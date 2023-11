Nemáme s tím problém. Památkáři dali zelenou Savarinu

Ostře sledovaný projekt Savarin v centru Prahy má zelenou od památkářů. Projekt zpřístupní doposud uzavřený vnitroblok veřejnosti. Vznikne zde náměstíčko se zahradou, kavárnami, restauracemi, ale i vstupem do metra.

Reklama

Staveniště v ulici Na Příkopě přitahuje pozornost více než dva roky. Celou tu dobu probíhá rekonstrukce historického paláce Savarin. Ještě rušněji ale bude po tom, co investor získá potřebná povolení v prostoru za ním. Projekt předního britského architekta Thomase Haetherwicka už má souhlasné stanovisko památkářů.

„Vždy, když nasloucháte druhým lidem a projevujete při tom alespoň trochu pokory, naučíte se něco nového. Takže i dialogy s pražskými památkáři prohloubily naše znalosti. A v případě fasády tyto hovory navíc vylepšily i výsledek,” přiblížil již dříve pro Newstream architect Haetherwick.

V plánu je otevření dosud veřejnosti nepřístupného vnitrobloku, kde bude park a nový vstup do metra.

Co se děje za plachtou. Unikátní pohled na nejstřeženější staveniště v Praze Reality Už několik měsíců je jeden z nehonosnějších paláců Na Příkopě zahalen lešením a zelenou sítí. V barokním domě totiž probíhá kompletní rekonstrukce, která by měla být hotová už za rok. V Paláci Savarin po jejím dokončení bude i nadále kasino, ale i restaurace, veřejnosti mají sloužit také další prostory. Petra Jansová Přečíst článek

„Do vnitrobloků vrátíme život obnovou barokní zahrady a vytvořením náměstíčka, zachované dvory propojíme úplně novými pasážemi,“ popisuje Simon Johnson, ředitel developerské společnosti Crestyl, která projekt realizuje.

Středobodem celého projektu je historická budova jízdárny, i ta se bude rekonstruovat.

Součástí kladného stanoviska památkářů je i stanovení podmínek, které je třeba při další přípravě projektu dodržet.

„Těch je v tomto případě pouze několik. Jedná se o věci jako zakrytí vzduchotechniky v krovu jízdárny, integrování technologických zařízení do objektů, nebo zpracování detailního řešení barevnosti nově budovaných částí projektu,“ přibližuje Johnson.

Již v příštím roce dokončí investor první fázi projektu, rekonstrukci samotného barokního paláce od Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Architekt: Češi nemají rádi novoty a do všeho mluví. I proto se tu špatně staví Reality Památková ochrana v centru Prahy je žádoucí, i když ne doslova všude. Že se ale v metropoli tak málo staví, nesouvisí s Metropolitním plánem či legislativou, ale s českou mentalitou. „Prostě se neradi smiřujeme s něčím novým, a neradi opouštíme to staré, neradi vyhazujeme krámy z garáží a komor, a hlavně bychom strašně rádi do všeho mluvili. Jakýkoli zákon, který vznikne, tak vždycky bude narážet na to, že když se staví něco nového, tak spousta lidí se proti tomu ohradí, bude mít námitky,“ říká architekt Jan Holna, spolumajitel architektonického studia DAM. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek ,

Raději to zbořte, radí evropští specialisté jak naložit se železničním mostem pod Vyšehradem Zprávy z firem Odborníci z evropské poradenské agentury Jaspers po zhodnocení variant dalšího řešení nevyhovujícího stavu železničního mostu na pražské Výtoni dospěli k závěru, že nahrazení stávající konstrukce novou bude levnější, rychlejší a trvalejší než její oprava, uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. ČTK Přečíst článek