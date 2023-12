Architekt Synek: Tuzemské architektonické soutěže jsou kvalitní, mají o ně zájem i ateliéry ze zahraničí

Zahraniční ateliéry mají o projekty v Česku velký zájem. I z důvodu velkého množství soutěží. Ty jsou navíc relativně otevřené a za posledních 10 let se vylepšila i jejich kvalita. „Zároveň se v tuzemsku se zatím nikdo nesetkal, že by soutěž byla zmanipulovaná,“ přibližuje spolumajitel architektonického studia re:architekti Ondřej Synek v dalším díle podcastu Realitní Club.

V Česku se hodně staví a architektonické soutěže se staly jedním ze skvělých nástrojů, jak docílit kvalitní realizace. Jejich počet se v posledních 10 letech zvýšil a staly se běžně využívaným nástrojem. I když se samozřejmě kvalita soutěžení odvíjí od kvality poroty. Tuzemské tendry jsou navíc mnohem víc otevřené, soutěžící na rozdíl od zahraničí nejsou konfrontováni přísnými kritérii.

„Zahraniční ateliéry mají zájem. Hodně se tu staví a českému prostředí už důvěřují,“ říká Ondřej Synek.

Ateliér re:architekti a jeho projekt na rekonstrukci panelového domu na pražském sídlišti letos ocenila mezinárodní porota prestižního ocenění Česká cena za architekturu. Tým, který má za sebou celou řadu realizací po celém Česku, se tak už poohlíží i po projektech v zahraničí.

„Zajímavé nám přijde například Polsko díky tomu, co se tam staví, jaká část infrastruktury tam chybí, jako i mohutný development bytových domů,“ přibližuje plány studia Synek. Stejně tak se pražští architekti poohlíží po Rakousku, Německu nebo Belgii.

Prestižní evropské ocenění

Projektem radnice v Lázních Bělohrad se studio nominovalo do prestižního výběru evropského architektonického klání Mies van der Rohe Award 2024, dále se podílí na revitalizaci kina ve Zlíně nebo na nové podobě dopravního terminálu na Černém mostě v Praze.

Jejich studie na podobu Nového Hlaváku, na níž spolupracovali s italským studiem baukuh, ocenila odborná porota soutěžního dialogu třetím místem.

Nejenom o tom, jak by proměnili Hlavní nádraží v Praze a jeho bezprostřední okolí, jsme si povídali s jedním se zakladatelů studia re:architekti v dalším díle podcastu Realitní Club.

