Republika zaspala. Železniční síť je nedostatečná, říká radní Hlaváček

Preferování dálničních sítí je krokem zpět. Na stole je významné posílení železniční sítě, protože kombinace vysokorychlostních tratí a příměstské dopravy je totiž tím nejúčinnějším způsobem, jak omezit individuální automobilovou dopravu. „Železniční doprava byla otloukánkem, a to se změní,“ říká v dalším díle podcastu Realitní Club Petr Hlaváček, radní pro územní rozvoj.

Aktuálně pracuje vedení Prahy ve spolupráci s ministerstvem dopravy a Správou železnic na podrobné studii železničního uzlu Praha. Linky S, které přiváží lidi do Prahy a jsou jedním z nástrojů, jak zchladit individuální automobilovou dopravu, by projížděly pod Prahou „Vytvořilo by se tak něco, čemu my pracovně říkáme metro S,“ přibližuje Petr Hlaváček vize Prahy.

Na stole jsou nyní tři varianty, každá má svoje pro i proti. Jde o miliardové investice, které se musí pečlivě zvážit. I tyto úvahy se musí zohlednit v Metropolitním plánu.

V ideové rovině se o tzv. metru S hovoří už od první republiky, podrobněji se řeší posledních 20 let, až nyní ale dostává tato myšlenka skutečné obrysy. Praha by tak v budoucnu měla v budoucnu měla pojmout desítky nových nejenom příměstských, ale i dálkových linek. Pojmout by je mělo Hlavní nádraží. Ty dálkové například do Berlína budou v současné úrovni, ty příměstské, které mají významně posílit dopravu ze Středočeského kraje, pak vznikající studie pošle pod zem.

Počítá se s již existujícími nádražími, ale i se vznikem nových zastávek v centru Prahy. V průběhu budoucích desítek let by se tak cestující mohl dostat příměstskou linkou z Úval do Černošic přes zastávku Karlovo náměstí.

Významné posílení železniční sítě nicméně neznamená, že by Praha rezignovala na dobudování dálničního okruhu. „Je to priorita jak naše, tak i ministerstvo dopravy. Zároveň jsou tímto směrem alokovány nezanedbatelné příspěvky z Evropské unie,“ dodává Hlaváček.

Dálniční síť je podle něj nutné dobudovat, aby se Česko stalo konkurenceschopné.

