Lukáš Kovanda: Nevěřte developerům, vedle starších bytů nakonec zlevní i novostavby

Jak ukazují nejčerstvější data z rezidenčního trhu společností Trigema, Central Group a Skanska, k očekávanému poklesu cen nových bytů v Praze nedošlo a podle slov developerů s největší pravděpodobností ani nedojde. Jenže developeři určitě nebudou světu zvěstovat, že čekají pokles cen nových bytů. Vždyť je to to, co dodávají na trhu. Pokud by hlásali, že ceny klesnou, byli by sami proti sobě, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Pravdou je to, že trh nyní vyčkává. Zlevnění bytů ve starší zástavbě je „ložené“, zejména se to týká panelových bytů. Novostavby jsou samozřejmě atraktivnější, třeba jen z důvodu udržitelnosti a nižší energetické náročnosti, avšak to neznamená, že jejich cena musí být zcela imunní vůči poklesu.

Hypotéky zlevní, ale možná nedostatečně

Oživení prodejů přinesou dle slov developerů levnější hypotéky. Samozřejmě. Levnější hypotéky zlepší dostupnost financování nemovitostí. Jenže vzhledem k vývoji inflace nemusí zlevňovat nijak rychle.

Navíc kvůli energetické drahotě a hrozícímu růstu míry nezaměstnanosti musí být pokles cen hypoték opravdu razantní, aby opět oživil poptávku po nemovitostech. Je možné, že než k takovému oživení poptávky dojde, developerům a dalším prodejcům novostaveb dojde trpělivost a o něco zlevní i je.

V Praze bylo na konci třetího čtvrtletí volných 4700 nových bytů. To je o 13,3 procenta více oproti druhému kvartálu letoška a o 70,9 procenta více oproti třetímu čtvrtletí roku 2021, kdy byla nabídka na historickém minimu. V dalším období je ale podle developerů pravděpodobný spíše pokles nabídky.

Trh s novostavbami prostě zamrzl. Kupující vyčkávají. Pokud budou mít pocit, že se vyplatí počkat třeba i dva tři roky, než i novostavby zlevní, klidně si počkají. To bude záviset na vývoji celkové energetické a ekonomické situace.

Kdo nyní uvažuje o koupi nemovitosti, i novostavby, prostě neudělá chybu, když dva tři roky počká. Za tu dobu mohou být nemovitosti levnější. A levnější budou zcela jistě hypotéky.