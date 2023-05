Sazba hypoték v dubnu vyrovnala dvacetiletý rekord, lidé si méně půjčují

Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 10,6 miliardy korun, což je proti březnu pokles o 16 procent. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování po třech měsících poklesů stoupla, a to z březnových 5,86 na 5,89 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Objem i počet hypoték se stále nachází na nejvyšších úrovních od poloviny loňského roku, kdy trh začal citelně zamrzat. Hodnoty posledních dvou měsíců podle asociace naznačují, že hypoteční trh mírně ožívá, ačkoli proti minulosti zůstává nadále výrazně utlumený. Z meziročního pohledu byl v dubnu objem poskytnutých hypoték nižší o 40 procent proti březnovému 60procentnímu poklesu.

Pokles v dubnu bývá obvyklý

"Hypoteční trh v dubnu zaznamenal mírný pokles, pokud však vezmeme v potaz skutečnost, že dubnová čísla bývají obvykle proti březnu slabší, není dubnový výsledek zklamáním. Hypoteční trh v posledních měsících ve srovnání s druhou polovinou minulého roku mírně ožívá," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v dubnu klesl o 15 procent na 8,8 miliardy korun. Objem refinancovaných úvěrů (interně či z jiné instituce) činil 1,8 miliardy korun proti 2,3 miliardy v březnu. Počet nově poskytnutých hypoték se v dubnu snížil na 2900 po bezmála 3500 v březnu. I v tomto ohledu se navzdory meziměsíčnímu poklesu dubnová hodnota po březnu pohybuje na nejvyšší úrovni od července minulého roku.

Náklady na koupi bytu jsou stále vysoké

Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů se dostala zpět na úroveň z února letošního roku, respektive října roku minulého. Nadále tak platí, že se nachází na nejvyšších úrovních za posledních 20 let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovala také na obdobně vysokých hodnotách. Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují v širokém rozpětí mezi šesti a sedmi procenty.

Průměrná úroková sazba hypoték do dubna 2023 (v procentech):

zdroj: Česká bankovní asociace, Hypomonitor

"Nabídkové úrokové sazby nově poskytnutých hypoték se drží mírně nad hranicí šest procent a od loňského července se tak výrazněji nezměnily, náklady na pořízení vlastního bydlení jsou tak stále poměrně vysoké. To ovlivňuje zájem o nové hypotéky, jejichž objem sice začíná mírně růst, ale v porovnání s loňským rokem je stále výrazně nižší," řekl ekonom Monety Petr Gapko.

Průměrná hypotéka v dubnu třetí měsíc v řadě vzrostla a dostala se opět nad tři miliony korun, kde se nacházela naposledy v červenci minulého roku. Nejvyšší průměrná hypotéka byla dosažena v listopadu 2021, kdy byla 3,46 milionu korun. Ve srovnání s dvouprocentní úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, znamená šestiprocentní sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky zhruba o 6000 korun.

