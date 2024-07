Roman Řezníček: Byl bych rád, aby skupina DRFG fungovala jako most mezi Východem a Západem

Vloni v létě se Roman Řezníček ujal ve skupině DRFG nové role. Z investora se stal generálním ředitelem. A za jeden ze svých cílů si vytknul rychlejší mezinárodní expanzi skupiny, která v této chvíli působí na pěti evropských trzích. Jak se skupině pod jeho vedením daří a jaké plány má pro nadcházející roky?

Reklama

Je to téměř rok od chvíle, kdy jste se stal CEO investiční skupiny DRFG. Jaký to byl rok pro vás a pro firmu?

Byl to rok dynamický a plný výzev. Od začátku jsem se zaměřil na to, abych se v nové roli dokázal dostat do intenzivního kontaktu s lidmi i celými týmy. Pro firmu to byl rok plný strategických rozhodnutí, protože se svět velmi rychle mění. Podařilo se nám úspěšně dokončit projekt fúze, kdy jsme veškeré aktivity spojili do jedné supermatky DRFG Investment Group a přešli jsme na mezinárodní účetní standard IFRS, což bylo důležité pro další rozvoj a investice v Evropě.

Vaše skupina se pohybuje v několika oblastech, jak se dařilo jim?

Povedlo se nám dokončit několik klíčových projektů, ať už v realitách či telekomunikacích, tak i ve finančních službách. Ve všech oblastech, kde investujeme, jsme rozšiřovali portfolio.

Reklama

Takže očekáváte růst hospodaření?

Ano, podle předběžných ukazatelů to vypadá, že rok 2023 byl pro skupinu opravdu rekordní. Ale přesná čísla zveřejníme v průběhu léta. Jsem na celý tým hrdý, protože poslední dva roky nebyly vůbec ve světě investic jednoduché.

Kupte si elektronickou verzi magazínu Newstream CLUB s byznysmenem Karlem Vágnerem Zprávy z firem Tématem nového vydání magazínu Newstream CLUB je Česko-Slovensko, s podtitulem dvě země, jeden trh. Hvězdami jsou lidé, co se pohybují v obou světech: marketér a podnikatel Karel Vágner, miliardář Igor Rattaj, mladý William Rudolf Lobkowicz, spisovatel Jozef Karika, šéfkuchař Ihnačák a investorka Andrea Ferancová Bartoňová. nst Přečíst článek

Co považujete za největší loňské úspěchy? A nemyslím jen to, co se uzavřelo, ale i z toho, co se třeba povedlo rozjet.

V segmentu realit, kde jsme hodně rozkročení, se nám povedlo prodat nebo pronajmout projekty, které jsme dokončili nebo se dokončují. V Praze jsme pak dokončili rezidenční projekt Spojovací, který byl ke konci roku zkolaudován. Také jsme něco nakupovali, což bylo v posledním období docela složité najít investičně zajímavé nemovitosti. A u Hradce Králové jsme zahájili stavbu velké továrny na klíč pro Heraeus Medevio, což je největší světová společnost zaměřující se na zdravotnické přístroje. Bude s jistotou dokončena ještě letos. V Polsku jsme dokončili nákup pozemků u města Bolesławiec o rozloze 450 tisíc metrů čtverečních. Náš polský tým toto území pro logistiku a lehkou výrobu developuje a první stavební povolení očekáváme na konci roku.

A v dalších oblastech?

V telekomunikacích se nám povedlo z roku 2022 na rok 2023 zvýšit ziskovost o 25 procent. Souvisí to samozřejmě s tím, že telko je v současnosti poháněno rychlým růstem AI, ale také pokračujícím růstem 5G sítí.

A ve finanční sféře?

Podařilo se udržet stabilitu výnosnosti fondů, které jsme založili, což nebylo úplně jednoduché ve velmi komplikovaném makroekonomickém klimatu. Například nemovitostní fond Czech Real Estate Investment Fund (CREIF) měl výnosnost mírně nad 6 procent, což je fantastický výsledek.

Vy původně pocházíte právě z oblasti telekomunikací a sám zmiňujete, že tam nyní probíhá velký rozvoj. Je tedy tato oblast nadále zajímavá pro vás jako skupinu i další investory?

Nepochybně jde o velmi zajímavý sektor, už proto, jak významnou roli hraje v moderním životě. Je to klíčová infrastruktura. My máme zainvestováno jak do poskytování služeb pro infrastrukturní zákazníky, tak i sami vlastníme telekomunikační infrastrukturu. Budeme se této oblasti určitě dál věnovat, protože například rozvoj AI je nejdůležitější rozvojovou příležitostí tohoto století. Tento segment by v B2B měl podle odhadů poradenských společností letos růst o zhruba osm a půl procenta, což není vůbec málo, a samozřejmě se na tom chceme podílet.

Andrea Ferancová Bartoňová: Sektor budoucnosti je ed-tech. Virtuální osobní učitelé pro Billa Gatese i prodavačku Leaders Andrea Ferancová se pohybuje ve světě investic od konce devadesátých let, pracovala na řadě velkých transakcí. Skrze fond Espira, který spoluvlastní, v posledních letech investovala do firem, které mají pozitivní dopad na společnost. Impaktové investování neopouští, ale fascinuje jí věc, která už začíná měnit svět a životy lidí: ed-tech, inovativní vzdělávání. „Je to obrovská investiční šance i příležitost pro lidi, jak osobně celý život růst, vzdělávat se a rozvíjet se,“ říká původem slovenská investiční bankéřka žijící v Praze. Velkým pojmem jsou pro ni future relevant jobs. Stanislav Šulc Přečíst článek

Na mnoha konferencích zaznívá, že jednou z příležitostí pro realitní sektor jsou datová centra. Jak to vidíte vy?

Samozřejmě to je a dále bude zajímavý segment. Trendem přitom je budování menších datových center poblíž měst. Zaznamenali jsme to již před zhruba dvěma lety, kdy jsme uzavřeli několik partnerství s firmami, které technologie pro datová centra přímo vyvíjejí. My bychom tam mohli zúročit to, co umíme, tedy development, technologickou instalaci a následně i pravidelný servis. A naším cílem je i některá datová centra vlastnit jako investoři.

Máte už konkrétní lokality?

Máme vytipované lokality ve Švýcarsku a na Slovensku. Nyní jednáme s investory a případnými zákazníky ze segmentu B2B o konkrétních možnostech. Máme zhruba dva scénáře. První počítá s tím, že my bychom celé datové centrum postavili a vlastnili je a velcí provozovatelé datových center by tam byli v nájmu. Ale pak máme i partnery, kteří by po nás chtějí kompletně připravit development a pak to odkoupit.

Karel Vágner: Jsem mediální žoldák Leaders Karel Vágner je široké veřejnosti známý hlavně jako manžel topmodelky Simony Krainové. Ale Karel Vágner je především obchodník, podnikatel, také dlouholetý manažer v médiích, v marketingu, reklamních agenturách, stál u zrodu mnoha projektů jako ekonomický deník E15, Média Bohemia, přeprodal Profimedii, ve vydavatelství Vltava Labe Press poskládal veleúspěšný set televizích magazínů TV Mini, TV Star. „Částečně jsme se přesunuli do Dominikánské republiky a naladili se na ostrovní způsob života. Říkáme si, že když ne teď, tak kdy bude čas se věnovat všem těm bláznivostem i našim krásným dětem.“ Dalibor Martínek, Tereza Zavadilová Přečíst článek

Jak se vám osobně změnil život poté, co jste se stal generálním ředitelem investiční skupiny? Předpokládám, že se nyní vaším druhým domovem stalo letadlo…

Já jsem na cestách už více než 25 let, žil jsem v Americe, v Saúdské Arábii, posledních šest let žijeme trvale s rodinou ve Švýcarsku. Ale samozřejmě máte pravdu, že přejít z pozice akcionáře do role generálního ředitele s sebou přineslo celou řadu změn. Zejména v time managementu, cestování, ale také v nutnosti udržovat se fyzicky i psychicky fit. Ta práce je zkrátka intenzivnější, takže musím balancovat čas, aby mi zbylo také něco pro rodinu. V těchto funkcích je správné vyvažování již zcela bezpodmínečné, abyste se udržel v dobré mentální pohodě.

Dají se nějaké věci dělat i na dálku přes komunikátory, nebo je osobní setkání stále nenahraditelné?

Já jsem celoživotní fanda technologií. Během one to one schůzky na dálku lze vyřešit hodně problémů operativního rázu. Je to úspora času, asi i životního prostředí. Něco jiného jsou rozvojové projekty či investiční záměry, které je třeba řešit v týmu. Tam se mi stále potvrzuje, že je nejefektivnější sednout na letadlo a doletět třeba do Prahy.

Šéfkuchař Marcel Ihnačák: Souboj na talíři vyhrávají Češi Leaders Pochází z Popradu a na Slovensku patří Marcel Ihnačák mezi nejznámější kuchaře. Snaží se tamní gastronomii vylepšit. Žije a podniká na jižní Moravě. „Česko je napřed před Slovenskem. Vždy o pár let bylo,“ říká šéfkuchař v rozhovoru pro nové číslo magazínu Newstream CLUB, které je věnováno Česko-Slovensku. Petra Jansová Přečíst článek

Při nástupu do pozice CEO jste mluvil o tom, že se chce DRFG ještě více zaměřit na zahraničí a expandovat tam. Chcete spíše posilovat pozice na stávajících trzích, nebo se soustředit na nové?

Primárně se chceme zaměřovat na trhy střední Evropy, samozřejmě kulturní i byznysovou výhodu pak máme také na východních trzích, jako jsou Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko. Naopak naší ambicí například vůbec není vstup na britský trh, který se po brexitu stal opravdu komplikovaným. Aktuálně působíme na pěti trzích, a to již déle než deset let. A i na nich chceme dále expandovat.

Takže rozšiřovat stávající portfolia, nebo i expandovat do jiných sektorů?

I do jiných sektorů, například tu chceme rozjet finanční služby. Máme Chytrého Honzu či obchodníka s cennými papíry a myslíme si, že bychom měli zkusit tyto služby škálovat i na další trhy. Už jsme to spustili, máme tým, který hledá možnosti, jak naši zkušenost z Česka a Slovenska replikovat v dalších zemích. V oblasti telekomunikací jsme po dokončení optické dálnice napříč celým Slovenskem začali na projektu FTTH lokálních přípojek (z anglického termínu Fibre to the Home, tedy optická vlákna až do domu – pozn. red.). Chceme tam vytvořit 100 až 150 tisíc přípojek. Půjde o investici v hodnotě blížící se 100 milionů eur a pracujeme na tom s jedním zahraničním investorem. A také se chceme porozhlédnout zejména v jižní Evropě, kde vidíme několik lokálních infrastruktur, které bychom mohli spojit. Cílem je vytvořit opravdu větší infrastrukturu, jejíž valuace by byla zajímavá pro velké fondy.

A nemovitostní segment?

Kromě toho, co jsem už zmínil, máme na stole rozšíření zejména ve Slovinsku a Chorvatsku, dále v Rumunsku a Bulharsku. Tam by se letos měla objevit první významná aktiva.

Šéf českého Amazonu Michal Šmíd: Inovace z českých budov se prosadily v celém Amazonu Leaders Michal Šmíd měl v posledních letech napilno. Poté, co se mu povedlo adaptovat český Amazon na éru pandemie, spustil provoz výrobní haly, kde se vyrábí potisky triček na zakázku v rámci Amazon Merch, a v Kojetíně otevřel robotické distribuční centrum. Jeho spuštění proběhlo díky zkušenostem lokálního týmu na jedničku. A vynikající kondici budova potvrdila i během vánoční špičky, kdy výkonem dosáhla na nejlepší distribuční centra Amazonu na světě. Stanislav Šulc Přečíst článek

V posledních měsících se začíná konečně měnit makroekonomická situace. Bude tedy pro skupinu a její expanzi příznivější?

Inflace se uklidnila, vidíme, že i ECB po letech snižuje sazby. Takže doufejme, že to nejhorší máme skutečně za sebou, ačkoli vítězství to nemusí být definitivní. Osobně ale vidím již světlo. A ukazuje se to i na tom, že trh začíná opět oživovat.

Jaké máte plány na roky 2024 a 2025?

Krom výše uvedených projektů a plánů je naším hlavním cílem dosáhnout co nejlepšího hospodářského výsledku, protože jsme investiční skupina. Druhým cílem je posílení v realitním portfoliu, protože po dvou složitých letech přichází doba příležitostí. Mimo Českou republiku jsou na trhu i nemovitosti se zajímavými výnosy kolem devíti i deseti procent. A třetím cílem je uzavření strategického partnerství s velkými investičními skupinami ze zahraničí. Pro ně je tento region zajímavý, chybí jim však lokální znalost prostředí. Tuhle znalost a historický track record chceme těmto investorům nabídnout. Díky naší dlouholeté a úspěšné působnosti v západní Evropě jsme pro zahraniční investory zajímavým partnerem. Mou ambicí je, že by se skupina DRFG stala určitým mostem pro tyto investory.

Roman Řezníček

Téměř 25 let se pohybuje v telekomunikacích a podařilo se mu vybudovat významnou telekomunikační skupinu, která se posléze stala součástí DRFG. V roce 2019 se Roman Řezníček stal spoluakcionářem celé skupiny a vloni byl jmenován jejím generálním ředitelem. S manželkou a dvěma syny žije trvale ve Švýcarsku. Rád hraje tenis, běhá a lyžuje.

Designérka Karolína Petřeková: Mycelium je materiál budoucnosti. Lze z něj postavit cokoli Leaders Petriho misky, podhoubí a odpad, ideálně třeba nerecyklovatelný papír ze sádrokartonu. To stačí k výrobě materiálu se stejnými a v mnoha případech i lepšími vlastnostmi, než má polystyren. Jeho využití se testuje, zatím třeba při výrobě nábytku, potenciál mycelia je ale mnohem větší. „Je to jeden z nejekologičtějších materiálů, co znám,“ říká Karolína Petřeková, designérka, která se podílí na vývoji mycelia a jeho využití na výrobu nábytku a ve stavitelství obecně. Petra Jansová Přečíst článek

Nejkrásnější plovárnu najdete v Říčanech. Nejenom pražská smetánka ji miluje od první republiky Enjoy Restauraci a plovárnu Jureček si zamilovala už prvorepubliková smetánka. Vyhledávaným místem, gastronomickým pointem v Říčanech, je dodnes. Do restaurace míří ti lépe oblečení, do kiosku u plovárny mámy s dětmi, cyklisti a starousedlíci. Tohle místo jsme se vydali v našem letním seriálu poznat za vás. Petra Jansová Přečíst článek