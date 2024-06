Šéf pražských plánovačů: Magistrála se zužovat nebude. Ideální je ji obestavět, má ekonomický potenciál

Magistrála z Prahy nezmizí, velmi významně se podílí na zajištění dopravy. V budoucnu ale musí projít významnými změnami, po nichž by se mohla stát bulvárem jako v Barceloně. „Nyní má magistrála spíš dálniční charakter, pomohla by jí urbanizace,“ říká šéf Pražského institutu a plánování hlavní města Prahy (IPR) Ondřej Boháč.

Reklama

Magistrála je jedním z hlavních témat Prahy. Uvažovalo se o jejím zúžení či "polidštění". Uvažovalo se dokonce o jejím zahloubení. „I toto řešení se prověřovalo, ukázalo se ale jako neproveditelné, přesněji - výše nákladů při tom by nedávala ekonomický smysl,“ vysvětluje Ondřej Boháč.

K tomu, aby se magistrála proměnila na moderní městskou třídu není ale podle Boháče potřeba ani měnit její šíři. „Například i v Barceloně mají kapacitně podobné komunikace, vypadají tam ale jinak a fungují jako městské třídy,“ dodává Boháč.

Magistrála trhá Pankrác na dvě půlky. Šlo by to změnit Reality Jenom dva pruhy, širší chodníky, předzahrádky a nové byty navrhuje architekt Dominik Vácha do ulice 5. května. Petra Jansová Přečíst článek

A jak toho docílit? Receptem je podle Boháče urbanizace. Dopravní tepna se dá na mnoha místech obestavět. A takové domy mohou podobně jako v Barceloně přinést i ohromný byznys.

Takové proměny s sebou ale nutně musí přinést například i zeefektivnění řízení dopravy, což znamená například zúžení pruhů nebo přidání dalších semaforů.

V dalším díle podcastu Realitní Club, který již zítra ráno bude k poslechu na podcastových platformách, jsme se šéfem pražských plánovačů probírali Metropolitní plán, územní plán ale i motýly Davida Černého na Máji.

Nová magistrála. V Praze před hlavním nádražím zmizí jeden pruh Reality Pražskou magistrálu čekají další změny. Kromě nového osvětlení a dopravního značení plánuje město také rozšíření chodníků a nové přechody. V pondělí pražskými radními schválená studie počítá i s radikálnějším zásahem. Před secesní Fantovou budovou, která je odbavovací halou hlavního nádraží, zmizí jeden jízdní pruh. Petra Jansová Přečíst článek