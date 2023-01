Lukáš Kovanda: Proč letošek ještě nebude vhodný časem k nákupu investiční nemovitosti

V Německu nyní poprvé od roku 2009 ceny rezidenčních nemovitostí klesají. Ve Švédsku dochází ke splasknutí pandemické realitní bubliny, neboť předlužené domácnosti jsou lapeny v pasti náhle zvýšených úroků. míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Reklama

Centrální banky na celém Západě se samy lapily do pasti své závadné měnové politiky posledních více než deseti let. Vyťukávaly do klávesnic svých počítačů miliardy a biliony dolarů, eur i korun, za něž v zajetí pomýlených teorií skupovaly devizy, vládní dluh či další cenné papíry. Pumpovaly tím do mezibankovního systému nové peníze, které umožnily stlačit úrok třeba i na hypotékách.

Chvályhodná snaha nakonec pokřivila trh

Centrální banky tak činily v obavě z deflace, která by byla katastrofou pro jejich předlužené zřizovatele, tedy vlády. Po více než desetiletí se centrální banky snažily vyvolat inflaci, včetně té na trhu s nemovitostmi. Protože inflace je pro předlužené vlády mnohem lepší než deflace – inflace umazává reálný dluh, deflace ho dále navyšuje.

Finep předělává projekty na nájemní bydlení. Do pěti let nabídne 5000 bytů Reality Developerská společnost Finep plánuje v příštích pěti letech nabídnout 5000 bytů pro nájemní bydlení. Investice ve 12 lokalitách, především v Praze, má v celkové hodnotě přesáhnout 25 miliard korun. ČTK Přečíst článek

Ve výsledku centrální banky trh natolik pokřivily, že mu samy přestaly rozumět. Když pak nastaly přirozeně inflační děje – odeznívání pandemie, válka na Ukrajině a sankce – ve své posedlosti vyvoláváním inflace ještě přilily koňskou inflační dávku do rozdělaného ohně.

Realitní bublina pokračuje

Pandemie, válka a extrémně expanzivní měnová politika, která nízkými úroky podnítila politiky k extrémně expanzivní fiskální politice a dalšímu mohutnému růstu zadlužení vlád, tak přifoukly bublinu i na trhu realit.

Reklama

Petr Dufek: Nové byty už narazily na cenový strop. Nájemní bydlení má budoucnost Názory Podle dnes zveřejněných – a dlužno dodat i dost zpožděných – údajů Eurostatu začal růst cen bytů na českém realitním trhu prudce brzdit. Jak se budou dál vyvíjet ceny nových i seconhandových bytů? A porostou ceny nájmů? Odpovídá ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Petr Dufek Přečíst článek

Čeští developeři sice ujišťují, že letos na jaře bude nejlepší čas na nákup nemovitosti, ale jejich pohled bude jen těžko nezaujatý. To lze spíše vsadit na pokračování splaskávání realitní bubliny, u nás i v zahraničí.

Nejvýrazněji půjdou dolů ty nemovitosti v nejvyšší míře financované na hypotéku, třeba panelákové byty. Zlevní také chaty a chalupy, nafouklé pandemickou bublinou. A dolů půjdou předně i nemovitosti energeticky tak či onak neefektivní.