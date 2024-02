Pro církve začíná stavět i Dospivova Penta. Půjde o luxusní startovací byty

Po Trigemě a Finepu bude pro Arcibiskupství pražské stavět nájemní bydlení i Penta Real Estate Marka Dospivy.

Penta Real Estate pro Arcibiskupství pražské postaví 54 bytů ve dvou bytových domech v sousedství přírodního parku Vidoule a Waltrovky. Pro developera jde vůbec o první spolupráci zaměřenou na dlouhodobé nájemní bydlení. Zdá se ale, že nebude poslední.

„Věřím, že jsme právě zahájili dlouhodobé partnerství, a pustíme se společně i do dalších rezidenčních nebo sociálně laděných projektů,“ říká David Musil, zástupce generálního ředitele Penta Real Estate.

Palička z Penty: Postavit byty u Masarykova nádraží? Nereálné a drahé Reality Staví na brownfieldu v Nuslích i na Waltrovce, nejvýrazněji se však rukopis Penty projeví kolem Florence. Změnu územního plánu bychom mohli mít odsouhlasenou během čtyř měsíců, říká šéf Penta Real Estate Petr Palička v dalším díle podcastu Realitní Club. Petra Jansová Přečíst článek

Už v minulosti arcibiskupství navázalo spolupráci s developery Finep, Trigema či VPP Group. Část bytové fondu získalo směnou za pozemky, které neumělo samo využít. Tímto způsobem získalo od největšího českého rezidenčního developera Central Group stovku bytů ve Zličíně a na Střížkově.

V Praze a blízkém okolí nyní arcibiskupství spravuje a pronajímá 150 bytů. Podle odhadů arcibiskupství by mělo 566 bytů vydělat zhruba 160 milionů korun hrubého, což odpovídá výnosnosti celého portfolia kolem čtyř procent. Do roku 2025 by měly investice do nájemního bydlení dosáhnout zhruba čtyř miliard korun.

Developer Sekyra se vrací na Slovensko. Přestaví ubytovnu pro policisty na nájemní byty Reality Developerská společnost miliardáře Luďka Sekyry se po 12 letech vrací na slovenský realitní trh. Pustí se tam do nájemního bydlení. Petra Jansová Přečíst článek

Nájemní bydlení je klíčovým tématem českého rezidenčního trhu uplynulých měsíců. Většina Čechů musela zapomenout na sen o vlastním bydlení a nájem se pro ně stal jedinou variantou.

Do nájemního bydlení se proto pouští čím dál víc investorů. Například Česká spořitelna začala budovat své portfolio nájemních bytů. Taktéž pojišťovna Kooperativa, stejně jako spořitelna vlastněná rakouským kapitálem, začala nakupovat nájemní byty.

Česká spořitelna pokračuje v rozšiřování nájemního bydlení. Kupuje od Finepu 220 bytů Reality Česká spořitelna dál šlape do nájemního bydlení. Od společnosti Finep si nechá postavit na pražské Harfě celkem 220 nových bytů. K převzetí budou připraveny v červnu 2026. Dalibor Martínek Přečíst článek

Nájemní bydlení začíná být ekonomickou nutností, shodli se realitní profesionálové Reality Začátek platnosti nového stavebního zákona se blíží. Nefunguje nám dluhopisový trh. Rostou stavební náklady. Klesla poptávka a motivace stavět je omezená. Zmenšují se byty a inklinace k nájemnímu bydlení začíná být ekonomickou nutností. Nicméně stále ještě nejsme na dně trhu, od kterého bychom se mohli odrazit. Takto vnímají současnou situaci speakeři, kteří vystoupili na podzimní konferenci Real Estate Market. Newstream byl mediálním partnerem akce. nst Přečíst článek