mladí lidé do 35 let, kteří zároveň nejsou mezi deseti procenty nejbohatších. Třetí skupinou jsou veřejně prospěšné profese, jako jsou zdravotníci, policisté, sociální pracovníci a další. Ti mohou vlastnit nemovitost k bydlení, ale ne ve stejném kraji, v jakém o výhodné bydlení žádají. Poslední skupinou jsou oběti domácího násilí.

Podle Lesáka v minulých letech mělo MMR jeden program, který se věnoval dostupnému bydlení. Ten ale předchozí vlády nemohly financovat z veřejných zdrojů, protože tento způsob reguluje Evropská komise a pro možné financování je třeba získat výjimku. Ve skutečnosti se tak podle něj jednalo o sociálně dostupné bydlení pouze podle názvu, ale reálně v něm muselo být tržní nájemné a nemohlo nijak redukovat jednotlivé skupiny. Bydlení tak muselo být umožněno všem zájemcům. Do programu se přihlásily tehdy tři projekty v celkové hodnotě desítek milionů korun, zástupci MMR si od současné podoby slibují mnohem větší zájem.