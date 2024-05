Rusům to na vodě nejde. Jejich flotila na Černém moři utrpěla další ztrátu

Ruská Černomořská flotila dál řídne, píší ukrajinská média po oznámení ukrajinského námořnictva o potopení ruské minolovky Kovrovec v noci na neděli.

Námořnictvo se zdrželo podrobností, podobně i ukrajinský generální štáb, který se o zničení lodi zmínil v situačním přehledu, a ukrajinské ministerstvo obrany poblahopřálo bojovníkům, kteří se postarali o „další špatný den Černomořské flotily“. Ruská strana se nevyjádřila, což však v podobných případech bývá obvyklé.

Útok se pravděpodobně odehrál u pobřeží okupovaného Krymu, kde kotví většina Černomořské flotily, ale přesné místo nebylo potvrzeno, napsal americký časopis Newsweek na svém webu. Není jasné, jaká zbraň byla použita k potopení minolovky. Upřesněn nebyl ani osud posádky, která u lodí této třídy (Projekt 266, Yurka v kódu NATO) čítá 68 mužů, dodal časopis s tím, že se ani neví, zda v okamžiku útoku byli námořníci na palubě. Ukrajinská strana tvrdí, že v sobotu Rusko v bojích přišlo o 1210 mužů, dodal časopis.

Rusko ztrátu lodi ani další ztráty, jak je uvádí ukrajinské velení, nepotvrdilo.

Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev podle listu Izvestija dnes uvedl, že při nočním raketovém útoku ukrajinských sil bylo ve městě poškozeno několik domů, nikdo však nebyl zraněn. Ruský specializovaný server Topwar.ru v noci zveřejnil pod titulkem „Hrůza letící na křídlech noci“ článek o úspěšném nasazení ukrajinských bezposádkových člunů, námořních dronů, proti ruské Černomořské flotile jako o zbrani, která může zásadně změnit taktiku příštích námořních válek. Problém autor vidí v tom, že Rusko staví lodě, ale nebuduje loďstvo, a selhalo při vybudování systému, který by velitelům flotily zajišťoval situační přehled.

Rusové jsou na moři zranitelní

Ruská Černomořská flotila se během války ukázala obzvláště zranitelnou, píše Newsweek. Podle odhadu Legion Magazine byla třetina flotily - více než dvě desítky plavidel - zřejmě potopena či vyřazena z boje během 27 měsíců od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. „Nejzranitelnějšími se ukázaly hlídkové a výsadkové lodě, což ukazuje vysokou účinnost ukrajinských prostředků,“ uvedla v březnu agentura Molfar, specializující se na zpravodajské poznatky z otevřených zdrojů. „Ztráty velkých výsadkových lodní a fregat zmenšily schopnost agresora vést rozsáhlé námořní operace, což má dlouhodobé strategické důsledky pro ruskou flotilu,“ dodala.

Začátkem letošního roku ruské síly přesunuly většinu flotily z obvyklé základny v Sevastopolu na Krymu „kvůli zvýšenému riziku ukrajinských útoků“, zaznamenalo v březnu britské ministerstvo obrany. Upozornilo, že klíčovou roli při ochraně nejcennějších lodí Černomořské flotily nyní hraje přístav Novorossijsk na severovýchodu Černého moře.

Ukrajina usiluje o navrácení Krymského poloostrova, který ruský prezident Vladimir Putin v rozporu s mezinárodním právem připojil k Rusku na jaře 2014.

