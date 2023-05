Lukáš Kovanda: Inflace v Česku je nečekaně nízká. ČNB může začít snižovat úroky dřív, což by zlevnilo hypotéky

Inflace v dubnu klesla na 12,7 procenta. Tak nízkou úroveň prakticky nikdo nečekal, ani Česká národní banka. Ta patrně bude nynější čísla interpretovat jako úspěch své měnové politiky z posledního bezmála roku, kdy s inflací bojuje skrze kurz a posilování koruny, píše hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

K nižší než očekávané inflaci výrazně přispělo výraznější zmírnění růstu cen potravin, ale také bydlení. Třeba vejce ještě v březnu zdražovala o 76 procent, ale v dubnu už „jen“ o 41 procent. Citelně zmírnil také růst cen mouky, masa či mléka. Zejména obchodní řetězce tak reagovaly na déletrvající kampaň, jež se vede proti jejich cenotvorbě a nadměrným maržím.

Klesají ovšem také náklady zemědělcům a potravinářům, neboť zmírňuje rovněž zdražování cen klíčového vstupu, tedy energií. Byť dopad burzovního zlevnění energií, v čele s plynem a elektřinou, tuzemský výrobní sektor, a nejen zemědělci a potravináři, teprve ještě pocítí. Zejména však v příštím roce, až se do faktur koncových odběratelů bude moci šířeji promítnout dramatický pokles cen burzovních, k němuž dochází napříč Evropskou unií jak v případě plynu, tak elektřiny.

Levnější hypotéky do roku 2025

Mírnější inflace zvyšuje pravděpodobnost, že ČNB zahájí ještě letos cyklus snižování svých úrokových sazeb. Základní úroková sazba by tak koncem roku měla klesnout na 6,75 procenta, z nynějších rovných sedmi procent. V příštím roce pak inflace v Česku sestoupí až do blízkosti cíle ČNB ve výši dvou procent. Ruku v ruce s tím půjde dolů také základní sazba ČNB. Do roku 2025 tak výrazně zlevní například hypotéky, což bude ovšem impulsem k nastartování růstu cen nemovitostí.

Za celý letošní rok je však třeba počítat ještě s dvoucifernou inflací, a to průměrně celoročně ve výši 11,5 procenta.