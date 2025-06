Suntel Slovakia a TeleDat převezmou údržbu sítě operátora Orange na Slovensku

Telekomunikační divize skupiny DRFG, působící na Slovensku prostřednictvím společností Suntel Slovakia a TeleDat, uspěla ve výběrovém řízení slovenského telekomunikačního operátora Orange Slovensko. V rámci tohoto kontraktu bude po dobu pěti let zajišťovat komplexní údržbu a servis jeho telekomunikační sítě. Zahájení prací je plánováno na 1. července 2025.

„Tento úspěch potvrzuje naše dlouhodobé zaměření na kvalitní a spolehlivá řešení v oblasti telekomunikační infrastruktury. Služby údržby telekomunikačních sítí patří mezi klíčové pilíře našeho podnikání a jsme rádi, že na Slovensku se nám podařilo uspět i u společnosti Orange,“ říká Roman Řezníček, generální ředitel investiční skupiny DRFG a zakladatel společnosti Suntel Group.

V rámci kontraktu převezmou společnosti zodpovědnost za kompletní údržbu sítě v celém regionu středního a východního Slovenska. Součástí dohody je také převzetí zkušených zaměstnanců od současného dodavatele, kteří doplní stávající týmy a zajistí provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Skupina v souvislosti s touto zakázkou zahájila výstavbu moderního dohledového centra v Banské Bystrici, které umožní efektivnější správu sítě na celém území.

„Tato spolupráce je pro nás důležitým krokem vpřed. Již nyní na Slovensku vykonáváme tuto činnost pro O2 nebo Slovak Telekom a chceme tyto vztahy nadále rozvíjet. Nový kontrakt se společností Orange Slovensko nám umožní posílit naši pozici na trhu a přinést partnerům ještě vyšší standard služeb,“ říká Peter Žitňan, ředitel skupiny Suntel na Slovensku.

„Kvalitní a spolehlivá síť je jedním z klíčových aspektů, díky nimž jsme schopni zajistit nejvyšší kvalitu a nejlepší zákaznický komfort. Jsem přesvědčen, že i s novým partnerem dokážeme naše již nyní vysoko nastavené standardy dále překonávat,“ říká ke spolupráci Eric Maintenay, Chief Technical Officer společnosti Orange Slovensko.

Telekomunikační divize skupiny se dlouhodobě věnuje výstavbě, modernizaci a údržbě telekomunikačních sítí. Jejími partnery jsou nejvýznamnější světové telekomunikační společnosti jako Swisscom, Salt, Cellnex, Vodafone, Ericsson, Nokia, Huawei, Cetin, T-Mobile, O2 a další. Na slovenský trh vstoupila před 22 lety pod značkou Suntel Slovakia a v posledních letech koupila majoritní podíly ve společnostech TeleDat a Lukromtel. Vedle toho se její společnost FibreNet zaměřuje na optickou infrastrukturu a vlastní páteřní síť vedoucí od Bratislavy až k hranicím s Ukrajinou. Její délka přesahuje 650 kilometrů optických sítí. Na začátku roku rozšířila své portfolio také o 10 tisíc FTTH přípojek v okolí Bratislavy.

