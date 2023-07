Tiny houses milují dnešní čtyřicátníci. Řešením krize bydlení ale nejsou

Navrhovat tiny house, tedy minimalistický dům, je specifická architektonická, možná spíš designérská, disciplína. Do 25 metrů čtverečních se musí vejít vše: místo na vaření, spaní, koupelna a toaleta. A skvěle to umí i v Česku. Pandemie z minimalistických domků, vytvořila trend.

Tiny Houses nejsou řešením bytové krize, a v podstatě nejsou ani ekonomičtější variantou chaty nebo chalupy. „Spíš to vnímám jako životní styl,“ přibližuje přibližuje Radek Váňa, vydavatel knihy Tiny House: průvodce krajinou minimalistického bydlení.

Zkrátka si ho pořizují lidé, které chtějí utéct z města do přírody a nechtějí se starat o nemovitost. „Představoval jsem si, že půjde spíš o mladé lidi. A není to tak,“ popisuje Váňa.

Po rešerši, která předcházela vydání knihy, totiž zjistil, že jde spíš o fenomén lidí 40 plus. Ti už mají zpravidla vyřešené svoje bydlení, a tiny house je druhou a mnohdy spíš třetí investicí do nemovistostí. „Když je vám 25 let může se vám sice minidomeček líbit, ale nemáte na něj,“ dodává.

Minidomky jsou trend, ale mají i své stinné stránky. „Nemůžeme v nich všichni bydlet, protože bychom měli krajinu ‚zaflákanou’´malými krabicemi,“ konstatuje Váňa.

Stejně tak na tyto domky nelze pohlížet jako na řešení problémů s bydlením mladých. Navíc ho skutečně nelze postavit všude.

