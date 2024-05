Fini bojují s přílivem migrantů z Ruska. Země možná bude muset porušit své mezinárodní závazky

Finsko příští týden předloží návrh zákona, který by umožnil pohraničníkům odmítat žadatele o azyl pokoušející se vstoupit do země z Ruska, uvedl předseda finské vlády Petteri Orpo. Předloha by mohla znamenat, že Helsinky načas budou porušovat své mezinárodní závazky, napsala k tomu agentura Reuters.

Finsko loni uzavřelo svou hranici s Ruskem, aby zastavilo rostoucí počet příchozích běženců ze zemí, jako jsou Sýrie a Somálsko, a obvinilo Moskvu z podněcování migrace do Finska a Evropské unie. Kreml to popírá. Finsko loni rozzlobilo Rusko tím, že v reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu opustilo svou dlouhodobou vojenskou neutralitu a vstoupilo do Severoatlantické aliance. Rovněž podepsalo dvoustranný obranný pakt se Spojenými státy.

Návrh zákona, který hodlá předložit pravicová vládní koalice, uznává, že vracení migrantů zpět do Ruska bez zpracování jejich žádostí o azyl by bylo v rozporu s mezinárodními závazky Finska v oblasti lidských práv, ale dodává, že jeho použití bude dočasné a omezené.

Premiér Orpo uvedl, že návrh bude příští týden předložen parlamentu, kde jej posoudí ústavní výbor. Ke schválení bude potřebovat pět šestin hlasů zákonodárců, což je vysoká laťka potřebná pro ústavní záležitosti. Úspěch tak není jistý.

„Vzhledem k tomu, že tento jev je v rukou Ruska - kdo, odkud a kdy přichází na finskou hranici - nemůžeme to dovolit. Musíme proto naši legislativu rozšířit,“ řekl novinářům Orpo.

Od doby, kdy Finsko uzavřelo své pozemní přechody, letos překročilo „zelenou“ hranici z Ruska méně než 40 migrantů, zatímco loni přes přechody dorazilo asi 1300, ukazují údaje pohraniční stráže.

Jeden železniční přejezd zůstává otevřený, ale pouze pro nákladní dopravu. Finští představitelé tvrdí, že nový zákon je stále potřebný, protože migranti by mohli začít znovu přicházet, jakmile teplejší počasí usnadní cestování.

„V Rusku jsou stále tisíce lidí... kteří čekají na příležitost dosáhnout finské hranice,“ řekl Orpo s odkazem na zprávy tajných služeb.

Finsko sdílí 1340 kilometrů dlouhou hranici s Ruskem. Návrh zákona by pohraničním orgánům umožnil vrátit zpět žadatele o azyl, kteří přejdou hranici z Ruska, ať s použitím násilí nebo bez ní. Netýkalo by se to ale dětí a zdravotně postižených osob, jejichž žádosti o azyl by Finsko nadále akceptovalo.

Největší finská opoziční skupina, sociální demokraté, kontaktovaná Reuters 3. května, uvedla, že se nezaváže k podpoře návrhu zákona, dokud parlament neprojedná konečnou verzi. Finská ombudsmanka Kristina Stenmanová uvedla, že by bylo alarmující, kdyby Finsko odmítlo přijímat žádosti o azyl od lidí přijíždějících na jeho hranice.