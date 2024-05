Magdaléna Klimešová: Většina Ukrajinců pracuje. Pobírají nižší mzdu než Češi

S uprchlíky z Ukrajiny si Češi spojují celou řadu mýtů včetně toho, že stát stojí hodně peněz, a přitom nic nedělají. Z dat ministerstva práce a sociálních věcí přitom vyplývá, že v letošním roce již příjmy z odvodů a placených daní Ukrajinci do systému přispějí vyšší částkou, než kolik stát vydá na všechny dávky spojené s migrací z východu. „Pracuje většina práceschopných uprchlíků,“ řekla analytička ministerstva práce a sociálních věcí Magdaléna Klimešová v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

První dva roky války na Ukrajině platilo, že český stát finančně doplácí na přítomnost uprchlíků. V letošním roce se to však již mění a Ukrajinci prchající před válkou do českého státního rozpočtu přispějí vyšší částkou, než kterou Česko vydá na dávky spojené s migrací.

Ukazují to nejnovější data ministerstva práce a sociálních věcí, které spočítalo odvody na sociálním a zdravotním pojištění, daně z příjmu a dále nepřímé daně vyplývající ze spotřeby. To pak ministerští úředníci porovnali s výdaji na humanitární dávky.

„Ukrajinci se zapojili velmi dobře do pracovního trhu. Problémem ale zatím je, že pracují výrazně pod svou pracovní způsobilostí, což je dáno i jazykovou bariérou. Takže zatím mívají relativně nižší mzdy. I proto mnozí z nich mají i dvě zaměstnání, to se týká zhruba 30 procent z nich,“ uvedla analytička MPSV Magdaléna Klimešová v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Posila pro pracovní trh

Pokud by se podařilo lépe využít kvalifikací Ukrajinců, pomohlo by to jim, ale také českému hrubému domácímu produktu. A to podle Klimešové poměrně významně.

V Česku aktuálně pracuje zhruba 120 tisíc z celkově 350 tisíc uprchlíků, kteří tu využívají dočasné ochrany související s válkou na Ukrajině. Jde přitom o více než 70 procent z těch, kteří pracovat mohou.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy to přitom byla výrazná vzpruha pro český pracovní trh.

„Myslím, že k pracovní integraci Ukrajinců došlo téměř příkladně. Ještě před válkou se mluvilo o tom, že je potřeba hledat pracovní sílu v zahraničí, protože bylo výrazně více volných pozic než nezaměstnaných. Pro místní trh nebyl problém tento příliv lidí pojmout,“ připomněl Kovanda.

Ukrajinci berou méně než Češi

Přesto zaměstnávání Ukrajinců má i několik problematických rovin. První je takzvaná prekarizace práce Ukrajinců, tedy fenomén, že často bývají využíváni na nejméně kvalifikované pracovní činnosti, navíc velmi často mimo standardní pracovně-právní vztahy.

„Často jde o nějaké náhradní úvazky. I proto dochází k tomu, že až 40 procent z nich dostává nižší ohodnocení než Češi. A to za stejnou práci,“ doplnila Magdaléna Klimešová.

Podle ní by tak největší pomoc v současnosti měla směřovat jednak na podporu jazykového vzdělání, dále pak na urychlení a zjednodušení uznávání kvalifikací a vzdělání z Ukrajiny.

Jak se statisíce Ukrajinců podepsaly na českém nemovitostním trhu? A nastane po válce situace, kdy bude vláda přemlouvat uprchlíky, aby tu zůstali?

