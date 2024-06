Brodani: Trh fondů kvalifikovaných investorů poroste, ale už asi pomaleji

Majetek ve fondech kvalifikovaných investorů (FKI) dosud rostl každým rokem stále rychleji. V roce 2022 to bylo o 87 miliard a vloni už o 100 miliard korun více než rok před tím. Na trhu se také objevuje stále větší počet samotných fondů. Co je příčinou tohoto vývoje a jak se bude trh s FKI dál vyvíjet, shrnuje v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) Jana Brodani.

Reklama

Čím si vysvětlujete neustálý růst objemu prostředků ve fondech kvalifikovaných investorů a zvyšování počtu FKI v České republice v posledních 15 letech?

Z obecného pohledu se to dá vysvětlit hlavně celkovou popularitou investic. Konkrétně pro fondy kvalifikovaných investorů pak i jejich vhodným legislativním nastavením, kdy poskytují kombinaci striktní regulace ale zároveň dostatečné volnosti pro zkušenější a movitější investory. A také to je nepochybně i tím, že je zde už zajímavá a dostatečně široká nabídka různých FKI, která se každým rokem rozšiřuje.

Vloni FKI dokonce překonaly tempo růstu klasických fondů pro retailové klienty. Co to způsobilo?

Loňský rok lze považovat za příznivý pro rizikovější investice. Svou roli částečně sehrávalo i zhodnocení majetku právě v těchto fondech. Na straně nových investic zapůsobil také pozitivní faktor, a to bohatnutí společnosti, a tedy rostoucí počet investorů, pro které jsou FKI určeny.

Reklama

Češi mají FKI ve větší oblibě než jinde

Můžete srovnat aktuální situaci na trhu FKI v České republice se zahraničím?

FKI jsou v zahraničí nastaveny různými způsoby, například mají různá omezení, komu mohou být nabízeny. Standardně začínají na 100 tisíc eur (to odpovídá zhruba 2,464 milionů korun). Je tedy těžké srovnávat. Ale pokud bych už srovnávat musela, pak v České republice je jejich popularita nadstandardní.

Termínované a spořicí účty ztrácejí rychle svůj lesk a přivádějí investory i do FKI... Kdo jsou tedy nyní ti, kdo vstupují nebo investují do FKI?

Struktura investorů se nijak zásadně nemění s ohledem na to, že u nás existují poměrně přísné vstupní podmínky. Každopádně, bohatnutí české populace se projevuje i na růstu bohatství typického investora do FKI.

A kdo jsou ti, co FKI u nás v poslední době zakládají především?

Nově k investorům fondů přibývají také institucionální investoři, pro které je struktura FKI zajímavá.

Zaregistrovali jste změny v chování investorů poté, co na český trh vstoupilo investování v režimu DIP?

DIP je na trhu zatím jenom několik málo měsíců, takže je velmi předčasné usuzovat na jeho dopady. To bude možné z krátkodobého pohledu nejdřív začátkem roku 2025.

Co bude dál?

Co by mohlo přispět k ještě většímu uvolnění českého kapitálu směrem k investicím a do FKI?

Českého kapitálu je relativně dost. To, co je nyní důležité, je vytvářet pro investory zajímavou nabídku instrumentů, do kterých mohou investovat. A FKI součástí této nabídky bezpochyby jsou. Toto by mělo být zajímavé i pro stát, který značně profituje ze situace, kdy lokální prostředky pomáhají financovat lokální ekonomický růst a do toho všechny zapojené subjekty odvádějí daně.

Do jakých nástrojů se u nás nejvíce přes FKI investuje (finanční či nemovitostní aktivita nebo umění?) Na co se nejvíce FKI zaměřují nyní?

I když lze říct, že nemovitostní aktiva hrají významnou roli, tak nabídka zaměření FKI je v současnosti skutečně velmi široká, od nových technologií až například po veterány.

Jak vidíte, že se tuzemský trh FKI bude vyvíjet do budoucna?

Pokud nedojde k nějakým významným změnám, tak má kapacitu nadále růst, i když už možná ne takovým tempem, jak jsme to viděli v předchozích investičně nadstandardně zajímavých letech. Každopádně, trendová křivka má rostoucí tendenci.

Dvě pětiny Čechů spoření na stáří neřeší. Podporovaný DIP by to mohl změnit Money Na penzi si nespoří 42 procent Čechů, nejčastěji ti, kteří budou mít v budoucnu důchod nejnižší. Do penzijního spoření si ti, kteří spoří, uložili šest procent svých peněz, zatímco 65 procent financí drží pro případ nenadálé potřeby na běžném či spořicím účtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Asociaci pro kapitálový trh ČR provedla mezi tisícovkou respondentů počátkem roku agentura Perfect Crowd. Na penzi si podle průzkumu nespoří především mladší lidé a často také lidé se základním vzděláním, kteří mívají nejnižší příjmy, a tedy i penze. ČTK Přečíst článek

Penta chystá fondy i pro drobnější investory. Řídit to bude Tomáš Kálal Zprávy z firem Skupina Penta výrazně mění přístup k financování svého byznysu – připravuje nové investiční fondy, které nabídnou investorům podíl na projektech Penty. nst Přečíst článek

Dočekal: Firemní dluhopisy neznamenají podvod. Je ale třeba dobře vybírat Money Úrokové sazby v Česku postupně klesají a atraktivita dluhopisů se zase mění. Dvouciferných výnosů jako loni se ale už jen tak nedočkáme, říká v rozhovoru pro newstream.cz majitel fondu Českých korporátních dluhopisů Martin Dočekal. Věra Tůmová Přečíst článek