Lázně v Riegrových sadech? Proč by ne, dokazuje autor kobek na pražské náplavce

Městské lázně v Riegrových sadech na pražských Vinohradech? Proč ne. Architekt Petr Janda, který mimo jiné navrhl oceňovanou revitalizaci pražských náplavek, přišel s nápadem na využití zanedbaného pozemku poblíž vinohradské Sokolovny.

Reklama

Iniciační studie, která do jihozápadního cípu 11hektarového městského parku přináší lázně, má mimo jiné poukázat na potenciál místa. Projektem, jenž cílí hlavně na rezidenty Prahy 2, se architektonické studio zabývá již několik let.

„Rádi bychom lokalitě, kterou důvěrně známe, vdechli nový život a zároveň využili tohoto okamžiku k revitalizaci jejích dalších návazných částí, kterým se dlouhodobě nedostává dostatečné pozornosti a prostředků, k uskutečnění jejich údržby a obnovy,“ přibližuje studii Janda.

Jak by městské lázně mohly vypadat se podívejte do následující galerie:

Projekt by podle něj mohl být rozsáhlým přínosem nejenom pro obyvatele nejbližšího okolí, ale i celé městské části. „Chceme vrátit hodnoty tam, kde dlouhodobě absentují, formou „záplatování“ městského úhoru, který ztratil svou původní funkci a leží ladem již dlouhé desítky let jako skrytý brownfield s občasnými patologickými jevy,“ dodává Janda odkazuje se přitom na další z projektů studia, a to revitalizaci pražských náplavek.

Reklama

Na další projekty Petra Jandy a jeho studia brainwork se můžete podívat do následujících galerií:

Objekt má být spojením lázní a parku, do pozemku je zasazen citlivě a s respektem k okolí. Část budovy je zasazena do terénu, díky zelené střeše vlastně navazuje na park. V soklu jsou umístěny všechny provozy wellness včetně šaten, technického zázemí, zásobování i masážních místností. Kromě bazénové haly a venkovních bazénů studie počítá i se vznikem restaurace nebo kavárny.

Musíme se naučit zahušťovat města a žít v menších bytech, říká architektka Enjoy Inflace a zdražování stavebních materiálů bude ovlivňovat v letošním roce i tuzemský stavební průmysl a architekturu. Podle architektky Jany Mastíkové ale může mít tento vývoj i pozitivní dopad - změnu myšlení a přístupu. „Architektura má být střízlivá a zejména má dobře sloužit. Jde o užité umění, je to řemeslo, není to osobní exhibice za každou cenu,” říká v rozhovoru Mastíková. Petra Jansová Přečíst článek

Až na beton. I tak může dopadnout rekonstrukce bytu v paneláku s minimálním rozpočtem Enjoy I s minimálním rozpočtem lze přeměnit panelákový byt tak, aby nabídl pohodlné a především výjimečné bydlení. pej Přečíst článek