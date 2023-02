Cena zemědělské půdy stoupá dvacet let v kuse. Loni růst téměř dohnal inflaci

Cena zemědělské půdy loni meziročně vzrostla o 13,5 procenta, jeden hektar stál v průměru 334 080 korun. Vyplývá to ze zprávy o trhu s půdou společnosti Farmy.cz, která se věnuje prodeji zemědělských pozemků. Průměrná míra inflace za loňský rok byla podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 15,1 procenta. Mezi roky 2002 až 2022 cena půdy podle údajů společnosti vzrostla o víc než 180 procent.

Reklama

Ceny půdy rostly až do posledního čtvrtletí loňského roku. V prvním pololetí podle společnosti dozníval výrazný převis poptávky po nemovitostech z roku 2021, postupně se ale projevil znatelný pokles poptávky. V posledním čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí klesly ceny půdy o 1,5 procenta. K poklesu poptávky podle zprávy vedl růst inflace a následné zdražení úvěrů kvůli zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB).

Cena zemědělské půdy do roku 2022:

Ceny zemědělské půdy se podle zprávy pohybovaly nejčastěji mezi 25 až 44 korun za metr čtvereční. Pozemky s nejkvalitnější půdou a v blízkosti velkých měst se prodávaly i za víc než 50 korun za metr čtvereční. „Prodejů za nadstandardní cenu bylo dosahováno méně často než v předchozím roce," stojí ve zprávě.

Válka o cukr. Nekula žádá vysvětlení vysoké ceny, svaz to považuje za skandál Money Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v dopise vyzval obchodní řetězce, aby vysvětlily vysoké ceny cukru. Upozornil na to, že loni na podzim ceny prudce stouply a obchody by podle něj neměly současné ekonomické situace zneužívat k neúměrnému navyšování zisku. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) považuje vyjádření ministra za skandál. ČTK, obi Přečíst článek

Orná půda se podle ní prodávala o 26 procent dráž než trvalé travní porosty. Rozdíl v cenách je menší než v minulých letech, kdy byla orná půda o více než 30 procent dražší. Zatímco orná půda podle společnosti Farmy.cz zdražila o zhruba 12 procent, cena trvalých travních porostů vzrostla o 19 procent.

Reklama

Travnatá půda zdražuje kvůli dotacím a solárům

Vyšší zájem o trvalé travní porosty lze podle společnosti zdůvodnit změnami v dotacích směrem k větší podpoře ekologického zemědělství. Upozornila také na to, že loni rostla poptávka po pozemcích vhodných pro stavbu fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě, na průměrných cenách se to ale zatím nepromítlo.

Potravináři dál lobbují za razantnější snížení DPH u svých produktů Politika Snížení DPH na potraviny ze současných 15 procent na 13 nebo 14 procent se podle Potravinářské komory ČR ve spotřebitelských cenách příliš neprojeví. Mluvčí komory Helena Kavanová uvedla, že na ceny stále tlačí vysoká inflace a firmy se také musí potýkat se stoupajícími náklady na obaly, tlakem na růst mezd a stále vysokými cenami energií. O zavedení jedné snížené sazby DPH uvažuje vláda. Komora podporuje snížení DPH na potraviny až na pět procent. Ke snížení daně opakovaně vyzývá také Agrární komora ČR. ČTK Přečíst článek

Společnost loni zaznamenala pokles zájmu o zemědělské pozemky od investorů mimo zemědělský sektor. Podíl investorů z něj byl v minulém roce 56 procent, v roce 2021 to bylo 52 procent.

Nejziskovější rok zemědělců

Podle zprávy byl rok 2022 i přes problémy způsobené konfliktem na Ukrajině pro zemědělský sektor velmi úspěšný a prudký růst vstupních nákladů zčásti kompenzovalo navýšení cen komodit. „Pro mnoho zemědělských podniků se jednalo o nejziskovější rok za dlouhé období," uvedla společnost. Loňské tempo růstu odvětví bude podle prosincového odhadu ČSÚ meziročně nižší než tempo růstu nákladů.

Ceny potravin rostou nejen v Česku. Jídlo je ve světě nejdražší v historii Money Světové ceny potravin loni vzrostly na rekord. Souhrnný index, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, se v průměru zvýšil o 14,3 procenta na 143,7 bodu. To je nejvíce od roku 1990, kdy se index začal sledovat. Ve své zprávě to uvedla Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). ČTK Přečíst článek

V legislativě společnost Farmy.cz letos neočekává změny s výrazným vlivem na trh s půdou. V souvislosti se stále vysokými úrokovými sazbami lze čekat v první polovině roku nižší poptávku po nákupu půdy a případní zájemci budou vyčkávat na snížení ceny, uvedla. Podle její zprávy tak může přijít oživení poptávky a mírný růst cen ve druhé polovině roku, a to zejména v případě, že by ČNB snížila úrokové sazby.

„Zemědělská půda bude i nadále vnímána jako bezpečná investice udržující trvalou hodnotu, a to i přesto, že výše inflace v roce 2023 velmi pravděpodobně přesáhne růst tržních cen půdy," dodali autoři zprávy.