Dušan Kunovský v Realitním Clubu: Příští rok hrozí největší propad zájmu v dějinách Česka

V další epizodě podcastu Realitní Club přivítá Petra Jansová a Dalibor Martínek z newstream.cz nejbohatšího tuzemského developera Dušana Kunovského.

Developeři v posledním roce přišli téměř o padesát procent klientů. Právě tolik v normálních dobách představují takzvaní hypotékáři, kteří ale kvůli růstu úrokových sazeb nákup nemovitosti nyní odkládají, uvádí Dušan Kunovský v další epizodě podcastu Realitní Club na newstream.cz.

„I proto očekáváme jeden z největších poklesů poptávky za dobu samostatné České republiky. Když se o situaci bavíme s odborníky na financování, všichni se shodují, že obrat k normálu by mohl nastat ve chvíli, kdy se hypotéky znovu vrátí pod tři procenta,“ vysvětluje nejbohatší český developer Dušan Kunovský, který zároveň patří do desítky nejbohatších Čechů.

Jak se to projeví na cenách nemovitostí a které projekty kvůli tomu Central Group pozastaví?

