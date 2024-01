Alexandra Bízková: Ve světě umění nyní praskají bubliny

Kupovat umění má smysl i za tisíce korun. Ta nejkvalitnější díla od nejvěhlasnějších autorů ale stojí vysoké částky, tak funguje trh, který naceňuje kvalitu, říká šéfka fondu Pro arte Alexandra Bízková v pořadu Svět financí na CNN Prima NEWS.

Investice do umění mají řadu výhod. Mohou nést vysoké zhodnocení, mají spoustu pozitiv včetně podpory místní kultury či setkávání se se zajímavými lidmi. „Ale lidé si často neuvědomují, že je s nimi spojena také celá řada rizik,“ uvedla šéfka fondu Pro arte Alexandra Bízková v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. „I proto tam často dochází jako u jiných investic k vytváření bublin. A nyní sledujeme praskání některých takových bublin,“ dodala Bízková.

Zmínila například prasknutí takzvané NFT bubliny před dvěma lety, kdy se zhroutil trh s digitálními uměleckými díly, která se nejprve prodávala za desítky tisíc dolarů a později byla neprodejná za zlomek těchto částek.

I proto je lepší umění sbírat než do něj investovat s očekáváním vysokého zhodnocení, dodala Bízková. „Ostatně myslím si, že pojem investice je v této oblasti nadužívaný, většina kupců si chce koupit pěkný obraz, aby si ho doma pověsili.“

Dlouhý investiční horizont

Právě na rizika spojená s investicemi do umění v pořadu upozorňuje také Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Podle něj je v umění největším problémem likvidita.

„Když někdo chce nebo musí prodat akcie ČEZ, může tak učinit takřka okamžitě. Obraz ale takto snadno nezpeněžíte,“ připomněl Kovanda v pořadu na CNN Prima NEWS.

Problémem pak podle Kovandy může být také dlouhý investiční horizont, protože ke skutečnému zhodnocení dochází u umění až v řádu desítek let.

