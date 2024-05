Reakce na ztrátu. Ruská vláda nařídila Gazpromu, aby za loňský rok nevyplácel dividendy

Ruská vláda nařídila státní plynárenské společnosti Gazprom, aby za loňský rok nevyplácela dividendy. Vyplývá to podle agentury Reuters z dekretu zveřejněného na internetových stránkách společnosti. Gazprom vloni vykázal první celoroční ztrátu od roku 1999. Na hospodaření podniku měl negativní dopad prudký pokles prodeje plynu do Evropy, který je důsledkem ruské invaze na Ukrajinu.

Reklama

Akcie Gazpromu na moskevské burze oslabily o více než 5,5 procenta a jejich cena se dostala na nejnižší úroveň od října 2022, napsala agentura Reuters.

Společnost Gazprom začátkem května oznámila, že vloni hospodařila s čistou ztrátou 629 miliard rublů (zhruba 160 miliard korun) po zisku 1,2 bilionu rublů v předchozím roce.

Evropa byla před ruskou invazí na Ukrajinu největším trhem Gazpromu. Podle výpočtů agentury Reuters se dodávky zemního plynu od Gazpromu do Evropy vloni propadly o 55,6 procenta na 28,3 miliardy metrů krychlových z 63,8 miliardy v předchozím roce. Dodávky Gazpromu do Evropy dosáhly svého maxima v roce 2018, kdy činily 200,8 miliardy metrů krychlových.

Rusko ruší zákaz vývozu benzinu. Má dostatek zásob Trhy Ruská vláda přijala konečné rozhodnutí o pozastavení dočasného zákazu vývozu benzinu, protože trh je dostatečně zásoben. Listu RBC informace jeho zdrojů potvrdilo ministerstvo energetiky. ČTK Přečíst článek

Rusům to na vodě nejde. Jejich flotila na Černém moři utrpěla další ztrátu Politika Ruská Černomořská flotila dál řídne, píší ukrajinská média po oznámení ukrajinského námořnictva o potopení ruské minolovky Kovrovec v noci na neděli. ČTK Přečíst článek

Fini bojují s přílivem migrantů z Ruska. Země možná bude muset porušit své mezinárodní závazky Politika Finsko příští týden předloží návrh zákona, který by umožnil pohraničníkům odmítat žadatele o azyl pokoušející se vstoupit do země z Ruska, uvedl předseda finské vlády Petteri Orpo. Předloha by mohla znamenat, že Helsinky načas budou porušovat své mezinárodní závazky, napsala k tomu agentura Reuters. ČTK Přečíst článek