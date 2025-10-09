Nový magazín právě vychází!

Kauza Čapí hnízdo: Soud požádal Sněmovnu o vydání Babiše

Pražský městský soud poslal do Sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Serveru Novinky.cz to řekl soudce Jan Šott, který se případem zabývá. Babiš opětovně získal ve volbách do Poslanecké sněmovny mandát, a tím i imunitu. Dolní komora ho už třikrát ke stíhání vydala. Babišovo stíhání zatím bude podle Šotta přerušené.

Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Babiš už dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá. Předseda SPD Tomio Okamura avizoval, že jeho hnutí Babišovo vydání nepodpoří. ANO s SPD a s Motoristy jedná o podobě budoucí vlády. Ve dvousetčlenné Sněmovně by strany měly většinu 108 hlasů.

Žádostí soudu se bude zabývat sněmovní mandátový a imunitní výbor poté, co se začátkem listopadu ustaví. Konečný verdikt o žádosti bude na plénu dolní komory. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na síti X napsal, že Starostové budou hlasovat pro vydání Babiše. „Starostové ctí, že před zákonem si máme být všichni rovni. Budeme proto hlasovat pro vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání,“ napsal Rakušan. Strana ve volbách získala 22 mandátů.

Pokud by Sněmovna předsedu ANO nevydala, pokračovalo by trestní řízení pouze vůči Babišově spoluobžalované, jeho někdejší poradkyni a nyní europoslankyni za ANO Janě Nagyové. Její případ by soud podle mluvčí Kateřiny Eliášové pravděpodobně vyloučil k samostatnému projednání. „Tento postup umožňuje, aby řízení vůči ostatním obžalovaným mohlo proběhnout bez zbytečného odkladu,“ uvedla Eliášová. K Babišově části případu by se pak soud vrátil ve chvíli, kdy by o imunitu přišel.

Babiš i Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Imunitu v průběhu trestního řízení získala i Nagyová, když byla v roce 2024 zvolena do Evropského parlamentu. Ten ji ke stíhání vydal letos v dubnu. Nagyová obžalobu v kauze popírá, jednala podle svých slov v souladu s pravidly.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan
Aktualizováno

Hnutí STAN má zájem o post místopředsedy Sněmovny, uvedl Rakušan

Politika

Hnutí STAN bude mít jako třetí největší poslanecký klub zájem o post místopředsedy Sněmovny, uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Vedení strany se poprvé po volbách sejde k hodnocení výsledků. Starostové získali 11,23 procenta hlasů a ztratili třetinu mandátů. Rakušan v sobotu uvedl, že volební výsledek strany není brilantní. Hnutí ale skončilo nad dříve vytyčenou hranicí neúspěchu, kterou bylo deset procent. Proto se Rakušan nechystá rezignovat na předsednickou funkci.

ČTK

Přečíst článek

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš bude za Čapí hnízdo trpět do konce života. Kradl jako ostatní, ale chytili ho

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Babiš si telefonoval se Zelenským. Vyjádřil mu podporu, na Ukrajinu by mohl jet

Kyjev
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si telefonoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil mu podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila, uvedl na síti X. Příští rok by mohl navštívit Ukrajinu.

„V minulosti jsme se setkali už třikrát, naposledy v listopadu 2019 v Kyjevě. Jsem rád, že mě kontaktoval a popsal mi aktuální situaci,“ napsal Babiš. „Vyjádřil jsem mu naši podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. Také jsme se domluvili, že pokud všechno vyjde, příští rok Ukrajinu navštívím a vše probereme i osobně,“ dodal.

Ve středu Babiš na tiskové konferenci řekl, že pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. O koalici vyjednává s SPD a Motoristy. Česko podle Babiše pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou na Ukrajinu bez problémů vyvážet.

Otázkou je, co v případě účasti hnutí ANO ve vládě bude s českou muniční iniciativou na dodávku dělostřeleckých granátů Ukrajině, která se přes tři a půl roku brání ruské invazi. Dříve Babiš hovořil o jejím zrušení či o tom, že by ji na starosti měla mít Severoatlantická aliance (NATO).

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr., zvolen za Spolu) NATO nemá příslušný aparát, který by se iniciativě mohl věnovat. Loni Ukrajina díky iniciativě dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Babiš: Jednání o koalici jdou relativně dobře, vyhráno ale není

Politika

Vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře, ještě ale není hotovo. Po zhruba 75minutovém jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který o vládě jedná s hnutím SPD a s Motoristy. Zopakoval, že v pátek by mělo být jasno o rozdělení resortů.

ČTK

Přečíst článek

Patrioti pro Evropu neuspěli. Leyenová ustála další pokus o odvolání

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská komise a její šéfka Ursula von der Leyenová ustály obě hlasování o vyslovení nedůvěry v Evropském parlamentu. Návrh na odvolání komise podaný frakcí Patrioti pro Evropu podpořilo 179 europoslanců, 378 hlasovalo proti a 37 se hlasování zdrželo. Pro druhý návrh, který předložila frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL), zvedlo ruku 133 evropských zákonodárců, 383 hlasovalo proti a 78 se zdrželo hlasování.

Europarlament se poprvé zabýval dvěma žádostmi o odvolání komise najednou.

„Chybná zelená politika“

Populistická frakce Patrioti pro Evropu návrh podala, protože jí vadí obchodní dohody, jež komise vyjednala se Spojenými státy a s jihoamerickým obchodním blokem Mercosur. EK podle frakce rovněž byla v posledních letech zapojena do několika finančních skandálů, opakovaně porušovala požadavek transparentnosti a překračuje své pravomoci. Uskupení v návrhu také kritizovalo „chybnou zelenou politiku“, kvůli které podle něj neustále klesá evropská konkurenceschopnost.

Krajně levicová GUE/NGL s obchodní politikou komise rovněž nesouhlasí. Obchodní dohoda mezi EU a USA poškozuje evropské zájmy, zatímco dohoda s Mercosurem může být rizikem pro evropské zemědělce, míní předkladatelé návrhu. Zatímco Patrioti si stěžují na prosazování zelené politiky, podle levicové frakce naopak komise zelenou politiku neprosazuje dostatečně.

Levice v EP komisi ale vytýká především to, co považuje za nečinnost výkonné moci EU v souvislosti s ofenzivou Izraele v Pásmu Gazy, kterou frakce nazvala genocidou. „EU nepozastavila asociační dohodu mezi EU a Izraelem ani neuvalila sankce, na rozdíl od opatření, která byla přijata proti Rusku,“ uvedlo uskupení.

Von der Leyenová a její tým eurokomisařů už letos ustáli jeden pokus o odvolání, a to v červenci, kdy návrh podpořilo 175 europoslanců, 360 bylo proti a 18 se hlasování zdrželo. Pro hlasování tehdy shromáždil potřebné podpisy rumunský pravicový europoslanec Gheorghe Piperea z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), který šéfku EK obvinil ze závažných pochybení a nedostatku transparentnosti, mimo jiné kvůli takzvané kauze Pfizergate.

Lukáš Kovanda: Za stabilní ekonomikou nestojí měnové nástroje, ale právní stát

Názory

Poslední čtyři desetiletí přinesla období, kterému ekonomové říkají Great Moderation. Od poloviny 80. let zažívají vyspělé země nebývalou cenovou stabilitu a jen mírné výkyvy hospodářského růstu, přičemž globální finanční krize v letech 2008–2009 tuto stabilitu dočasně narušila, ale neukončila.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

demonstrace ve Varšavě

Polákovi hrozí doživotí za špionáž pro Rusy

Politika

Až doživotí hrozí úředníkovi z archívu varšavské radnice, kterého polské úřady obvinily ze špionáže pro Rusko. Archivář pět let předával ruské civilní rozvědce materiály, které mohly uškodit Polsku, napsal list Gazeta Wyborcza na svém webu.

ČTK

Přečíst článek

