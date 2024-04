Pavel Rydzyk: Investice do aut může vynést stovky procent

Stovky procent výnosu mohou nabídnout investiční automobily. Nejčastěji jde o veterány, ale solidní výnosnost nabízejí i dnešní vozidla. Jen musejí být něčím zvláštní, radí investor Pavel Rydzyk, zakladatel finanční skupiny YD Capital, v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Statisíce korun, nejméně pětiletý investiční horizont a také trochu štěstí. To je minimální výbava pro investora, který chce zkusit štěstí s investicemi do aut. Jedním z nich je také Pavel Rydzyk, zakladatel investiční skupiny YD Capital. Zároveň je zakladatelem fondu kvalifikovaných investorů Ydeal Funds, včetně podfondu YDeal Cars. Ten přitom nabízí i drobným investorům vsadit na růst hodnoty drahých vozů.

„Mně osobně na těchto investicích láká kombinace emoce a racionality. Z hlediska racionality to nabízí výnosy, které investor očekává, a z hlediska emocí jde o výběr investičních aut. Tady totiž neplatí, že existuje správný výběr. Jde o to, kdo k jaké značce inklinuje,“ vysvětluje v pořadu Svět financí s Trinity Bank Pavel Rydzyk, zakladatel investiční skupiny YD Capital.

Nové vozy lze podle Rydzyka pořídit v řádu statisíců. „Ačkoli výnos nebude v absolutních částkách atakovat rekordy, mám v portfoliu vozy, které dokázaly v průběhu let vykázat zisk sto i dvě stě procent.“ YDeal Cars přitom plánuje čistý výnos kolem 15 procent ročně.

Jenom veterány?

Nejdražším vozem světa se stal Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe z roku 1955, který se v aukci prodal za více než 140 milionů dolarů. K tradičním lákadlům aukcí pak patří zejména Ferrari 250 GTO, které se prodává za desítky milionů dolarů.

Musí však investoři vsázet jen na veterány? Podle Rydzyka to není podmínkou.

„I dnes vznikají vozy, které mají investiční potenciál, musí však být něčím unikátní stejně jako byl mercedes, který doposud drží aukční rekord v hodnotě přes 140 milionů dolarů. Ty byly vyrobeny jenom dva,“ připomněl Rydzyk ve Světě financí.

Hlavní ekonom Trinity Bank upozornil, že u alternativních investic sice může docházet k vysokému zhodnocení v řádu stovek procent, nicméně jsou s tím spojená i specifická rizika.

„U tohoto typu investic je však vždy potřeba zohlednit největší riziko, kterým je likvidita, tedy schopnost investici zpeněžit. Ta je u alternativních investic typu veteránů či umění slabší než u akcií a dalších finančních aktiv,“ dodal Kovanda.

Jaký je nejdražší český vůz historie? Jaké výhody a nevýhody nabízí investice do automobilů? A jak si veterány stojí například ve srovnání s luxusními kabelkami? Vše se dozvíte v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

