Podepsáno. Podobu novému nádraží v Brně vtiskne nizozemský ateliér

Architektonickou studii na podobu nového brněnského hlavního nádraží zpracuje nizozemský architektonický ateliér Benthem Crouwell Architects. Správa železnic (SŽ) s ním ve středu podepsala smlouvu. Na Twitteru to uvedl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

Nové hlavní nádraží má stát na místě dnešního nákladového dolního nádraží. Studie má být hotová do konce příštího roku. Zároveň pokračuje projektová příprava železničního uzlu, který získá kvůli přesunu nádraží o kilometr jižněji zcela jinou podobu.

Podle zářijového vyjádření Kanceláře architekta města Brna už titíž architekti pracují společně s českým ateliérem A8000 na návrhu prostoru před nádražím a za ním včetně plánovaných budov. Obě studie dohromady tak vytvoří jeden celek nádraží a jeho okolí včetně návaznosti na MHD.

Nové nádraží nebude na rozdíl od současného v docházkové vzdálenosti z historického centra a podle pět let staré studie proveditelnosti cesta na něj z většiny území města potrvá déle než dnes. Má však pomoct železniční dopravě, protože nové nádraží bude mít větší kapacitu a odstraní se problematické umístění nástupišť v tzv. esíčku. Umožní i zaústění plánovaných vysokorychlostních tratí. Ideou je také odstranění kolejiště, které je dnes potřebné pro průjezd vlaků od Horních Heršpic přes hlavní nádraží do Židenic. Velká plocha kolejiště na historickém viaduktu jižně od nádraží má sloužit jako promenáda.

Letos v únoru ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že stavět se má začít v roce 2028. Svoboda doplnil, že stavba nového nádraží potrvá deset let. Dosud však v dokumentech není zaneseno řešení, které by zajistilo nákladním dopravcům dostatečnou propustnost nádraží, v němž se bude na rozdíl od současnosti potkávat osobní a nákladní doprava.

Prvním krokem k modernizaci brněnského železničního uzlu měla být přestavba židenického nádraží, které dosud není bezbariérové a je poměrně daleko od tramvajové zastávky. Mělo se podle dřívějších plánů začít stavět příští rok, ale nezačne a projekt je aktuálně skromnější než původní.

Podle studie proveditelnosti z roku 2017 má stát modernizace brněnského uzlu s přesunem nádraží zhruba 50 miliard korun. S ohledem na inflaci a růst cen materiálů i lidské práce lze předpokládat, že stavba bude dražší. Stavba nové infrastruktury pro MHD se tehdy odhadovala téměř na 2,5 miliardy korun.

