Musil z Penty: Zacelíme jizvy v centru Prahy

David Musil pracuje v Pentě na realitních projektech už šestnáct let. Dřív byl jeho šéfem Petr Palička, ale od července jeho roli Musil převzal. Stal se výkonným šéfem Penta Real Estate.

Reklama

Petr Palička dlouho dopředu avizoval, že z čela firmy odejde, a mou roli mě připravoval, říká Musil s tím, že s Paličkou se dál vídá.

Na starost má Musil nyní ty nejprestižnější projekty, které se nyní líhnout v Praze. Ať už jde o dostavbu Masarykova nádraží, změnu autobusového nádraží Florenc, dostavbu na pražském Vítězném náměstí nebo zastřešení kolejiště Hlavního nádraží. To má propojit centrum města s Vinohrady a Žižkovem.

Podle Musila je Penta tak silná, protože kromě faktu, že umí dělat dohody a získávat tak pozemky, je jednou z jejích nejvyšších přidaných hodnot, že, jak říká, „jsme dobří v developerské a architektonicko-urbanistické části.“

A doplňuje, že Penta má také mnoho projektů společných s jinými developery, kdy třeba „oni měli pozemek, ale nedařilo se jim projekt dobře rozvinout“. To je podle Musila i případ Masarykova nádraží, kde jsou minoritní akcionáři. A podobné je to u projektu na Hlavním nádraží. A taktéž u projektu dostavby na pražském Vítězném náměstí má Penta dva partnery, Sekyra Group a Kaprain.

Reklama

David Musil byl hostem specializovaného realitního podcastu, který vzniká pod hlavičkou Newstream Realitního Clubu. K poslechu bude již zítra ráno na newstream.cz nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream Podcasty najdete na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

Penta postaví ve Vysočanech 300 nových bytů Reality Penta Real Estate zahajuje výstavbu nového rezidenčního projektu Mocca Rezidence. Mezi ulicemi Sokolovská a Drahobejlova, nedaleko stanice metra Českomoravská nebo městského parku Podviní, bude obnoven původní městský blok a vyrostou tam téměř tři stovky nových bytů v prémiové kvalitě. nst Přečíst článek

Penta si uvolňuje ruce na obří výstavbu. Prodala další kanceláře, tentokrát na Vinohradech Reality Ještě před koncem roku dokončila skupina Penta další z prodejů nemovitostí ze svého portfolia. Uvolnila si tak ruce pro svoje klíčové projekty: Masarykovo nádraží, Florenc 21 nebo Čtvrtý kvadrant na Vítězném náměstí. Petra Nehasilová Přečíst článek

Češi jsou rození kverulanti. Stavební obstrukce by šlo vyřešit lehce, shodují se odborníci Leaders Obstrukce při povolování staveb stojí peníze developery i celou ekonomiku. Řízení trvá klidně patnáct let, když se stavba vláčí po soudech. Řešení by přitom podle členů Realitního Clubu bylo jednoduché: zatížit podání námitky finanční kaucí. nst Přečíst článek

Zisk z nemovitostí byl v minulé dekádě nadprůměrný, to skončilo, říká Miroslav Singer Reality V současnosti je trendem nájemní bydlení. Mnoho lidí se k němu uchyluje, protože nemá na nákup vlastního bydlení. To se v Česku týká zejména Prahy. Rozevírají se tak pomyslné nůžky mezi bohatými, vlastníky bytů, a chudými, nájemníky? Kdy jedni musejí platit čím dál vyšší částky za bydlení, zatímco ti druzí počítají výnosy? Dalibor Martínek Přečíst článek

V Ostravě se zrodil nový realitní dravec. Purposia zase vyhlíží miliardové tržby Reality Začalo to před více než dvaceti lety fasádami a střechami. Dařilo se a stavební firma narostla. Holding Purposia má na kontě desítky realizací nejenom průmyslových hal, ale i miliardové tržby. Holdingová struktura teď zahrnuje 33 „dcer“. „Dosáhneme na celou hrubou stavbu jako takovou. Ne ze sta procent, stále musíme nakupovat venku, většinu máme ale pod kontrolou,“ říká v dalším díle podcastu Realitní Club Jan Hasík, majoritní spolumajitel a zároveň šéf holdingu Purposia. Petra Nehasilová Přečíst článek